Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz
13:56 08.11.2022 (güncellendi: 14:17 08.11.2022)
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
© AA
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır, İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Varlık Barışları var. 9 kez süresi uzatıldı. Varlık Barışları ne demek? Kim olursan ol, sahtekar ol, nereden kazanırsan kazan, kaynağını sormayacağım diyor. 9 kez, çıkardıkları bu kanunu değiştirdiler. Bu uyuşturucu parsı nereden gelirse gelsin başımızın üstüne dediler. Kara para iyi parayı ülkeden kovar. 'Kara para sahiplerini de Türkiye'ye getirir' dedim. Uyuşturucu baronunun parasını Türkiye'de aklarsan sahibi de gelir. Türkiye'den gerçek yatırımcı kaçtı. Bu yılın ilk 8 ayında ülkemize gelen kara para, yabancı sermayenin tam 4 katı. Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan bile biliyor. Türkiye gri listeye alındı.
Polisleri intihara sürükleyen kirli yapı, İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır, İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz.