https://sputniknews.com.tr/20221008/ingiltere-halkin-daha-az-enerji-tuketmesi-icin-hazirlanan-kampanyayi-durdurdu-1062090262.html
İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu
İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu
İngiltere'de en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi. 08.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-08T02:35+0300
2022-10-08T02:35+0300
2022-10-08T02:35+0300
avrupa'da enerji krizi
ingiltere
elektrik
elektrik kesintisi
enerji
tüketim
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Yerel basında yer alan haberlere göre, İngiltere'de enerji tüketimini azaltmayı planlayan 15 milyon sterlinlik kamu bilgilendirme kampanyası Başbakan Liz Truss tarafından engellendi.İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart, BBC'nin halkın daha az enerji tüketimine teşvik edilmesi hakkında sorduğu soruya "Bunun mesajını vermiyoruz" yanıtını verdi.Stuart, başka bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada da İngiltere'nin 'dadı hükümeti' olmadığını vurguladı.Çok uluslu elektrik ve gaz şirketi National Grid, dün, ülkenin en kötü senaryoda kışın üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), 3 Ekim'de, ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda 'önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği' uyarısı yapmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221007/ingilterede-bu-kis-gunde-uc-saatlik-elektrik-kesintileri-yasanabilir-1062058828.html
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ingiltere, elektrik, elektrik kesintisi, enerji, tüketim
ingiltere, elektrik, elektrik kesintisi, enerji, tüketim
İngiltere, halkın daha az enerji tüketmesi için hazırlanan kampanyayı durdurdu
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İngiltere'de en kötü durumda elektrik kesintilerinin yaşanacağı belirtilmesine rağmen vatandaşları az elektrik tüketmeye çağıran kampanyaya son verildi.
Yerel basında yer alan haberlere göre, İngiltere'de enerji tüketimini azaltmayı planlayan 15 milyon sterlinlik kamu bilgilendirme kampanyası Başbakan Liz Truss tarafından engellendi.
İklimden Sorumlu Devlet Bakanı Graham Stuart, BBC'nin halkın daha az enerji tüketimine teşvik edilmesi hakkında sorduğu soruya "Bunun mesajını vermiyoruz" yanıtını verdi.
Stuart, başka bir medya kuruluşuna yaptığı açıklamada da İngiltere'nin 'dadı hükümeti' olmadığını vurguladı.
Çok uluslu elektrik ve gaz şirketi National Grid, dün, ülkenin en kötü senaryoda kışın üç saatlik elektrik kesintileriyle karşı karşıya kalabileceği konusunda uyarmıştı.
İngiltere'nin enerji piyasası denetim kurumu (Ofgem), 3 Ekim'de, ülkenin bu kış doğal gaz arzı konusunda 'önemli bir riskle karşı karşıya olabileceği' uyarısı yapmıştı.