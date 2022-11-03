https://sputniknews.com.tr/20221103/boyanan-madenci-heykeline-iliskin-yeni-aciklama-cok-olumlu-tepkiler-aldik-1063030003.html

Boyanan madenci heykeline ilişkin yeni açıklama: 'Çok olumlu tepkiler aldık'

Boyanan madenci heykeline ilişkin yeni açıklama: 'Çok olumlu tepkiler aldık'

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki madenci heykelinin boyanmasıyla ilgili belediye başkanı Yılmaz'dan yeni bir açıklama geldi. Herhangi bir art niyetlerinin... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T14:47+0300

2022-11-03T14:47+0300

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Kozlu Belediye Başkanvekili Hüseyin Yılmaz, ilçe girişinde bulunan madenci heykelinin boyanmasına yönelik tepkilere ilişkin, "Madencimizin kıyafeti, yıllardır ve bugün de madencinin giydiği elbisenin rengidir. Herhangi bir art niyetimiz yoktur" dedi.Yılmaz, gazetecilere, madenci heykelinin yaklaşık 32 yıl önce yapıldığını söyledi.Heykelin zaman içerisinde zarar gördüğünü anlatan Yılmaz, "Geçtiğimiz günlerde bunun bakımını yapmak istedik. Çeşitli araştırmalar neticesinde heykelimizin restorasyon çalışmasını yaparak yıllardır madencinin giydiği lacivert ile mavi arasında bir tonda elbisesi olan, sarı bareti ve çizmeleri olan heykelimizi boyadık, tamir ettik" diye konuştu.Yılmaz, çalışma sonrasında sosyal medya ve çeşitli yayın organlarında eleştirilere maruz kaldıklarını aktararak, şunları kaydetti:'Heykeltıraşa ulaşamadık'Çalışmayı yapmadan önce heykeltıraşa ulaşmak için çeşitli araştırmalar yaptıklarını belirten Yılmaz, kendisine ulaşamayınca da böyle bir çalışma yaptıklarını sözlerine ekledi.

https://sputniknews.com.tr/20221102/madenci-heykelinin-boyanmasina-tepki-gosteren-heykeltirasa-belediyeden-yanit-ihya-ettik-1062985242.html

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