Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz

Varlık Barışları var. 9 kez süresi uzatıldı. Varlık Barışları ne demek? Kim olursan ol, sahtekar ol, nereden kazanırsan kazan, kaynağını sormayacağım diyor. 9 kez, çıkardıkları bu kanunu değiştirdiler. Bu uyuşturucu parsı nereden gelirse gelsin başımızın üstüne dediler. Kara para iyi parayı ülkeden kovar. 'Kara para sahiplerini de Türkiye'ye getirir' dedim. Uyuşturucu baronunun parasını Türkiye'de aklarsan sahibi de gelir. Türkiye'den gerçek yatırımcı kaçtı. Bu yılın ilk 8 ayında ülkemize gelen kara para, yabancı sermayenin tam 4 katı. Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan bile biliyor. Türkiye gri listeye alındı.