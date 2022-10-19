Adramytteion antik kentinde Roma döneminden kalan hamam bulundu

“Önceki yıllarda buradaki hamam yapısının fonksiyonuna dair belli ipuçları vardı. Bu yapının milattan sonraki iki ya da üçüncü yüzyıla tarihlenen bir yapı olduğunu ve Bizans döneminde de sürekli kullanımının farklı fonksiyon olduğunu biliyorduk. Biz orijinal evresi yani Roma dönemi evresi üzerine yoğunlaştık. Geçen seneden devam ettirdiğimiz çalışmalarla bu yapının altyapı sistemine dair bulgular yanında hipo kaoustum bölümünü açığa çıkardık. Yapı içi buluntularla birlikte buranın Roma Dönemi liman hamamı olduğunu belirlemiş bulunmaktayız. Önümüzdeki yıllarda bu alanda yapının tamamında çalışmalar devam edecek. Şu an gözlemlendiğiniz durum; yapının ancak bir bölümü. Burada da oldukça büyük bir kamusal donatı mevcut.”