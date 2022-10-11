https://sputniknews.com.tr/20221011/enerji-krizindeki-ingilterede-kis-oncesi-battaniye-ve-kazak-satislari-arti-1062183328.html
Enerji krizindeki İngiltere'de kış öncesi battaniye ve kazak satışları arttı
Enerji krizindeki İngiltere'de kış öncesi battaniye ve kazak satışları arttı
Avrupa genelinde enerji krizi devam ederken İngiltere'de kış aylarından önce insanların battaniye ve kazak stokladığı ve sıcak hava fritözü satışlarının... 11.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-11T13:15+0300
2022-10-11T13:15+0300
2022-10-11T13:15+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
kazak
battaniye
satış
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İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), perakende satışların eylül ayında düşmesiyle aynı zaman diliminde insanların diğer harcamalarda da kesintiye gittiğini duyurdu.Tüketici davranışlarına ilişkin rapor yayınlayan BRC ve danışmanlık şirketi KPMG, insanların TV ve bilgisayar gibi ürünleri satın almaktan kaçındığını duyurdu.BRC CEO'su Helen Dickinson, rakamların insanların ay boyunca 'ihtiyatlı alışveriş' yapıldığına işaret ettiğini kaydetti.'İnsanlar maliyetli eşyalardan kaçınarak temkinli alışveriş yaptı'Dickinson, "Bu, yüksek enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında, satış hacimlerinin düştüğü bir başka aydı. Tüketici güveni düşmeye devam ederken, insanlar yeni bilgisayarlar, TV'ler ve mobilyalar gibi maliyetli eşyalardan kaçınarak temkinli alışveriş yaptılar" ifadelerini kullandı.Dickinson, "Pek çok hane, enerji fiyatlarının yükseleceği kış aylarına battaniyeler, kalın giysiler ve hava kurutucuları ve fritözler gibi enerji tasarruflu cihazlarla hazırlanıyor ve hepsi iyi satıyor" dedi.KPMG'nin perakende müdürü Paul Martin ise, "Bir kez daha giyim ve ayakkabı pazarın imdadına yetişti ve okul öncesi çocuklar için alımlar ve çocuk ayakkabısı satışlarının yüzde 15'in üzerinde artması, perakende büyüme rakamlarında itici güç oldu" değerlendirmesini yaptı.
https://sputniknews.com.tr/20221008/ingiltere-halkin-daha-az-enerji-tuketmesi-icin-hazirlanan-kampanyayi-durdurdu-1062090262.html
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ingiltere, kazak, battaniye, satış
ingiltere, kazak, battaniye, satış
Enerji krizindeki İngiltere'de kış öncesi battaniye ve kazak satışları arttı
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Avrupa genelinde enerji krizi devam ederken İngiltere'de kış aylarından önce insanların battaniye ve kazak stokladığı ve sıcak hava fritözü satışlarının arttığı belirtildi.
İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC), perakende satışların eylül ayında düşmesiyle aynı zaman diliminde insanların diğer harcamalarda da kesintiye gittiğini duyurdu.
Tüketici davranışlarına ilişkin rapor yayınlayan BRC ve danışmanlık şirketi KPMG, insanların TV ve bilgisayar gibi ürünleri satın almaktan kaçındığını duyurdu.
BRC CEO'su Helen Dickinson, rakamların insanların ay boyunca 'ihtiyatlı alışveriş' yapıldığına işaret ettiğini kaydetti.
'İnsanlar maliyetli eşyalardan kaçınarak temkinli alışveriş yaptı'
Dickinson, "Bu, yüksek enflasyon seviyeleri göz önüne alındığında, satış hacimlerinin düştüğü bir başka aydı. Tüketici güveni düşmeye devam ederken, insanlar yeni bilgisayarlar, TV'ler ve mobilyalar gibi maliyetli eşyalardan kaçınarak temkinli alışveriş yaptılar" ifadelerini kullandı.
Dickinson, "Pek çok hane, enerji fiyatlarının yükseleceği kış aylarına battaniyeler, kalın giysiler ve hava kurutucuları ve fritözler gibi enerji tasarruflu cihazlarla hazırlanıyor ve hepsi iyi satıyor" dedi.
KPMG'nin perakende müdürü Paul Martin ise, "Bir kez daha giyim ve ayakkabı pazarın imdadına yetişti ve okul öncesi çocuklar için alımlar ve çocuk ayakkabısı satışlarının yüzde 15'in üzerinde artması, perakende büyüme rakamlarında itici güç oldu" değerlendirmesini yaptı.