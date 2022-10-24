https://sputniknews.com.tr/20221024/imamoglu-fenerbahce-cumhuriyetimizin-asil-kurumlarindan-bir-tanesidir-1062664219.html

İmamoğlu: Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin asil kurumlarından bir tanesidir

İmamoğlu: Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin asil kurumlarından bir tanesidir

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe Kulübü'nün basketbol müzesi açılışında yaptığı konuşmada, "Fenerbahçe, Cumhuriyet'in asil... 24.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-24T23:13+0300

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spor

fenerbahçe

ekrem imamoğlu

basketbol

cumhuriyet

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fenerbahçe'nin basketbol müzesinin açılışında konuştu. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümü vesilesi ile çok önemli bir haftaya girildiğini dile getiren İmamoğlu, "Bu güzel anda sizlerle olmaktan mutluyum. Bu hafta, özel bir hafta. 29 Ekim'de Cumhuriyet Bayramı'nı kutladıktan sonra 100. yıla coşkuyla yürüyeceğiz. İnşallah 100. yıl ülkemize ve dünyaya çok iyi gelecek" ifadelerini kullandı.'Fenerbahçe, Cumhuriyetimizin asil kurumlarından biridir'Fenerbahçe Kulübü'nün Türkiye Cumhuriyeti için çok önemli bir kurum olduğunu dile getiren İmamoğlu, "Devletimizin ve milletimizin geleceğe yönelik teminatı olan Cumhuriyetimizin değerine değer katan geçmişten geleceğe değer katan kurumlar vardır. Fenerbahçe de Cumhuriyetimizin asil kurumlarından biridir. Hem 115 yaşında olan Fenerbahçe Kulübü, basketbolda da 100 yılı aşan kulüp vasfıyla değer katmıştır. Fenerbahçe Spor Kulübü şehrimizin önemli markasıdır ve en güzel mesajları vereceğini biliyoruz. Burada açılan müze de bunlardan birisidir. Basketbol adına da böyle biz müzenin açılması çok değerli. Müzeyi düşünen ve süreci başlatan Ali Koç, yönetim kurulu ve emeği geçen kurum ile kuruluşlara teşekkür ediyorum. Fenerbahçe Kulübü’ne bütün branşlarda başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221024/ibb-baskani-imamoglu-tum-gezi-tutsaklarina-ozgurluk-istiyoruz-1062652780.html

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fenerbahçe, ekrem imamoğlu, basketbol, cumhuriyet