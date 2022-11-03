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Boyanan madenci heykeline ilişkin yeni açıklama: 'Çok olumlu tepkiler aldık'
Boyanan madenci heykeline ilişkin yeni açıklama: 'Çok olumlu tepkiler aldık'
Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki madenci heykelinin boyanmasıyla ilgili belediye başkanı Yılmaz'dan yeni bir açıklama geldi. Herhangi bir art niyetlerinin... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T14:47+0300
2022-11-03T14:47+0300
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zonguldak valiliği
madenci
maden
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Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz, ilçe girişinde bulunan madenci heykelinin boyanmasına yönelik tepkilere ilişkin, "Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur" dedi.Yılmaz, gazetecilere, madenci heykelinin yaklaşık 32 yıl önce yapıldığını söyledi.Heykelin zaman içerisinde zarar gördüğünü anlatan Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde bunun bakımını yapmak istedik. Çeşitli araştırmalar neticesinde heykelimizin restorasyon çalışmasını yaparak yıllardır madencinin giydiği lacivert ile mavi arasında bir tonda elbisesi olan, sarı bareti ve çizmeleri olan heykelimizi boyadık, tamir ettik" diye konuştu.Yılmaz, çalışma sonrasında sosyal medya ve çeşitli yayın organlarında eleştirilere maruz kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:'Heykeltıraşa ulaşamadık'Çalışmayı yapmadan önce heykeltıraşa ulaşmak için çeşitli araştırmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, kendisine ulaşamayınca da böyle bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.
https://sputniknews.com.tr/20221102/madenci-heykelinin-boyanmasina-tepki-gosteren-heykeltirasa-belediyeden-yanit-ihya-ettik-1062985242.html
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Boyanan madenci heykeline ilişkin yeni açıklama: 'Çok olumlu tepkiler aldık'

14:47 03.11.2022
© AAMadenci heykelinin boyanmasına tepki gösteren heykeltıraşa belediyeden yanıt: 'İhya ettik'
Madenci heykelinin boyanmasına tepki gösteren heykeltıraşa belediyeden yanıt: 'İhya ettik' - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AA
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Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki madenci heykelinin boyanmasıyla ilgili belediye başkanı Yılmaz'dan yeni bir açıklama geldi. Herhangi bir art niyetlerinin olmadığını söyleyen Yılmaz, "Vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık" dedi.
Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz, ilçe girişinde bulunan madenci heykelinin boyanmasına yönelik tepkilere ilişkin, "Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur" dedi.
Yılmaz, gazetecilere, madenci heykelinin yaklaşık 32 yıl önce yapıldığını söyledi.

Heykelin zaman içerisinde zarar gördüğünü anlatan Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde bunun bakımını yapmak istedik. Çeşitli araştırmalar neticesinde heykelimizin restorasyon çalışmasını yaparak yıllardır madencinin giydiği lacivert ile mavi arasında bir tonda elbisesi olan, sarı bareti ve çizmeleri olan heykelimizi boyadık, tamir ettik" diye konuştu.
Yılmaz, çalışma sonrasında sosyal medya ve çeşitli yayın organlarında eleştirilere maruz kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:
"Kozlu'daki vatandaşlarımızdan hiçbir olumsuz tepki almadık, üstelik çok olumlu tepkiler aldık. Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur. 'Madenciye saygısızlık, itibarsızlık yapıldı' haberlerini kesinlikle kabul etmiyoruz ve kınıyoruz. Art niyetli yapılan haberler. Madencimize değer verdiğimiz için bu çalışmayı yaptık. Eleştirileri haksız buluyorum."

'Heykeltıraşa ulaşamadık'

Çalışmayı yapmadan önce heykeltıraşa ulaşmak için çeşitli araştırmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, kendisine ulaşamayınca da böyle bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.
madenci heykeline tahribat - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
YAŞAM
Madenci heykelinin boyanmasına tepki gösteren heykeltıraşa belediyeden yanıt: 'İhya ettik'
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