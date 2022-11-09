https://sputniknews.com.tr/20221109/amasrada-misirlilara-ait-tilsimli-olduguna-inanilan-nesne-bulundu-1063249992.html

Amasra'da Mısırlılara ait tılsımlı olduğuna inanılan nesne bulundu

Amasra'da Mısırlılara ait tılsımlı olduğuna inanılan nesne bulundu

Amastris Antik Kenti kurtarma kazıları sırasında üzerinde kazıma çizgiler yer alan piramidal formda taş amulet (tılsımlı olduğuna inanılan nesne) bulundu. 09.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-09T16:59+0300

2022-11-09T16:59+0300

2022-11-09T17:05+0300

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‘Tılsımlı Nesne’ (Amulet) bulundu. Bölgede daha önce eşi benzerine rastlanmayan, Anadolu’daki kazılarda ise Roma Dönemi tabakasında bulunmuş tek örnek niteliğindeki tılsımlı nesnenin önümüzdeki günlerde Amasra Müzesi’nde sergilenmesi bekleniyor. Fenikeliler tarafından Sesamos adı ile ilk kuruluşu M.Ö. 12. Yüzyıla dayanan, Miletoslular, Kimerler, Lidyalılar, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar ve Cenovalılar gibi birçok medeniyete ev sahipliği yapmasının ardından 1460 yılında Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilerek Osmanlı’ya katılan Amasra’nın toprak altında kalan tarihi, kazı çalışmalarıyla gün yüzüne çıkarılıyor.2014 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na ilkokul yapılması için bağışlanan alanda, inşaat yapımı başlamadan önce Amasra Müze Müdürlüğü'nün yapmış olduğu sondaj kazıları esnasında Roma Dönemine tarihlendirilen mimari unsurlara rastlanmış ve söz konusu alan koruma altına alınmıştı. Akabinde aynı alanda 2017 yılında yine Amasra Müze Müdürlüğü Başkanlığı'nda kurtarma kazıları başlamış ve ilk etapta tapınak olarak düşünülen yapıda çok sayıda sütun, sütun başlığı ve mimari parçalar ortaya çıkarılmıştı.Doğal liman görevi gören koyları nedeniyle tarihte önemli bir liman kenti ve ticaret merkezi olarak konumlanan Amasra’daki kazı çalışmaları Kültür Bakanlığının destekleriyle Amasra Müze Müdürlüğü Başkanlığında ve Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında sürdürüldü. 2022 yılının Haziran ayında başlayan kazı çalışmalarıyla birlikte henüz netlik kazanmasa da ‘stoa’ olduğu değerlendirilen alanda şu ana kadar birçok tarihi sütun ve obje gün yüzüne çıkarıldı.Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü Kazılar ve Araştırmalar Daire Başkanlığı'nın destekleriyle Amasra Müze Müdürlüğü Başkanlığında, Bartın Üniversitesinin bilimsel danışmanlığında gerçekleşen ve 2022 yılının Haziran ayında başlayan Amastris Antik Kent kurtarma kazılarında Roma İmparatorluk ve Bizans Dönemlerine ait yüze yakın sikke; metal, cam, kemikten yapılmış iki yüzden fazla küçük buluntu gün yüzüne çıkarıldı.Söz konusu çalışmanın yapıldığı mimarinin ölçüleri ise; ortaya çıkarılan devasa sütunları, korinth sütun başlıkları ve üst yapı elemanları ile yaklaşık 9 metre olarak belirlendi. 4 ay süren kurtarma kazıları sırasında gün yüzüne çıkarılan ve arkeoloji dünyası başta olmak üzere tarih meraklılarını heyecana boğan en önemli gelişmelerden biri ise üzerinde kazıma çizgilerin yer aldığı piramidal formdaki ‘Tılsımlı Nesne’ (Amulet) oldu.‘Eşi benzerine rastlanmayan tek örnek’Batı Karadeniz bölgesi genelindeki antik kent kazılarında daha önce eşi benzerine rastlanmayan, Anadolu’daki kurtarma kazılarında ise Roma Dönemi tabakasında bulunmuş tek örnek niteliğindeki tılsımlı nesnenin ünik bir eser olduğu ve önümüzdeki günlerde de Amasra Müzesi’nde sergileneceği öğrenildi.Bartın Üniversitesi Arkeoloji Anabilim Dalı Başkanı öğretim üyesi Doç. Dr. Fatma Bağdatlı Çam, eserin Anadolu’daki kazılarda Roma yapısında bulunmuş tek örnek olduğunu kaydetti:‘Oldukça önemli bir tespit’Doç. Dr. Çam, kazılarda gün yüzüne çıkarılan tılsımlı nesnenin heyecan verici bir tespit olduğunun da altını çizdi:Tılsımlı nesneyle ilgili bilimsel çalışmaların sürdürüleceğini de sözlerine ekleyen Doç. Dr. Çam, “Kültür Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nün izin ve destekleriyle bu kazıyı gerçekleştirebildik. Aynı zamanda Bartın Valiliği ve Amasra Kaymakamı Kadir Perçi’ye de verdiği destekten dolayı teşekkür ediyoruz" dedi.

https://sputniknews.com.tr/20221019/adramytteion-antik-kentinde-roma-doneminden-kalan-hamam-bulundu-1062473783.html

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