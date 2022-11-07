https://sputniknews.com.tr/20221107/washington-post-abd-ukraynaya-rusya-ile-muzakerelere-acik-oldugunu-gostermesini-talep-etti-1063144764.html

Washington Post: ABD, Ukrayna'dan Rusya ile müzakerelere açık olduğunu göstermesini talep etti

Washington Post: ABD, Ukrayna'dan Rusya ile müzakerelere açık olduğunu göstermesini talep etti

Washington Post gazetesi, ABD yönetiminin gizli kanallar aracılığıyla Ukrayna'ya Rusya ile müzakerelere açık olduğunu göstermesi talebi sunduğunu öne sürdü. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-07T11:08+0300

2022-11-07T11:08+0300

2022-11-07T11:10+0300

ukrayna krizi

rusya

ukrayna

abd

müzakere

vladimir zelenskiy

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Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu devam ederken daha önce sekteye uğrayan müzakere sürecinin akıbeti belirsizliğini koruyor.Washington Post gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin gizli kanallar aracılığıyla Ukrayna'ya Rusya ile müzakerelere açık olduğunu belli etmesi talebi sunduğunu yazdı.Haberde, Biden yönetiminin gizli olarak Ukrayna liderliğini Rusya ile müzakereye açık olduklarının sinyalini vermeye ve Rusya'da 'yönetim değişikliği olmadığı sürece' barış görüşmelerine katılmayı reddetme yönündeki kararı kamuoyuna bırakmaya teşvik ettiği belirtildi.Gazeteye konuşan kaynaklar, ABD'nin talebinin Ukrayna'yı müzakere masasına itmeyi amaçlamadığı, bunu çatışmanın uzun yıllar boyunca sürmesine itiraz eden seçmenlerle karşı karşıya olan ülkelerin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesini sağlama hesabıyla yapıldığını söyledi.ABD, Rusya'nın askeri harekatının başladığı 24 Şubat'tan bu yana 'gerektiği ölçüde' Ukrayna'ya yardım etme taahhüdü verirken Almanya başta olmak üzere bir dizi Avrupa ülkesi, desteğin sürmesine çekinceli yaklaşıyordu.'Avrupa, Afrika ve Latin Amerika ülkeleri endişeli'Bunun yanı sıra Amerikalı yetkililer, Ukrayna mevkidaşlarının Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in şu an için müzakereler konusunda 'ciddi olmadığı' görüşünü paylaştığını ve Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy'in Moskova ile temasa geçmeye uyguladığı yasağın Avrupa, Afrika ve Latin Amerika'nın bazı ülkelerinde gıda ve enerji tedarikinde yaşanan aksamalar nedeniyle endişe yarattığını vurguladı.İsmi açıklanmayan bir ABD'li yetkili, gazeteye yaptığı açıklamada "Ukrayna yorgunluğu bazı ortaklarımız için gerçek bir durum" değerlendirmesini yaptı.Ukrayna makamlarından henüz konuya ilişkin yorum yapılmadı.Öte yandan 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce anketler, ABD toplumunun Ukrayna'ya sunulan destek konusunda tereddüt içinde olduğuna işaret ediyor.Özellikle Cumhuriyetçilerin, Ukrayna ordusunu mevcut seviyelerde desteklemeye devam etme arzusunu kaybetmeye başladığı belirtiliyor.

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