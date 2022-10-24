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İBB Başkanı İmamoğlu: Tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz
İBB Başkanı İmamoğlu: Tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak. Tüm Gezi... 24.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-24T16:40+0300
2022-10-24T16:40+0300
politika
ekrem imamoğlu
tayfun kahraman
gezi
gezi parkı
gezi parkı eylemleri
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutukluları için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.İmamoğlu "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak" notunu düştüğü paylaşımında, özgürlük mesajı verdi.
https://sputniknews.com.tr/20220504/kavaladan-gezi-davasi-aciklamasi-karar-keyfidir-siyasi-baski-altinda-alinmistir-1056070048.html
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ekrem imamoğlu, tayfun kahraman, gezi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri
ekrem imamoğlu, tayfun kahraman, gezi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri

İBB Başkanı İmamoğlu: Tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz

16:40 24.10.2022
© İBB/ONUR GUNALİBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak. Tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz" dedi.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutukluları için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.
İmamoğlu "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak" notunu düştüğü paylaşımında, özgürlük mesajı verdi.
Osman Kavala - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
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Kavala'dan Gezi davası açıklaması: Karar keyfidir, siyasi baskı altında alınmıştır
4 Mayıs, 11:53
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