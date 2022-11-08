https://sputniknews.com.tr/20221108/ak-partili-turan-anayasa-degisikligiyle-ilgili-konustu-kanaatlerine-gore-metni-revize-ettik-1063205320.html
AK Partili Turan anayasa değişikliğiyle ilgili konuştu: Kanaatlerine göre metni revize ettik
AK Partili Turan anayasa değişikliğiyle ilgili konuştu: Kanaatlerine göre metni revize ettik
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişikliğiyle ilgili, “Elimizde metin var. Buna ‘evet’ deyin demek yakışmaz. Kanaatlerini sorduk. Onların... 08.11.2022, Sputnik Türkiye
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türkiye
bülent turan
ak parti
anayasa
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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, makamında gazetecilerle bir araya geldi. Turan, anayasa değişikliğine ilişkin olarak ellerinde metin olduğunu belirterek, “Elimizde metin var. Buna ‘evet’ deyin demek yakışmaz. Kanaatlerini sorduk. Onların kanaatlerine göre metni revize ettik. Biz metin yazıp götürmeyi sık bulmadık. Karşılıklı değerlendirmeyi çok daha demokratik bulduk” dedi.'Bu konuların referandum olması doğru bulmuyoruz ama talep edilir hale geliyor'Turan, şöyle konuştu:Turan anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasına ilişkin olarak, “İnsan hakkının oylanması değil usulün sorulması. ‘Hayır’ çıksa başörtüsü takılamaz olması lazım. Biz nasıl düzenleme yapılır diye soruyoruz. Bir hakkın sunulması veya sunulmaması değildir. Meclis milletin kalbidir. Makul düzenlemeye tüm siyasi partilerin ‘evet’ diyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.'Hiç olmayan bir müesseseydi şimdi muhatap var karşılarında'Turan, cemevlerine ilişkin düzenlemenin hiç olmayan bir düzenleme olduğunu belirterek, “Hiç olmayan bir müesseseydi şimdi muhatap var karşılarında. Elektrik ve su ödenmesi çok büyük bir kazanımdır. Her maddenin tartışılacak tarafı olabilir ama özel bir tarafı var” şeklinde konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili Turan, “Kara para diyordunuz, bugün onu bulmaya gidiyorsunuz. Hangi şartlarda getirecek, hiçbiri belli değil. Türkiye için değil, altılı masa için yapıyor” diye konuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221108/bahceli-kim-ne-soylerse-soylesin-ataturke-cok-sey-borcluyuz-1063180448.html
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bülent turan, ak parti, anayasa
bülent turan, ak parti, anayasa
AK Partili Turan anayasa değişikliğiyle ilgili konuştu: Kanaatlerine göre metni revize ettik
20:06 08.11.2022 (güncellendi: 20:09 08.11.2022) Abone ol
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişikliğiyle ilgili, “Elimizde metin var. Buna ‘evet’ deyin demek yakışmaz. Kanaatlerini sorduk. Onların kanaatlerine göre metni revize ettik” dedi.
AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, makamında gazetecilerle bir araya geldi.
Turan, anayasa değişikliğine ilişkin olarak ellerinde metin olduğunu belirterek, “Elimizde metin var. Buna ‘evet’ deyin demek yakışmaz. Kanaatlerini sorduk. Onların kanaatlerine göre metni revize ettik. Biz metin yazıp götürmeyi sık bulmadık. Karşılıklı değerlendirmeyi çok daha demokratik bulduk” dedi.
'Bu konuların referandum olması doğru bulmuyoruz ama talep edilir hale geliyor'
“Başı açık ve kapalı diyoruz. Bu bakış açısı, ne alakası var diyebilirsiniz. Bu hafta son hale gelir. Önümüzdeki hafta gelebilir. Anayasa yapmıyoruz, temelde herkesin olduğu konuyu anayasa metni haline getiriyoruz. CHP metni görerek ‘evet’ deseydi çok anlamlı olurdu. Bu konuların referandum olması doğru bulmuyoruz ama talep edilir hale geliyor.”
Turan anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasına ilişkin olarak, “İnsan hakkının oylanması değil usulün sorulması. ‘Hayır’ çıksa başörtüsü takılamaz olması lazım. Biz nasıl düzenleme yapılır diye soruyoruz. Bir hakkın sunulması veya sunulmaması değildir. Meclis milletin kalbidir. Makul düzenlemeye tüm siyasi partilerin ‘evet’ diyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.
'Hiç olmayan bir müesseseydi şimdi muhatap var karşılarında'
Turan, cemevlerine ilişkin düzenlemenin hiç olmayan bir düzenleme olduğunu belirterek, “Hiç olmayan bir müesseseydi şimdi muhatap var karşılarında. Elektrik ve su ödenmesi çok büyük bir kazanımdır. Her maddenin tartışılacak tarafı olabilir ama özel bir tarafı var” şeklinde konuştu.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili Turan, “Kara para diyordunuz, bugün onu bulmaya gidiyorsunuz. Hangi şartlarda getirecek, hiçbiri belli değil. Türkiye için değil, altılı masa için yapıyor” diye konuştu.