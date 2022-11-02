https://sputniknews.com.tr/20221102/madenci-heykelinin-boyanmasina-tepki-gosteren-heykeltirasa-belediyeden-yanit-ihya-ettik-1062985242.html

Madenci heykelinin boyanmasına tepki gösteren heykeltıraşa belediyeden yanıt: 'İhya ettik'

Madenci heykelinin boyanmasına tepki gösteren heykeltıraşa belediyeden yanıt: 'İhya ettik'

Zonguldak'ın Kozlu ilçesindeki madenci heykeli belediye tarafından yağlı boya ile boyandı. Eserinin tahrip edildiğini söyleyen Heykeltıraş Metin Yurdanur'a... 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T14:46+0300

2022-11-02T14:46+0300

2022-11-02T14:46+0300

yaşam

zonguldak

heykel

metin yurdanur

maden

madenci

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Zonguldak'ta madenci heykelinin boyanması tepki çekti.Heykel, 1991 yılındaki Büyük Madenci Yürüyüşü anısına Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi ve Heykeltıraş Metin Yurdanur tarafından yapıldı.Kozlu girişindeki heykelin yeri 2020 yılındaki yol düzenlemesi sırasında değiştirilerek kavşaktaki orta refüjün içerisine konuldu.27 Ekim'de ise bronz heykel belediye tarafından yağlı boya ile boyandı. Heykeldeki madencinin eli ve yüzünün siyaha, kıyafetlerinin maviye çizmesinin de sarıya boyandığı görüldü.'Tahrip edildi'Eserinin kendisine bilgi verilmeden boyandığını öğrenen Heykeltıraş Metin Yurdanur ise duruma tepki gösterdi.Twitter hesabından bir açıklama yapan Yurdanur, "Kozlu’da yer alan Madenci Anıtı boyanarak tahrip edilmiştir" dedi. Yurdanur, "Anıt heykel tanınmayacak şekilde boyanmış ve bu yolla hem sanat eseri hem de maden emekçileri itibarsızlaştırılmaya çalışılmıştır" ifadelerini kullandı. Telif kanununa göre haklarının çiğnendiğini belirten sanatçı, şunları kaydetti:'İhya ettik'Sosyal medyadan gelen eleştirilerin ardından Kozlu Belediye Başkanı Ali Bektaş belediyeye ait sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Heykelin dış etkenler nedeniyle zarar gördüğünü söyleyen Bektaş, "Bu nedenle gerekli restorasyon çalışmaları yapılarak madenci kentimizin sembolü madenci heykeli ihya edilmiştir" dedi.Bektaş, "Restorasyon çalışmalarında yıllardır maden işçi kıyafeti olan renkler özellikle dikkate alınmış bu husustaki hasasiyetimize rağmen son günlerde bazı basın yayın organlarında bu konuda spekülasyonlar yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.Bektaş şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221019/mitolojik-kahramanlar-su-alti-heykel-galerisinde-ilk-ziyaretcisi-sahika-ercumen-oldu-1062479333.html

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