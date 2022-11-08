https://sputniknews.com.tr/20221108/rusya-bassavcisi-krasnovdan-anitkabir-ziyareti-1063191746.html
Rusya Başsavcısı Krasnov'dan Anıtkabir ziyareti
Rusya Başsavcısı Krasnov'dan Anıtkabir ziyareti
Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Anıtkabir’i ziyaret etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T14:33+0300
2022-11-08T14:33+0300
2022-11-08T14:33+0300
türkiye
rusya
igor krasnov
ziyaret
anıtkabir
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Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, başkent Ankara'da Anıtkabir’i de ziyaret etti.Krasnov'un ziyaretinde Türk yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov Anıtkabir’i ziyaret etti. Rus Başsavcının Türk meslektaşı ve ülke yönetiminden temsilcilerle görüşmeler yapması planlanıyor" ifadelerine yer verdi.
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rusya, igor krasnov, ziyaret, anıtkabir
rusya, igor krasnov, ziyaret, anıtkabir
Rusya Başsavcısı Krasnov'dan Anıtkabir ziyareti
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Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Anıtkabir’i ziyaret etti.
Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, başkent Ankara'da Anıtkabir’i de ziyaret etti.
Krasnov'un ziyaretinde Türk yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.
Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov Anıtkabir’i ziyaret etti. Rus Başsavcının Türk meslektaşı ve ülke yönetiminden temsilcilerle görüşmeler yapması planlanıyor" ifadelerine yer verdi.