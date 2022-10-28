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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221028/beyaz-saray-rusyayla-gorusme-kararini-zelenskiy-alacak-1062787218.html
Beyaz Saray: Rusya’yla görüşme kararını Zelenskiy alacak
Beyaz Saray: Rusya’yla görüşme kararını Zelenskiy alacak
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya’yla barış görüşmeleriyle ilgili kararı sadece Ukrayna Devlet Başkanı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T00:03+0300
2022-10-28T00:04+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
ukrayna
vladimir putin
vladimir zelenskiy
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Kirby, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin Ukrayna’yla müzakere masasına oturmaya hazır olduğu, ama bunun için Washington’un Kiev’e sinyal göndermesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.Beyaz Saray yetkilisi, “Baştan beri söylediğimiz gibi, Ukrayna olmadan Ukrayna’yla ilgili hiçbir şey. Eğer bir gün mesele barış görüşmelerine varırsa bu, Başkan Zelenskiy’in kararı olacak ve olmalı. Üstelik onun şartlarına dayanmalı. Zelenskiy, bağımsız ülke olan Ukrayna’nın devlet başkanıdır. Sayın Putin bunu beğense de beğenmese de Ukrayna bağımsız bir ülke” ifadesini kullandı.Kirby, “Başkan Zelenskiy, Ukrayna halkı ve ülkesi adına konuşması için halk tarafından seçildi. Vladimir Putin ile müzakere masasına ne zaman oturacağına, oturmaya hazır olup olmadığına Zelenskiy karar verecek. Başarının ve zaferin nasıl gözüktüğünü ve görüşmelerin hangi şartlarda yapılabileceğini Zelenskiy belirleyecek” diye ekledi.“Söylemine rağmen Sayın Putin, Başkan Zelenskiy ile diyaloğa kesinlikle hiçbir ilgi göstermedi” diyen Kirby, “Aksine yaptığı her şey, bu savaşı sürdürmek istediğini gösteriyor” diye ekledi.
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rusya, abd, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy
rusya, abd, ukrayna, vladimir putin, vladimir zelenskiy

Beyaz Saray: Rusya’yla görüşme kararını Zelenskiy alacak

00:03 28.10.2022 (güncellendi: 00:04 28.10.2022)
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKYAB- Zelenskiy
AB- Zelenskiy - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© AFP 2022 / SERGEI SUPINSKY
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Stratejik İletişim Direktörü John Kirby, Rusya’yla barış görüşmeleriyle ilgili kararı sadece Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’in vermesi gerektiğini, lakin Rus lider Vladimir Putin’in böyle bir diyaloga hazır olmadığını belirtti.
Kirby, RIA Novosti haber ajansına açıklamasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in, ülkesinin Ukrayna’yla müzakere masasına oturmaya hazır olduğu, ama bunun için Washington’un Kiev’e sinyal göndermesi gerektiği yönündeki sözlerini değerlendirdi.
Beyaz Saray yetkilisi, “Baştan beri söylediğimiz gibi, Ukrayna olmadan Ukrayna’yla ilgili hiçbir şey. Eğer bir gün mesele barış görüşmelerine varırsa bu, Başkan Zelenskiy’in kararı olacak ve olmalı. Üstelik onun şartlarına dayanmalı. Zelenskiy, bağımsız ülke olan Ukrayna’nın devlet başkanıdır. Sayın Putin bunu beğense de beğenmese de Ukrayna bağımsız bir ülke” ifadesini kullandı.
Kirby, “Başkan Zelenskiy, Ukrayna halkı ve ülkesi adına konuşması için halk tarafından seçildi. Vladimir Putin ile müzakere masasına ne zaman oturacağına, oturmaya hazır olup olmadığına Zelenskiy karar verecek. Başarının ve zaferin nasıl gözüktüğünü ve görüşmelerin hangi şartlarda yapılabileceğini Zelenskiy belirleyecek” diye ekledi.
“Söylemine rağmen Sayın Putin, Başkan Zelenskiy ile diyaloğa kesinlikle hiçbir ilgi göstermedi” diyen Kirby, “Aksine yaptığı her şey, bu savaşı sürdürmek istediğini gösteriyor” diye ekledi.
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