Türkiye
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://sputniknews.com.tr/20221108/kilicdaroglu-bu-yilin-ilk-8-ayinda-ulkemize-gelen-kara-para-yabanci-sermayenin-tam-4-kati-1063189038.html
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz
Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır, İmamoğlu'nu kimseye... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T13:56+0300
2022-11-08T14:17+0300
politika
kemal kılıçdaroğlu
chp
tbmm
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063190899_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_8c60e644312649ff6152fd167d8d5399.jpg
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/08/1063190899_111:0:1178:800_1920x0_80_0_0_6ab943bee1d9e15767630fd1eaf95d7a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm
kemal kılıçdaroğlu, chp, tbmm

Kılıçdaroğlu: İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz

13:56 08.11.2022 (güncellendi: 14:17 08.11.2022)
© AACumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı.
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısına katılarak konuşma yaptı. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© AA
Abone olTelegram
Ayrıntılar geliyor
CHP lideri Kılıçdaroğlu, "İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır, İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.
Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:
Varlık Barışları var. 9 kez süresi uzatıldı. Varlık Barışları ne demek? Kim olursan ol, sahtekar ol, nereden kazanırsan kazan, kaynağını sormayacağım diyor. 9 kez, çıkardıkları bu kanunu değiştirdiler. Bu uyuşturucu parsı nereden gelirse gelsin başımızın üstüne dediler. Kara para iyi parayı ülkeden kovar. 'Kara para sahiplerini de Türkiye'ye getirir' dedim. Uyuşturucu baronunun parasını Türkiye'de aklarsan sahibi de gelir. Türkiye'den gerçek yatırımcı kaçtı. Bu yılın ilk 8 ayında ülkemize gelen kara para, yabancı sermayenin tam 4 katı. Kara paranın Türkiye'de aklandığını Mısır'daki sağır sultan bile biliyor. Türkiye gri listeye alındı.
Polisleri intihara sürükleyen kirli yapı, İBB Başkanımızı siyasi yasaklı yapmaya çalışıyor. İmamoğlu büyük lokmadır, boğazınıza takılır ve kalır, İmamoğlu'nu kimseye yedirmeyiz.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала