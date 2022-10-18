https://sputniknews.com.tr/20221018/isvec-medyasi-kuzey-akim-boru-hattinin-50-metrelik-bolumu-yok-edildi-1062439085.html

İsveç medyası: Kuzey Akım boru hattının 50 metrelik bölümü yok oldu

İsveç medyası: Kuzey Akım boru hattının 50 metrelik bölümü yok oldu

İsveç medyası, Kuzey Akım-1 doğagaz boru hattına geçen haftalarda düzenlenen sabotajın ardından 80 metre derinlikteki hattın 50 metrelik bir bölümünün yok... 18.10.2022, Sputnik Türkiye

2022-10-18T11:44+0300

2022-10-18T11:44+0300

2022-10-18T11:47+0300

avrupa'da enerji krizi

isveç

kuzey akım-1

sabotaj

doğalgaz boru hattı

patlama

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/09/1d/1061774155_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_958bac9910560c751a2bfc5132317dd9.jpg

İsveç'te yayın yapan Expressen gazetesi, Kuzey Akım 1 ve 2 doğalgaz boru hatlarını hedef alan sabotaj eylemine ilişkin yeni bir bilgi verdi.Gazetenin yayınladığı su altı görüntülerine göre Kuzey Akım-1 boru hattının sabotaj sonucu en az 50 metrelik bir bölümü imha oldu ve 80 metre derinlikte deniz tabanına gömüldü.Görüntülerde, boru hattında büyük bir yırtılma ve bükülmeler görülüyor.Gazeteye göre, pazartesi günü çekilen görüntüler, boru hattının 50 metreden fazlasının ya kaybolduğunu ya da deniz tabanının altına gömüldüğünü gösteriyor.Norveçli drone firması Blueye Robotics'ten Trond Larsen, gazeteye verdiği demeçte "Bu, metali gördüğümüz şekilde bu kadar kalın bükebilen aşırı bir kuvvet söz konusu" dedi.Videoyu çeken su altı insansız hava aracına pilotluk yapan Larsen, ayrıca 'borunun etrafındaki deniz tabanında çok büyük bir etki' görülebileceğini belirtti.Neler oldu?İsveçli deprem uzmanları, Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı güzergahlarında 26 Eylül Pazartesi günü, iki şiddetli patlama tespit etmişti.Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Kuzey Akım doğalgaz boru hattında yaşanan olayları devlet terör eylemi olarak niteleyerek "Böylesine eşsiz bir eylem, devlet terörü eylemi diyebiliriz, ciddi bir uluslararası soruşturma yapılmadan geçiştirilemez ve geçiştirilmemeli. Elbette bu soruşturma kapsamında işbirliğine de ihtiyaç var" demişti.Rusya parlamentosunun üst kanadı Federasyon Konseyi’nin Başkan Yardımcısı Konstantin Kosaçev, Rusya’nın, Kuzey Akım doğalgaz boru hatlarındaki patlamalar bağlamında çıkarlarını koruma amacıyla Uluslararası Adalet Divanı veya Birleşmiş Milletler (BM) Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne başvurabileceğini açıklamıştı.Avrupa Birliği de Kuzey Akım-1 ve Kuzey Akım-2 boru hatlarındaki gaz sızıntılarının kasıtlı bir eylemin sonucu olduğunu, tesadüfi olmadığının altını çizmişti. Daha sonra İsveç, bunun sabotaj kaynaklı olduğunu doğrulamıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221014/rus-senator-rusyadan-turkiye-uzerinden-avrupaya-ek-gaz-tedariki-bu-yil-mumkun-1062320174.html

isveç

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

isveç, kuzey akım-1, sabotaj, doğalgaz boru hattı, patlama