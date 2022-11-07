https://sputniknews.com.tr/20221107/orduda-uc-kiz-heykeli-bir-kez-daha-tahrip-edildi-1063151416.html

Ordu'da 'üç kız heykeli' bir kez daha tahrip edildi

Ordu'da 'üç kız heykeli' bir kez daha tahrip edildi

Ordu'da şehrin simgelerinden biri olan "üç kız heykeli", kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce tahrip edildi. 07.11.2022, Sputnik Türkiye

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Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, Altınordu ilçesinde, kentin yöresel türküsü olan "Tabya başında üç kız yan yana" türküsünden esinlenilerek yapılan 3 kadın heykelinin yine magandaların hedefi olduğu belirtildi.Kimliği bilinmeyen kişi ya da kişilerin, heykellerden birinin bacağını kopardığı, diğerlerini de tahrip ettiği kaydedilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:Ağustos ayında da tahrip edilen heykeller, belediye ekiplerince onarılarak yerine yerleştirilmişti.

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