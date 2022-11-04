Erdoğan: Putin ile görüştüm, tahılın az gelişmiş ülkelere öncelikli gitmesi konusunda mutabık kaldık

Gelişmiş ülkeler de dahil pek çok ülke enflasyon ile mücadele ediyor. Gelişmiş ülkeler de dahil pek çok ülke enflasyon ile mücadele ediyor.

Gıda ve enerji krizi ile birlikte sosyal refahı kaybı da yapan bu gerçeklik karşısında ülkeler yalpalıyor. Gıda ve enerji krizi ile birlikte sosyal refahı kaybı da yapan bu gerçeklik karşısında ülkeler yalpalıyor.

Uluslararası toplum salgın döneminden gerekli dersi çıkarmadı. İnsan hakları dersi veren Batılı kurumların vahim tabloya karşı kayıtsızlığı utanç verici. Uluslararası toplum salgın döneminden gerekli dersi çıkarmadı. İnsan hakları dersi veren Batılı kurumların vahim tabloya karşı kayıtsızlığı utanç verici.

Guterres ile konuşmamda, 'G20'de bunu gündeme getirelim ve G20'de, dünyada neler yapacağız? Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte, gelişmiş ülkelere mi tahılı göndereceğiz, yoksa fakir ülkeleri mi göndereceğiz? Bunun için adım atalım, Kesinlikle az gelişmiş ülkelere fakirlere destek verelim' dedim. Guterres ile konuşmamda, 'G20'de bunu gündeme getirelim ve G20'de, dünyada neler yapacağız? Rusya Ukrayna savaşı ile birlikte, gelişmiş ülkelere mi tahılı göndereceğiz, yoksa fakir ülkeleri mi göndereceğiz? Bunun için adım atalım, Kesinlikle az gelişmiş ülkelere fakirlere destek verelim' dedim.

Sayın Putin ile görüşmemde, şunu söyledi. 'Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan'a gönderelim' dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim dedik, mutabık kaldık. Sayın Putin ile görüşmemde, şunu söyledi. 'Biz dedi ücretsiz olarak bu tahılı bu ülkelere Cibuti, Somali, Sudan'a gönderelim' dedi. Hem fikir olduk. Bunu da G20'de geniş çaplı görüşelim dedik, mutabık kaldık.

Karadeniz'deki tahıl koridorundan Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin yarar görmesi için çalışıyoruz. Gıda krizi ile boğuşan ülkelere tahıl gemilerini öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz. Karadeniz'deki tahıl koridorundan Afrika'daki ihtiyaç sahiplerinin yarar görmesi için çalışıyoruz. Gıda krizi ile boğuşan ülkelere tahıl gemilerini öncelikle ulaşmasını temin edeceğiz.

Ekonomi dengesinde savrulmaya yol açmayacak şekilde mekanizmalar yapmalıyız. Omuz omuza vererek ülkemiz ekonomisini hak ettiği yere çıkaracağız. Ekonomi dengesinde savrulmaya yol açmayacak şekilde mekanizmalar yapmalıyız. Omuz omuza vererek ülkemiz ekonomisini hak ettiği yere çıkaracağız.