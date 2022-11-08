https://sputniknews.com.tr/20221108/rusya-bassavcisi-krasnovdan-anitkabir-ziyareti-1063191746.html

Rusya Başsavcısı Krasnov'dan Anıtkabir ziyareti

Rusya Başsavcısı Krasnov'dan Anıtkabir ziyareti

Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, Anıtkabir’i ziyaret etti. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T14:33+0300

2022-11-08T14:33+0300

2022-11-08T14:33+0300

türkiye

rusya

igor krasnov

ziyaret

anıtkabir

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063191590_0:50:1279:769_1920x0_80_0_0_7cd522b99867a238dbfa4a0a8f29309d.jpg

Çalışma ziyareti kapsamında Türkiye'ye gelen Rusya Başsavcısı İgor Krasnov, başkent Ankara'da Anıtkabir’i de ziyaret etti.Krasnov'un ziyaretinde Türk yetkililerle bir araya gelmesi bekleniyor.Rusya'nın Ankara Büyükelçiliği, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye’ye çalışma ziyaretinde bulunan Rusya Federasyonu Başsavcısı İgor Krasnov Anıtkabir’i ziyaret etti. Rus Başsavcının Türk meslektaşı ve ülke yönetiminden temsilcilerle görüşmeler yapması planlanıyor" ifadelerine yer verdi.

https://sputniknews.com.tr/20221104/erdogan-putin-ile-gorusmemde-tahili-somali-sudan-gibi-ulkelere-gondermek-konusunda-mutabik-kaldik-1063061030.html

türkiye

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, igor krasnov, ziyaret, anıtkabir