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Avrupa'da enerji krizi
Rusya'nın Ukrayna'daki özel operasyonu karşısında ABD'ye katılarak bir dizi ekonomik yaptırım kararı alan Avrupa'yı zorlu bir kış bekliyor. Hızla yükselen enerji fiyatları, ekonomik kriz ve toplumsal huzursuzluk gibi başlıklar, Rusya'ya yönelik bu 'cezalandırma' hamlesinin geri teptiğini gösteriyor.
https://sputniknews.com.tr/20221008/ingiltere-halkin-daha-az-enerji-tuketmesi-icin-hazirlanan-kampanyayi-durdurdu-1062090262.html
İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu
İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu
İngiltere'de en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T02:35+0300
2022-10-08T02:35+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
elektrik
elektrik kesintisi
enerji
tüketim
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Yerel basında yer alan haberlere göre, İngiltere'de enerji tüketimini azaltmayı planlayan 15 milyon sterlinlik kamu bilgilendirme kampanyası Başbakan Liz Truss tarafından engellendi.İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart, BBC'nin halkın daha az enerji tüketimine teşvik edilmesi hakkında sorduğu soruya "Bunun mesajını vermiyoruz" yanıtını verdi.Stuart, başka bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada da İngiltere'nin 'dadı hükümeti' olmadığını vurguladı.Çok uluslu elektrik ve gaz şirketi National Grid, dün, ülkenin en kötü senaryoda kışın üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), 3 Ekim'de, ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda 'önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği' uyarısı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221007/ingilterede-bu-kis-gunde-uc-saatlik-elektrik-kesintileri-yasanabilir-1062058828.html
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ingiltere, elektrik, elektrik kesintisi, enerji, tüketim
ingiltere, elektrik, elektrik kesintisi, enerji, tüketim

İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu

02:35 08.10.2022
© AAİngiltere Merkez Bankası (BoE)
İngiltere Merkez Bankası (BoE) - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2022
© AA
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İngiltere'de en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, İngiltere'de enerji tüketimini azaltmayı planlayan 15 milyon sterlinlik kamu bilgilendirme kampanyası Başbakan Liz Truss tarafından engellendi.
İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart, BBC'nin halkın daha az enerji tüketimine teşvik edilmesi hakkında sorduğu soruya "Bunun mesajını vermiyoruz" yanıtını verdi.
Stuart, başka bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada da İngiltere'nin 'dadı hükümeti' olmadığını vurguladı.
Çok uluslu elektrik ve gaz şirketi National Grid, dün, ülkenin en kötü senaryoda kışın üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.
İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), 3 Ekim'de, ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda 'önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği' uyarısı yapmıştı.
Londra- İngiltere - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2022
Avrupa'da enerji krizi
İngiltere'de bu kış günde üç saatlik elektrik kesintileri yaşanabilir
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