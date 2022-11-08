https://sputniknews.com.tr/20221108/imamoglu-togg-acilisina-davet-edilmedim-edilseydim-giderdim-1063210851.html

İmamoğlu: Togg açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim

İmamoğlu: Togg açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim

Halk TV canlı yayınına konuk olan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, "Togg açılışına davet edilmedim, edilseydim giderdim" dedi. 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T21:57+0300

2022-11-08T21:57+0300

2022-11-08T22:02+0300

politika

ekrem imamoğlu

halk tv

togg

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Tv'de yayınlanan 'Gündem Özel' programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı. İmamoğlu, geçenlerde açılışı yapılan Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un etkinliğine davet edilmediğini, edilseydi gideceğini söyledi. İBB Başkanı'nın açıklamalarından satır başları şöyle: "İstanbul, metro açısından fukara bir kent durumunda. 16 milyona yakın resmi nüfusu, etkin nüfusunun 20 milyonu bulduğu kentin, 230 km'lik raylı sistemi olması fukara ötesi bir durumdur. Bunun 3 katına yakın Londra'da var. Metro meselesi ciddiye alınmalı.Bir anda ihaleler yapıldı. 12 tane metro hattı birden ihale yapılıyor. Toplam 141 km. 7 tanesini 2017'de durdurdu. Kim durdurdu, dönemin Belediye Başkanı Sayın Uysal. Üç hattın da ödeneği bittiği için durduruldu. Görevi aldığımızda 2 tane hatta inşaat çalışması vardı.Hisarüstü'nü yüzde 25 ile devraldık. Ödemenin yüzde 52'si yapılmış. Yapılmamış metroya, yapılmışın iki kadar para ödenmiş şekilde devraldık.Raylı sistemin ulaşmadığı toplam nüfus 3 milyona yakın.Sultanbeyli metrosunu 2024'te bitiriyoruz. Çökme işinden anlamam. Sayın Cumhurbaşkanı çökme lafını çok kullanıyor. Bilen kullanır diye düşünüyorum.Eğer Ulaştırma Bakanlığı sözünde durursa 2025 yılında 453 km'lik bir metro ağının sahibi olan bir kent olacağız.Ülkemizin Cumhurbaşkanı, benim projeme çöktü diyor. Ya Allah aşkına, benim projem kavramı yoktur. Ailede 'ben' demedik 'biz' dedik. Devletin işinde 'ben' diye bir şey olabilir mi? Siz kimsiniz, ben kimim? Bugün varız yarın yokuz. Esas olan devlet projesidir.Bu proje o 'benim projem' dediği proje değil. Sayın Dalan başlattı 1988'de, Sözen yüzde 60'a getiriyor. 4 yıl sonra Erdoğan bitiriyor.Desteği bile AK Parti verdi diyor, AK Parti vermese aç kalırsın. Sanki kendi darphanesi var.Osman Nuri Bey'e çok üzüldüm. İktidar partisinin İl Başkanı'nın zavallı durumuna düşmesine çok üzüldüm.

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