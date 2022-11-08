Bahçeli: Tahıl koridoru Cumhurbaşkanımız ve Putin'in sorumlu işbirliği ile tekrar açıldı

Atatürk demek milli mücadelenin başı demektir. O bir bir insandır, kuşkusuz fanidir, vücudu vatan toprağına aittir. Atatürk kurucu bir lider ve ilk cumhurbaşkanımızdır. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Kim ne söylerse söylesin Atatürk'e çok şey borçluyuz. 10 Kasım bir matem günü değil, idrak günüdür. Atatürk demek milli mücadelenin başı demektir. O bir bir insandır, kuşkusuz fanidir, vücudu vatan toprağına aittir. Atatürk kurucu bir lider ve ilk cumhurbaşkanımızdır. Ömrünü Türk milletine vakfetmiştir. Kim ne söylerse söylesin Atatürk'e çok şey borçluyuz. 10 Kasım bir matem günü değil, idrak günüdür.

Tahıl sevkiyatı güvenlik kaygısından durmuştu. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in sorumlu işbirliği ile 2 Kasım 2022'de tekrar açıldı. Hatta ikili arasındaki mutabakat ile, tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz nakline kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin yapıcı arabuluculuğu ile Rusya'nın iyi niyetli tutumuyla, açlar doyurulmuş ihtiyaçlar giderilmiş olacaktır. Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdir ile karşılamıştır. Tahıl sevkiyatı güvenlik kaygısından durmuştu. Kapanan tahıl koridoru Sayın Cumhurbaşkanımız ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in sorumlu işbirliği ile 2 Kasım 2022'de tekrar açıldı. Hatta ikili arasındaki mutabakat ile, tahılın Afrika ülkelerine ücretsiz nakline kararlaştırılmıştır. Türkiye'nin yapıcı arabuluculuğu ile Rusya'nın iyi niyetli tutumuyla, açlar doyurulmuş ihtiyaçlar giderilmiş olacaktır. Tüm dünya bu pozitif gelişmeyi takdir ile karşılamıştır.

İstanbul'da kurulacak bir masada Rusya Ukrayna barışının tesis edilmesi beklentimizdir. Batı kendi sofrasını düşünürken, Türkiye komşusunun ne yediği ile alakalıdır. İnsan haklarını özde savunan ülke Türkiye'dir. Avrupa'yı bahçeye benzetip dünyanın geri kalanını ormana benzeten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'ne hatırlatırım ki, sonsuz bahçeye ulaşmak için gönüllerin dikenden temizlenmesi tek yoldur. İstanbul'da kurulacak bir masada Rusya Ukrayna barışının tesis edilmesi beklentimizdir. Batı kendi sofrasını düşünürken, Türkiye komşusunun ne yediği ile alakalıdır. İnsan haklarını özde savunan ülke Türkiye'dir. Avrupa'yı bahçeye benzetip dünyanın geri kalanını ormana benzeten AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi'ne hatırlatırım ki, sonsuz bahçeye ulaşmak için gönüllerin dikenden temizlenmesi tek yoldur.

Zaman Türkiye zamanıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Elbette yapacağız hep birlikte yapacağız. Zaman Türkiye zamanıdır. Zafer ise Türk milletinindir. Elbette yapacağız hep birlikte yapacağız.

Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD, sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz. Bugün ABD'de ara seçimler yapılacaktır. ABD, sosyal, ekonomik ve siyasi kördüğümün pençesindedir. Kaos içindeki bir ABD'nin dünyanın diğer ülkelerine de az ya da çok olumsuz tesiri olacağını düşünüyoruz.

İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımları attığı incelenmeli. NATO'nun Madrid Zirvesi'nde imza alınan muhtıra ile İsveç ve Finlandiya'nın terörle aralarına nasıl mesafe koydukları incelenmesi gereken bir konudur. Henüz ikna edici bir sonuç alınmış veya görülmüş değildir. İsveç iç muhalefeti PKK/YPG'nin kontrolündedir. İsveç ve Finlandiya'nın attığı adımlar ve terörle arasına ne kadar mesafe koyduğu detaylıca incelenmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması kabul edilemez. NATO TBMM'nin üzerinde bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin dili buyurgandır. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Türkiye oyalanıyorsa, millet asla teslim olmayacaktır. İsveç ve Finlandiya'nın hangi somut adımları attığı incelenmeli. NATO'nun Madrid Zirvesi'nde imza alınan muhtıra ile İsveç ve Finlandiya'nın terörle aralarına nasıl mesafe koydukları incelenmesi gereken bir konudur. Henüz ikna edici bir sonuç alınmış veya görülmüş değildir. İsveç iç muhalefeti PKK/YPG'nin kontrolündedir. İsveç ve Finlandiya'nın attığı adımlar ve terörle arasına ne kadar mesafe koyduğu detaylıca incelenmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması kabul edilemez. NATO TBMM'nin üzerinde bir organ değildir. NATO Genel Sekreteri TBMM'ye ödev verme densizliğinden derhal geri dönmelidir. NATO Genel Sekreteri'nin dili buyurgandır. NATO Genel Sekreteri'nin talimat verir gibi konuşması bize göre edepsizliktir. Türkiye oyalanıyorsa, millet asla teslim olmayacaktır.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yapılan suikast girişimi, dost ve kardeş ülkenin siyasi yapısına hakim olan kırgınlıklara yeni bir çatlak ekledi. Eski Pakistan Başbakanı İmran Han'a yapılan suikast girişimi, dost ve kardeş ülkenin siyasi yapısına hakim olan kırgınlıklara yeni bir çatlak ekledi.

Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu göre Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi CHP'nin önceki genel başkanları ile bağdaşmamaktadır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten zincirlidir. Kılıçdaroğlu simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır. Bir değil bin kere yazıklar olsun diyorum. Kılıçdaroğlu'nun Birleşik Krallık'ta kanun kaçakları ile görüşmesini suç ortaklığı olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu herkesi kör, alemi sersem mi zannediyorsun? Türk askerine uyuşturucu ticareti ile ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde vatan hainidir. Kılıçdaroğlu CHP'nin başına paraşütle indirilmiş taşeron bir siyasetçidir. Bu göre Atatürk'ü itibarsızlaştırma ve CHP'yi silme görevidir. Kılıçdaroğlu'nun hiçbir söz ve eylemi CHP'nin önceki genel başkanları ile bağdaşmamaktadır. Kılıçdaroğlu zihnen tutsak, siyaseten zincirlidir. Kılıçdaroğlu simsiyah bir şahsiyettir, yalan fabrikasıdır. Bir değil bin kere yazıklar olsun diyorum. Kılıçdaroğlu'nun Birleşik Krallık'ta kanun kaçakları ile görüşmesini suç ortaklığı olarak görüyorum. Kılıçdaroğlu herkesi kör, alemi sersem mi zannediyorsun? Türk askerine uyuşturucu ticareti ile ilgili çamur atan kim olursa olsun bizim gözümüzde vatan hainidir.