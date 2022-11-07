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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221107/wsj-bidenin-ulusal-guvenlik-danismani-kremlin-yetkilileri-ile-gizlice-gorustu-1063144688.html
WSJ: Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü
WSJ: Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü
Wall Street Journal gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Ukrayna’da yaşananların tırmanıp nükleer bir krize dönüşmemesi adına, Rusya... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T11:07+0300
2022-11-07T11:09+0300
ukrayna krizi
wsj
yuriy uşakov
jake sullivan
joe biden
kremlin
nikolay patruşev
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmelerin, Ukrayna’yla ilgili gerilimin tırmanmasının önünün kesilmesi dışında, Rusya ile ABD arasında iletişim kanallarının açık kalması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. WSJ, bu temaslar hakkında bilgisi olduğunu belirttiği kaynakların söz konusu görüşmelerin sayısını ya da ne zaman gerçekleştiklerini paylaşmadığını da yazdı. Bununla beraber WSJ’nin haberinde, Sullivan’ın Rusya ile iletişimi koruma isteğinin, ABD’deki üst düzey yetkililerin hepsi tarafından desteklenmediği, pek çok yetkilinin söz konusu ‘iletişimin mevcut koşullarda yararlı olacağına inanmadıkları’ kaydedildi. Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile görüşmeler gerçekleştirdiği haberi, Rusya ya da ABD tarafından resmi düzeyde doğrulanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/washington-post-abd-ukraynaya-rusya-ile-muzakerelere-acik-oldugunu-gostermesini-talep-etti-1063144764.html
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wsj, yuriy uşakov, jake sullivan, joe biden, kremlin, nikolay patruşev
wsj, yuriy uşakov, jake sullivan, joe biden, kremlin, nikolay patruşev

WSJ: Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü

11:07 07.11.2022 (güncellendi: 11:09 07.11.2022)
© AFP 2022 / Yuri KadobnovRusya - ABD - bayrak
Rusya - ABD - bayrak - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AFP 2022 / Yuri Kadobnov
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Wall Street Journal gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Ukrayna’da yaşananların tırmanıp nükleer bir krize dönüşmemesi adına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmelerin, Ukrayna’yla ilgili gerilimin tırmanmasının önünün kesilmesi dışında, Rusya ile ABD arasında iletişim kanallarının açık kalması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
WSJ, bu temaslar hakkında bilgisi olduğunu belirttiği kaynakların söz konusu görüşmelerin sayısını ya da ne zaman gerçekleştiklerini paylaşmadığını da yazdı.
Ukrayna, ABD - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
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Washington Post: ABD, Ukrayna'dan Rusya ile müzakerelere açık olduğunu göstermesini talep etti
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Bununla beraber WSJ’nin haberinde, Sullivan’ın Rusya ile iletişimi koruma isteğinin, ABD’deki üst düzey yetkililerin hepsi tarafından desteklenmediği, pek çok yetkilinin söz konusu ‘iletişimin mevcut koşullarda yararlı olacağına inanmadıkları’ kaydedildi.
Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile görüşmeler gerçekleştirdiği haberi, Rusya ya da ABD tarafından resmi düzeyde doğrulanmadı.
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