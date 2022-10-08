https://sputniknews.com.tr/20221008/ingiltere-halkin-daha-az-enerji-tuketmesi-icin-hazirlanan-kampanyayi-durdurdu-1062090262.html

İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu

İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu

İngiltere'de en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-08T02:35+0300

2022-10-08T02:35+0300

2022-10-08T02:35+0300

avrupa'da enerji krizi

ingiltere

elektrik

elektrik kesintisi

enerji

tüketim

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Yerel basında yer alan haberlere göre, İngiltere'de enerji tüketimini azaltmayı planlayan 15 milyon sterlinlik kamu bilgilendirme kampanyası Başbakan Liz Truss tarafından engellendi.İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart, BBC'nin halkın daha az enerji tüketimine teşvik edilmesi hakkında sorduğu soruya "Bunun mesajını vermiyoruz" yanıtını verdi.Stuart, başka bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada da İngiltere'nin 'dadı hükümeti' olmadığını vurguladı.Çok uluslu elektrik ve gaz şirketi National Grid, dün, ülkenin en kötü senaryoda kışın üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), 3 Ekim'de, ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda 'önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği' uyarısı yapmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221007/ingilterede-bu-kis-gunde-uc-saatlik-elektrik-kesintileri-yasanabilir-1062058828.html

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ingiltere, elektrik, elektrik kesintisi, enerji, tüketim