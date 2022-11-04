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https://sputniknews.com.tr/20221104/erdogan-putin-ile-gorusmemde-tahili-somali-sudan-gibi-ulkelere-gondermek-konusunda-mutabik-kaldik-1063061030.html
Erdoğan: Putin ile görüştüm, tahılın az gelişmiş ülkelere öncelikli gitmesi konusunda mutabık kaldık
Erdoğan: Putin ile görüştüm, tahılın az gelişmiş ülkelere öncelikli gitmesi konusunda mutabık kaldık
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin ile görüşmemde tahılı Somali Sudan gibi ülkelere göndermek konusunda mutabık kaldık" dedi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T11:44+0300
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türkiye
recep tayyip erdoğan
müsiad
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO'da konuştu.Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
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recep tayyip erdoğan, müsiad, türkiye
recep tayyip erdoğan, müsiad, türkiye

Erdoğan: Putin ile görüştüm, tahılın az gelişmiş ülkelere öncelikli gitmesi konusunda mutabık kaldık

11:44 04.11.2022 (güncellendi: 12:40 04.11.2022)
© AARecep Tayyip Erdoğan
Recep Tayyip Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Putin ile görüşmemde tahılı Somali Sudan gibi ülkelere göndermek konusunda mutabık kaldık" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde düzenlenen MÜSİAD EXPO'da konuştu.
Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:
Gelişmiş ülkeler de dahil pek çok ülke enflasyon ile mücadele ediyor.
Gıda ve enerji krizi ile birlikte sosyal refahı kaybı da yapan bu gerçeklik karşısında ülkeler yalpalıyor.
Uluslararası toplum salgın döneminden gerekli dersi çıkarmadı. İnsan hakları dersi veren Batılı kurumların vahim tabloya karşı kayıtsızlığı utanç verici.
Guterres ile konuşmamda, 'G20'de bunu gündeme getirelim ve G20'de, dünyada neler yapacağız? Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte, gelişmiş ülkelere mi tahılı göndereceğiz, yoksa fakir ülkeleri mi göndereceğiz? Bunun için adım atalım, Kesinlikle az gelişmiş ülkelere fakirlere destek verelim' dedim.
Sayın Putin ile görüşmemde, şunu söyledi. 'Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan'a gönderelim' dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim dedik, mutabık kaldık.
Karadeniz'deki tahıl koridorundan Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin yarar görmesi için çalışıyoruz. Gıda krizi ile boğuşan ülkelere tahıl gemilerini öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz.
Ekonomi dengesinde savrulmaya yol açmayacak şekilde mekanizmalar yapmalıyız. Omuz omuza vererek ülkemiz ekonomisini hak ettiği yere çıkaracağız.
Bizi asıl üzen İslam dünyasındaki kardeşlerimizin, en azından bir kısmının mazlum ve mağdurların çığlıklarına sağır kesilmesidir.
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