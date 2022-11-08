https://sputniknews.com.tr/20221108/britanya-basbakani-bm-iklim-konferansi-oturumundan-danismanlari-tarafindan-apar-topar-cikarildi-1063184183.html

Britanya Başbakanı, BM iklim konferansı oturumundan danışmanları tarafından apar topar çıkarıldı

Britanya Başbakanı, BM iklim konferansı oturumundan danışmanları tarafından apar topar çıkarıldı

Britanya Başbakanı'nın BM iklim konferansındaki bir oturumdan dramatik çıkışı, insanları ne olup bittiği konusunda merakta bıraktı. Bir danışmanının kulağına... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T12:24+0300

2022-11-08T12:24+0300

2022-11-08T12:37+0300

dünya

bm iklim değişikliği taraflar konferansı

mısır

şarm el şeyh

rishi sunak

britanya

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liz truss

iklim değişikliği

rusya

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Geçen yıl Britanya'nın İskoçya bölgesindeki Glasgow kentinin evsahipliğinden sonra bu yıl Mısır'ın Şarm el-Şeyh kentinde 27'incisi başlayan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi Taraflar Konferansı'na (COP27) önce katılmayacağını açıkladıktan sonra tepkiler üzerine çark etmek zorunda kalan Britanya Başbakanı Rishi Sunak'ın katıldığı bir panelden apar topar ayrılması da gündem oldu. Olayın videosunu paylaşan Britanya merkezli web sitesi Carbon Brief'in yöneticisi Leo Hickman, "Az önce COP27'deki orman ortaklığı lansmanının ortasında Britanya Başbakanı Rishi Sunak, danışmanları tarafından salondan çıkarıldı" diye tweetledi. Bir danışmanının sahneye çıkıp Sunak'ın kulağına bir dakikadan uzun süre bir şeyler fısıldamasının hemen panelden ayrılıp ayrılmayacağına dair bir tartışma gibi göründüğünü aktaran Hickman, başta sahneyi terk etmeyen Britanya Başbakanı'nın bir başka danışmanının ikna etmek için yanına gelmesi üzerine sandalyeden kalkıp salondan çıktığını belirtti. Daha sonra videoyu Twitter hesabında paylaşan The Sun gazetesinin siyasi editörü Harry Cole, Britanya Başbakanlığı kaynaklarının kendisine bunun 'önemsiz bir olay, sadece geç alınmış bir karar' olduğunu söylediğini aktardı. Cole "Downing Sokağı kaynakları bunun önemsiz ve sadece Almanlar ve Güney Afrikalılarla görüşmek için geç kalınmış bir karar olduğunda ısrar ediyor. Görüntülere rağmen..." dediBaşbakanlık ilk etapta olaya açıklık getirmedi.Yerel basın ise Sunak'ın 'öğleden sonra yapacağı önemli bir iklim değişikliği konuşmasına hazırlanmak için erken ayrıldığını' öne sürse de konuşmadan önemli bir şey de çıkmadı.Britanya'da iktidardaki Muhafazakar Parti'nin yazın düzenlediği liderlik yarışını kaybettiği Liz Truss'ın başbakanlığının 45 gün sürmesinin ardından parti liderliği ve dolayısıyla başbakan koltuğuna oturan Sunak, bu sıfatla uluslararası arenaya ilk çıkışını COP27'de gerçekleştirirken yabancı liderle de görüştü. COP27 kürsüsünden yaptığı konuşmada "Putin'in Ukrayna'daki menfur savaşı ve dünya genelinde artan enerji fiyatları, iklim değişikliği konusunda yavaş hareket etmek için bir neden değil. Bunlar daha hızlı hareket etmek için bir sebep" ifadesini kullanan Britanya Başbakanı, küresel sıcaklıkların düşük tutulması için bir plan oluşturması noktasında 'son bir şans' olduğunu dile getirdi.İklim güvenliği ile enerji güvenliğinin birbirinden ayrılamayacağını söyleyen Sunak, Britanya'nın uluslararası iklim finansmanına 11.6 milyar sterlin fon taahhüt edeceğini doğruladı.

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bm iklim değişikliği taraflar konferansı, mısır, şarm el şeyh, rishi sunak, britanya, ingiltere, liz truss, iklim değişikliği, rusya, ukrayna, ukrayna krizi