https://sputniknews.com.tr/20221102/ak-partiden-muhalefete-anayasa-degisikligi-teklifi-ziyareti-1062985967.html

AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti

AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti

AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret ediyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T15:07+0300

2022-11-02T15:07+0300

2022-11-02T15:13+0300

politika

bekir bozdağ

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AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alacak.Ziyaretlerde teklif verilmeyeceği sadece görüş alınacağı öğrenildi.

https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-putini-nasil-ikna-ettiniz-sorusunu-yanitladi-once-bidena-sonra-size-anlatacagim-1062976302.html

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bekir bozdağ