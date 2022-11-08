https://sputniknews.com.tr/20221108/ak-partili-turan-anayasa-degisikligiyle-ilgili-konustu-kanaatlerine-gore-metni-revize-ettik-1063205320.html

AK Partili Turan anayasa değişikliğiyle ilgili konuştu: Kanaatlerine göre metni revize ettik

AK Partili Turan anayasa değişikliğiyle ilgili konuştu: Kanaatlerine göre metni revize ettik

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, anayasa değişikliğiyle ilgili, “Elimizde metin var. Buna ‘evet’ deyin demek yakışmaz. Kanaatlerini sorduk. Onların... 08.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-08T20:06+0300

2022-11-08T20:06+0300

2022-11-08T20:09+0300

türkiye

bülent turan

ak parti

anayasa

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AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, makamında gazetecilerle bir araya geldi. Turan, anayasa değişikliğine ilişkin olarak ellerinde metin olduğunu belirterek, “Elimizde metin var. Buna ‘evet’ deyin demek yakışmaz. Kanaatlerini sorduk. Onların kanaatlerine göre metni revize ettik. Biz metin yazıp götürmeyi sık bulmadık. Karşılıklı değerlendirmeyi çok daha demokratik bulduk” dedi.'Bu konuların referandum olması doğru bulmuyoruz ama talep edilir hale geliyor'Turan, şöyle konuştu:Turan anayasa değişikliğinin referanduma sunulmasına ilişkin olarak, “İnsan hakkının oylanması değil usulün sorulması. ‘Hayır’ çıksa başörtüsü takılamaz olması lazım. Biz nasıl düzenleme yapılır diye soruyoruz. Bir hakkın sunulması veya sunulmaması değildir. Meclis milletin kalbidir. Makul düzenlemeye tüm siyasi partilerin ‘evet’ diyeceğini düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.'Hiç olmayan bir müesseseydi şimdi muhatap var karşılarında'Turan, cemevlerine ilişkin düzenlemenin hiç olmayan bir düzenleme olduğunu belirterek, “Hiç olmayan bir müesseseydi şimdi muhatap var karşılarında. Elektrik ve su ödenmesi çok büyük bir kazanımdır. Her maddenin tartışılacak tarafı olabilir ama özel bir tarafı var” şeklinde konuştu.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarıyla ilgili Turan, “Kara para diyordunuz, bugün onu bulmaya gidiyorsunuz. Hangi şartlarda getirecek, hiçbiri belli değil. Türkiye için değil, altılı masa için yapıyor” diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221108/bahceli-kim-ne-soylerse-soylesin-ataturke-cok-sey-borcluyuz-1063180448.html

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