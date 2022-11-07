https://sputniknews.com.tr/20221107/wsj-bidenin-ulusal-guvenlik-danismani-kremlin-yetkilileri-ile-gizlice-gorustu-1063144688.html
WSJ: Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü
WSJ: Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü
Wall Street Journal gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Ukrayna’da yaşananların tırmanıp nükleer bir krize dönüşmemesi adına, Rusya... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T11:07+0300
2022-11-07T11:07+0300
2022-11-07T11:09+0300
ukrayna krizi
wsj
yuriy uşakov
jake sullivan
joe biden
kremlin
nikolay patruşev
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Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmelerin, Ukrayna’yla ilgili gerilimin tırmanmasının önünün kesilmesi dışında, Rusya ile ABD arasında iletişim kanallarının açık kalması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi. WSJ, bu temaslar hakkında bilgisi olduğunu belirttiği kaynakların söz konusu görüşmelerin sayısını ya da ne zaman gerçekleştiklerini paylaşmadığını da yazdı. Bununla beraber WSJ’nin haberinde, Sullivan’ın Rusya ile iletişimi koruma isteğinin, ABD’deki üst düzey yetkililerin hepsi tarafından desteklenmediği, pek çok yetkilinin söz konusu ‘iletişimin mevcut koşullarda yararlı olacağına inanmadıkları’ kaydedildi. Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile görüşmeler gerçekleştirdiği haberi, Rusya ya da ABD tarafından resmi düzeyde doğrulanmadı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/washington-post-abd-ukraynaya-rusya-ile-muzakerelere-acik-oldugunu-gostermesini-talep-etti-1063144764.html
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wsj, yuriy uşakov, jake sullivan, joe biden, kremlin, nikolay patruşev
wsj, yuriy uşakov, jake sullivan, joe biden, kremlin, nikolay patruşev
WSJ: Biden'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı, Kremlin yetkilileri ile gizlice görüştü
11:07 07.11.2022 (güncellendi: 11:09 07.11.2022) Abone ol
Wall Street Journal gazetesi, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan’ın, Ukrayna’da yaşananların tırmanıp nükleer bir krize dönüşmemesi adına, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in yardımcısı Yuriy Uşakov ve Rusya Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Nikolay Patruşev ile gizli görüşmeler gerçekleştirdiğini yazdı.
Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin haberinde, Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile gerçekleştirdiği söz konusu görüşmelerin, Ukrayna’yla ilgili gerilimin tırmanmasının önünün kesilmesi dışında, Rusya ile ABD arasında iletişim kanallarının açık kalması amacıyla gerçekleştirildiği belirtildi.
WSJ, bu temaslar hakkında bilgisi olduğunu belirttiği kaynakların söz konusu görüşmelerin sayısını ya da ne zaman gerçekleştiklerini paylaşmadığını da yazdı.
Bununla beraber WSJ’nin haberinde, Sullivan’ın Rusya ile iletişimi koruma isteğinin, ABD’deki üst düzey yetkililerin hepsi tarafından desteklenmediği, pek çok yetkilinin söz konusu ‘iletişimin mevcut koşullarda yararlı olacağına inanmadıkları’ kaydedildi.
Sullivan’ın Uşakov ve Patruşev ile görüşmeler gerçekleştirdiği haberi, Rusya ya da ABD tarafından resmi düzeyde doğrulanmadı.