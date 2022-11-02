https://sputniknews.com.tr/20221102/ak-partiden-muhalefete-anayasa-degisikligi-teklifi-ziyareti-1062985967.html
AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti
AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret ediyor. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T15:07+0300
2022-11-02T15:07+0300
2022-11-02T15:13+0300
politika
bekir bozdağ
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062724103_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_4192c26efd72aee80adb06b50fc2323f.jpg
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alacak.Ziyaretlerde teklif verilmeyeceği sadece görüş alınacağı öğrenildi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/erdogan-putini-nasil-ikna-ettiniz-sorusunu-yanitladi-once-bidena-sonra-size-anlatacagim-1062976302.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1a/1062724103_76:0:724:486_1920x0_80_0_0_144623268c02d0421ddcd71ad289285c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bekir bozdağ
AK Parti'den muhalefete anayasa değişikliği teklifi ziyareti
15:07 02.11.2022 (güncellendi: 15:13 02.11.2022) Abone ol
Ayrıntılar geliyor
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret ediyor.
AK Parti, başörtüsüne anayasal güvence getirecek anayasa değişikliği teklifi konusunda CHP, İYİ Parti ve HDP'yi ziyaret edecek.
Heyette Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz yer alacak.
Ziyaretlerde teklif verilmeyeceği sadece görüş alınacağı öğrenildi.