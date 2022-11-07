https://sputniknews.com.tr/20221107/wsj-bidenin-ulusal-guvenlik-danismani-kremlin-yetkilileri-ile-gizlice-gorustu-1063144688.html

WSJ: Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü

WSJ: Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü

Wall Street Journal gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Ukrayna’da yaşananların tırmanıp nükleer bir krize dönüşmemesi adına, Rusya... 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T11:07+0300

2022-11-07T11:07+0300

2022-11-07T11:09+0300

ukrayna krizi

wsj

yuriy uşakov

jake sullivan

joe biden

kremlin

nikolay patruşev

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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmelerin, Ukrayna’yla ilgili gerilimin tırmanmasının önünün kesilmesi dışında, Rusya ile ABD arasında iletişim kanallarının açık kalması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. WSJ, bu temaslar hakkında bilgisi olduğunu belirttiği kaynakların söz konusu görüşmelerin sayısını ya da ne zaman gerçekleştiklerini paylaşmadığını da yazdı. Bununla beraber WSJ’nin haberinde, Sullivan’ın Rusya ile iletişimi koruma isteğinin, ABD’deki üst düzey yetkililerin hepsi tarafından desteklenmediği, pek çok yetkilinin söz konusu ‘iletişimin mevcut koşullarda yararlı olacağına inanmadıkları’ kaydedildi. Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile görüşmeler gerçekleştirdiği haberi, Rusya ya da ABD tarafından resmi düzeyde doğrulanmadı.

https://sputniknews.com.tr/20221107/washington-post-abd-ukraynaya-rusya-ile-muzakerelere-acik-oldugunu-gostermesini-talep-etti-1063144764.html

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wsj, yuriy uşakov, jake sullivan, joe biden, kremlin, nikolay patruşev