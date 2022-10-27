https://sputniknews.com.tr/20221027/kremlin-ukraynanin-muzakereleri-abdnin-emri-ile-reddettigi-acik-1062764963.html
Kremlin: Ukrayna'nın müzakereleri ABD'nin emri ile reddettiği açık
Kremlin: Ukrayna'nın müzakereleri ABD'nin emri ile reddettiği açık
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in ABD'nin emri üzerine Rusya ile müzakere etmeyi reddettiğini, bunun açıkça ortada olduğunu söyledi. 27.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-27T14:07+0300
2022-10-27T14:07+0300
2022-10-27T14:47+0300
ukrayna krizi
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ukrayna
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dmitriy peskov
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vladimir zelenskiy
vladimir putin
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Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’nun Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e müzakerelere hazır olduğuna dair mesaj ilettiği iddialarını değerlendiren Peskov, Putin’in bu bağlamda ‘spesifik bir mesaj’ yollamadığını dile getirdi.Rusya ile Ukrayna arasında en başta yapılan müzakere sürecinin bozulmasına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın bu konudaki pozisyonunu değiştirmediğini ve Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu ancak müzakereyi Kiev'in istemediğini söyledi.Peskov, “Aynı zamanda Devlet Başkanı (Vladimir Putin), müzakere konusunda bu tür isteksizliğin ve önceden kararlaştırılan anlaşmaların reddedilmesinin emir üzerine gerçekleştiğinin açık olduğunu vurguladı. Washington'un emriyle, bu tamamen açık” ifadelerini kullandı.Daha önce Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Putin ile yaptığı görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki diyaloğun yeniden başlayacağı ile ilgili umudunu dile getirmişti.‘SSCB'nin Polonya'yı faşistlerden kurtarmadığı iddiaları korkunç bir yalan’Varşova’nın SSCB'nin 1945 yılında Polonya'yı faşistlerden kurtarmadığı yönündeki iddialarını yorumlayan Peskov, “Birincisi, bu bir yalan, korkunç bir yalan, zira o zamanlar birçok Sovyetler Birliği vatandaşı, Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Rusya Federasyonu ve diğer cumhuriyetlerin vatandaşları Polonya'yı kurtarırken hayatını kaybetti. Bu nedenle, bu korkunç bir yalandır. Polonyalıların genç neslini kandırmaya ve onları bu yalanla yetiştirmeye, beslemeye ve Ruslara karşı nefreti kışkırtmaya devam etme girişimidir” vurgusunu yaptı.Arızalı ‘Kuzey Akım’ hatlarının yakınında Rusya’ya ait bir geminin görüldüğü iddiaları sorulan Peskov: Bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değilimİsveç ekonomik bölgesinde, arızalanan ‘Kuzey Akım’ hatlarının yakınında Rus bandıralı bir geminin görüldüğü iddialarını da yorumlayan Peskov, böyle bir geminin ortaya çıkmasının Rusya'nın Kuzey Akım hatları ile ilgili kendi soruşturmasını başlattığı anlamına gelip gelmediği sorusuna da, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.
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rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, müzakere, vladimir zelenskiy, vladimir putin
rusya, ukrayna, kremlin, dmitriy peskov, müzakere, vladimir zelenskiy, vladimir putin
Kremlin: Ukrayna'nın müzakereleri ABD'nin emri ile reddettiği açık
14:07 27.10.2022 (güncellendi: 14:47 27.10.2022) Abone ol
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kiev'in ABD'nin emri üzerine Rusya ile müzakere etmeyi reddettiğini, bunun açıkça ortada olduğunu söyledi.
Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo’nun Rusya lideri Vladimir Putin’in Ukraynalı mevkidaşı Vladimir Zelenskiy’e müzakerelere hazır olduğuna dair mesaj ilettiği iddialarını değerlendiren Peskov, Putin’in bu bağlamda ‘spesifik bir mesaj’ yollamadığını dile getirdi.
Rusya ile Ukrayna arasında en başta yapılan müzakere sürecinin bozulmasına dikkat çeken Kremlin Sözcüsü, Rusya’nın bu konudaki pozisyonunu değiştirmediğini ve Ukrayna ile müzakerelere hazır olduğunu ancak müzakereyi Kiev'in istemediğini söyledi.
Peskov, “Aynı zamanda Devlet Başkanı (Vladimir Putin), müzakere konusunda bu tür isteksizliğin ve önceden kararlaştırılan anlaşmaların reddedilmesinin emir üzerine gerçekleştiğinin açık olduğunu vurguladı. Washington'un emriyle, bu tamamen açık” ifadelerini kullandı.
Daha önce Rusya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo, Putin ile yaptığı görüşmede Rusya ve Ukrayna arasındaki diyaloğun yeniden başlayacağı ile ilgili umudunu dile getirmişti.
‘SSCB'nin Polonya'yı faşistlerden kurtarmadığı iddiaları korkunç bir yalan’
Varşova’nın SSCB'nin 1945 yılında Polonya'yı faşistlerden kurtarmadığı yönündeki iddialarını yorumlayan Peskov, “Birincisi, bu bir yalan, korkunç bir yalan, zira o zamanlar birçok Sovyetler Birliği vatandaşı, Sovyetler Birliği'nin bir parçası olan Rusya Federasyonu ve diğer cumhuriyetlerin vatandaşları Polonya'yı kurtarırken hayatını kaybetti. Bu nedenle, bu korkunç bir yalandır. Polonyalıların genç neslini kandırmaya ve onları bu yalanla yetiştirmeye, beslemeye ve Ruslara karşı nefreti kışkırtmaya devam etme girişimidir” vurgusunu yaptı.
Arızalı ‘Kuzey Akım’ hatlarının yakınında Rusya’ya ait bir geminin görüldüğü iddiaları sorulan Peskov: Bu konuda herhangi bir bilgiye sahip değilim
İsveç ekonomik bölgesinde, arızalanan ‘Kuzey Akım’ hatlarının yakınında Rus bandıralı bir geminin görüldüğü iddialarını da yorumlayan Peskov, böyle bir geminin ortaya çıkmasının Rusya'nın Kuzey Akım hatları ile ilgili kendi soruşturmasını başlattığı anlamına gelip gelmediği sorusuna da, bu konuda herhangi bir bilgiye sahip olmadığını ifade etti.