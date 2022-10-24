https://sputniknews.com.tr/20221024/ibb-baskani-imamoglu-tum-gezi-tutsaklarina-ozgurluk-istiyoruz-1062652780.html

İBB Başkanı İmamoğlu: Tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz

İBB Başkanı İmamoğlu: Tüm Gezi tutsaklarına özgürlük istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak. Tüm Gezi... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T16:40+0300

2022-10-24T16:40+0300

2022-10-24T16:40+0300

politika

ekrem imamoğlu

tayfun kahraman

gezi

gezi parkı

gezi parkı eylemleri

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Gezi Davası'nda 18 yıl hapis cezasına çarptırılan Tayfun Kahraman ve tüm Gezi tutukluları için sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.İmamoğlu "Adalet elbet yerini bulacak, hukuksuzluk son bulacak" notunu düştüğü paylaşımında, özgürlük mesajı verdi.

https://sputniknews.com.tr/20220504/kavaladan-gezi-davasi-aciklamasi-karar-keyfidir-siyasi-baski-altinda-alinmistir-1056070048.html

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Sputnik Türkiye

ekrem imamoğlu, tayfun kahraman, gezi, gezi parkı, gezi parkı eylemleri