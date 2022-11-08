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Selvi: Siyasi yasaklı olması demek İmamoğlu’na hayat öpücüğü gibi gelir
Selvi: Siyasi yasaklı olması demek İmamoğlu’na hayat öpücüğü gibi gelir
Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun 'siyasi yasaklı olması' ihtimaline ilişkin "Belli ki İmamoğlu, yolunun siyasi yasaklardan... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-08T09:57+0300
2022-11-08T09:57+0300
politika
abdulkadir selvi
hürriyet
ekrem imamoğlu
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ysk
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün, "İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Selvi, "Siyasi yasaklı olması demek İmamoğlu’na hayat öpücüğü gibi gelir" yorumunu yaptı ve şunları ifade etti:
https://sputniknews.com.tr/20220601/imamoglunun-ysk-uyelerine-hakaret-davasi-ertelendi-1056876194.html
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abdulkadir selvi, hürriyet, ekrem imamoğlu, istanbul, ibb, ysk, siyasi
abdulkadir selvi, hürriyet, ekrem imamoğlu, istanbul, ibb, ysk, siyasi

Selvi: Siyasi yasaklı olması demek İmamoğlu’na hayat öpücüğü gibi gelir

09:57 08.11.2022
© İBB/ONUR GUNAL Ekrem İmamoğlu'
 Ekrem İmamoğlu' - Sputnik Türkiye, 1920, 08.11.2022
© İBB/ONUR GUNAL
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Abdulkadir Selvi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu'nun 'siyasi yasaklı olması' ihtimaline ilişkin "Belli ki İmamoğlu, yolunun siyasi yasaklardan geçerek gerçek bir kahramana dönüşmesini çok arzu ediyor. Siyasi yasaklı olması demek İmamoğlu’na hayat öpücüğü gibi gelir" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi bugün, "İmamoğlu'na siyasi yasak gelecek mi?" başlıklı bir yazı kaleme aldı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart seçimlerinin iptal edilmesinin ardından yaptığı basın açıklamasında YSK başkanı ve üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla yargılanıyor. Selvi, "Siyasi yasaklı olması demek İmamoğlu’na hayat öpücüğü gibi gelir" yorumunu yaptı ve şunları ifade etti:
"İmamoğlu 1 yıldan fazla hapis cezası alsa da mutlaka siyasi yasaklı olacak diye bir zorunluluk yok. Hukuk içinde birden fazla yol var. Adli para cezası verilir ya da hâkim hükmün açıklanmasının ertelenmesine karar verirse siyasi yasak söz konusu değil. Ayrıca Erdoğan hapisse hapis, siyasi yasaksa yasak... Bunları yaşadı. Bu çözüm değil. Siyasetçinin cezası siyaseten olmalı. Parti liderlerinin grup konuşmalarını izlediğimizde “ahmak” sözü onların yanında hafif kalıyor. Bu durumda hepsine ceza verecek olsanız her salı günü bir parti liderinin hapse girmesi gerekir. Ayrıca bu tür cezalar ters teper. İstanbul seçimlerinde bunu gördük. Milyonlarca İstanbullunun oyunu alan bir belediye başkanının yargı kararıyla önünün kesilmesi vicdanlarda ters teper. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Necati Özkan, İmamoğlu’nun hikâyesini yazdığı kitaba, 'Kahramanın Yolculuğu' ismini vermişti. Belli ki İmamoğlu, yolunun siyasi yasaklardan geçerek gerçek bir kahramana dönüşmesini çok arzu ediyor. Siyasi yasaklı olması demek İmamoğlu’na hayat öpücüğü gibi gelir."
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, - Sputnik Türkiye, 1920, 01.06.2022
POLİTİKA
İmamoğlu'nun 'YSK üyelerine hakaret' davası ertelendi
1 Haziran , 12:45
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