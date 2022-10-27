https://sputniknews.com.tr/20221027/bir-isci-tas-devrinden-calismaya-baslarsa-ancak-rishi-sunakin-servetine-erisir-1062826960.html

'İngiltere'de ortalama bir işçi, taş devrinden çalışmaya başlarsa ancak Sunak'ın servetine erişir'

'İngiltere'de ortalama bir işçi, taş devrinden çalışmaya başlarsa ancak Sunak'ın servetine erişir'

Çağdaş Gökbel’e göre, Britanya'da İskoç ve İrlanda sermayesinin de tercihi Rishi Sunak'ın başbakanlığı oligarşinin iktidara el koymasının göstergesi. Müesses... 27.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-27T22:54+0300

2022-10-27T22:54+0300

2022-10-28T23:11+0300

eksen

ingiltere

rishi sunak

liz truss

boris johnson

irlanda

iskoçya

keir starmer

işçi partisi

muhafazakar parti (ingiltere)

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Britanya'ya hükmeden Muhafazakar Parti'ye 2022'de başbakan dayanmadı. Pandemiden çıkışıyla skandallar eşliğinde partisinin başından attığı Boris Johnson'ın yerine eylülde parti delegeleri tarafından seçilen Liz Truss sadece 44 gün başbakan kalabildi. Truss tartışmalı vergi indiriminin de dahil olduğu önlem paketinin geri tepmesinin ardından 'marulun raf ömrü' şakası eşliğinde istifa ederken, yerine seçilmesine dahi gerek görülmeden liderlik yarışında yendiği Rishi Sunak getirildi. Partinin grup liderinin dışında yeniden adaylığa yelteken Boris Johnson'ın kenara çekilmesi Hindu asıllı Sunak'ın tek aday olarak Downing Street 10 numaraya geçmesini sağladı.Ülkenin Kraliyet ailesinden bile varlıklı olan elitlerinin temsilcisi olan 42 yaşındaki Sunak'ın başa gelmesi, Batı liberal çevrelerinde sırf kökeninden ötürü 'devrim' olarak sunulurken, muhalifleri ailesinin Britanya sömürgeciliğiyle işbirlikçilik tarihini anımsatıyor. Dikkatler, Sunak'ın enflasyonun yüzde 10'u aştığı ülkesinde uygulayacağı ekonomi politikalara çevrilirken, dış politikada bir değişiklik görünmüyor. Sunak, başbakan olur olmaz Ukrayna'ya tam destek sözü verdi.Rishi Sunaklı Britanya demokrasisi, İrlanda ve İskoçya'nın tercihleri ve dış politikanın Avrupa ve dünya dengelerine etkilerini İrlanda'da yaşayan gazeteci Çağdaş Gökbel ile konuştuk.‘Boris Johnson kazayla tekrar gelseydi belki İskoçya’nın bağımsızlığına yol açardı, daha hayırlı olurdu’Çağdaş Gökbel’e göre, Rishi Sunak'ın Britanya'da başbakan olması, Hindu kökeni yüzünden 'demokrasi safsatalarına' yol açtı. Türkiye'de Britanya siyasetini okumaya yönelik hatalara dikkat çeken Gökbek, bu son gelişmelerde de Boris Johnson'ın yeniden adaylığa meyletmesinin yanlış okunduğunu dile getirdi. Gökbel, Britanya'daki İskoçya-İrlanda yapısı ve siyasetteki gücüne işaret etti:'İskoçya ve İrlanda sermayesinin uyumlu çalışabileceği tek lider Sunak. Asıl tercihleri Labour iktidarı'Gökbel'e göre aslında Liz Truss'ın hiç başbakan seçilmemesi gerekiyordu. İskoçya ve İrlanda sermayesinin Muhafazakar Parti içinde uyumlu çalışabileceği tek lider olarak Sunak'ı gördüğünü aktaran Gökbel, bu güçlü kesimin asıl tercihinin ise İşçi Partisi hükümeti ve lideri Keir Starmer olduğunu dile getirdi. Gökbel, Starmerli bir iktidar yapısıyla Britanya'nın tıpkı Tony Blair başbakanlığında olduğu 'savaş kabinesinin' inşa edilebileceği görüşünde:'Bir işçi taş devrinden çalışmaya başlarsa ancak Rishi Sunak'ın servetine erişir'Gökbel, kemer sıkma mesajlarının, toplumun Ukrayna savaşının bedelini ödemek istemediği bir ortamda Sunak'ı ideal olmaktan çıkarttığı görüşünde. Kamuoyunda Sunak'ın 730 milyon sterlinlik servetinin tartışıldığını anımsatan Gökbel, ortalama bir işçinin bu servete ulaşabilmek için taş devrinden başlayarak çalışması gerektiğini vurguladı. Gökbel'e göre kamuoyunda Rusya'daki oligarşiye dair propaganda yapılıyor ama asıl Sunak, İngiltere oligarşisinin iktidara el koyduğunun göstergesi:'Yeni doktrinle 2025’e kadar savaş perspektifini sürdürmeyi düşünüyor'Boris Johnson'ın 16 Mart'ta açıkladığı dış politika doktrininde açıkça nükleeri de dışlamayan savaş perspektifinin yer aldığını belirten Gökbel, sınıf mücadelelerini tetikleyecek gelişmeler yaşanmazsa eğer emekçi sınıfların nefes alamayacağı politikalar izleneceğini dile getirdi:'İrlanda Cumhurbaşkanının eşine 'insanlar ölmesin' dedi diye yaptıkları linci görmenizi isterdim'Türkiye'de 'demokrasi standardı' diye Oxford mezunluğu yahut kimliklerin temel alındığını ancak bunun saçmalık olduğunu belirten Gökbel, Ukrayna krizinin başlamasıyla hakim olan sansür ve baskı ortamına dikkat çekti. Gökbel, İrlanda Cumhurbaşkanı'nın eşinin barış ve müzakere vurgulu mektubu sonrasında ağır bir linçten geçirilmesine atıfta bulundu:.‘NATO, Türkiye için artık daha büyük bir tehlike'Gökbel’e göre, NATO, Türkiye için güvenlik ve savunma teşkilatı olmaktan ziyade artık daha büyük bir tehlike arz ediyor:'Bütün bunlardan İngiltere demokrasisi çıkarıyorlar!'Çağdaş Gökbel, 'İngiltere demokrasisi' derken 'nükleer bomba atmaktan' kolayca bahseden Liz Truss, grev yasakçısı ve 'süt hırsızı' lakaplı Thatcher'ın da Afganistan'da mücahitlere verilen desteğin de Irak işgalinin de unutulduğunu anımsattı:

ingiltere

irlanda

iskoçya

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Ceyda Karan https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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ingiltere, rishi sunak, liz truss, boris johnson, irlanda, iskoçya, keir starmer, işçi partisi, muhafazakar parti (ingiltere), nato, ukrayna krizi