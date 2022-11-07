https://sputniknews.com.tr/20221107/orduda-uc-kiz-heykeli-bir-kez-daha-tahrip-edildi-1063151416.html
Ordu'da 'üç kız heykeli' bir kez daha tahrip edildi
Ordu'da 'üç kız heykeli' bir kez daha tahrip edildi
Ordu'da şehrin simgelerinden biri olan "üç kız heykeli", kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T13:11+0300
2022-11-07T13:11+0300
2022-11-07T13:11+0300
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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde, kentin yöresel türküsü olan "Tabya başında üç kız yan yana" türküsünden esinlenilerek yapılan 3 kadın heykelinin yine magandaların hedefi olduğu belirtildi.Kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerin, heykellerden birinin bacağını kopardığı, diğerlerini de tahrip ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ağustos ayında da tahrip edilen heykeller, belediye ekiplerince onarılarak yerine yerleştirilmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/boyanan-madenci-heykeline-iliskin-yeni-aciklama-cok-olumlu-tepkiler-aldik-1063030003.html
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türkiye, ordu, heykel
Ordu'da 'üç kız heykeli' bir kez daha tahrip edildi
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Ordu'da şehrin simgelerinden biri olan "üç kız heykeli", kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde, kentin yöresel türküsü olan "Tabya başında üç kız yan yana" türküsünden esinlenilerek yapılan 3 kadın heykelinin yine magandaların hedefi olduğu belirtildi.
Kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerin, heykellerden birinin bacağını kopardığı, diğerlerini de tahrip ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından çevresi düzenlenen ve modern bir alana dönüştürülen, yerli ve yabancı ziyaretçilerin de büyük ilgisini çeken heykeller, daha önce de defalarca tahrip edilmiş ve Büyükşehir Belediyesi tarafından onarılarak aynı yere yerleştirilmişti. Ekiplerimiz heykelleri yenileyerek yerine yerleştirecek."
Ağustos ayında da tahrip edilen heykeller, belediye ekiplerince onarılarak yerine yerleştirilmişti.