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AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti
AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret ediyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T15:07+0300
2022-11-02T15:13+0300
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AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alacak.Ziyaretlerde teklif verilmeyeceği sadece görüş alınacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-putini-nasil-ikna-ettiniz-sorusunu-yanitladi-once-bidena-sonra-size-anlatacagim-1062976302.html
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bekir bozdağ
bekir bozdağ

AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti

15:07 02.11.2022 (güncellendi: 15:13 02.11.2022)
© AAAK Parti
AK Parti - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AA
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Ayrıntılar geliyor
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret ediyor.
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.
Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alacak.
Ziyaretlerde teklif verilmeyeceği sadece görüş alınacağı öğrenildi.
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