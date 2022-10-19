Türkiye
SON DAKİKA | Euro Bölgesi'nde enflasyon rekor kırdı
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://sputniknews.com.tr/20221019/mitolojik-kahramanlar-su-alti-heykel-galerisinde-ilk-ziyaretcisi-sahika-ercumen-oldu-1062479333.html
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçi Şahika Ercümen oldu
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçi Şahika Ercümen oldu
Balıkesir'in değerleri ve mitolojik kahramanları, Gömeç Gemiyatağı ve Tilki Koyu'nda oluşturulan Su Altı Heykel Galerisi'nde dalış tutkunları için... 19.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-19T12:00+0300
2022-10-19T12:15+0300
multimedya
balıkesir
şahika ercümen
heykel
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062478125_0:94:1000:657_1920x0_80_0_0_aa45b69e843461bda236370b53fd5c82.jpg
balıkesir
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/13/1062478125_0:0:1000:750_1920x0_80_0_0_74cd52413a3d687ed59e46c62b6ef8a8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
balıkesir, фото, şahika ercümen, heykel
balıkesir, фото, şahika ercümen, heykel

Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçi Şahika Ercümen oldu

12:00 19.10.2022 (güncellendi: 12:15 19.10.2022)
Abone olTelegram
Balıkesir'in değerleri ve mitolojik kahramanları, Gömeç Gemiyatağı ve Tilki Koyu'nda oluşturulan Su Altı Heykel Galerisi'nde dalış tutkunları için sergileniyor. Heykellerin ilk ziyaretçisi olan dünya serbest dalış rekortmeni Şahika Ercümen, "Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor" dedi.
© DHABalıkesir'in değerleri temasıyla, heykeltıraşların elinde şekillenen Marmara mermerleri, Ege Denizi'nin en güzel koylarından olan Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gemi Yatağı Koyu ve Tilki Koyu karşısında su altı güzellikleriyle buluştu. Heykeller, şehrin kültürel mirasını geçmişten günümüze taşıyarak Balıkesir'i tüm dünyaya tanıtacak. Sanatçıların; Ömer Seyfettin'den Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, Sarı Kız'dan Seyit Onbaşı'ya, zeytinden kuzuya, kadar Balıkesir'in birçok değeri ve mitolojik karakterlerinin yontulduğu heykeller, kısa bir süre önce 18 ve 22 metre derinliklerde oluşturulan alanlara indirildi. Ayrıca belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile su altı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması beklenen su altı galerisi ile Balıkesir, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelecek.
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçisi Şahika Ercümen oldu - Sputnik Türkiye
1/5
© DHA
Balıkesir'in değerleri temasıyla, heykeltıraşların elinde şekillenen Marmara mermerleri, Ege Denizi'nin en güzel koylarından olan Gömeç ilçesi Karaağaç Mahallesi'nde bulunan Gemi Yatağı Koyu ve Tilki Koyu karşısında su altı güzellikleriyle buluştu. Heykeller, şehrin kültürel mirasını geçmişten günümüze taşıyarak Balıkesir'i tüm dünyaya tanıtacak. Sanatçıların; Ömer Seyfettin'den Kurtdereli Mehmet Pehlivan'a, Sarı Kız'dan Seyit Onbaşı'ya, zeytinden kuzuya, kadar Balıkesir'in birçok değeri ve mitolojik karakterlerinin yontulduğu heykeller, kısa bir süre önce 18 ve 22 metre derinliklerde oluşturulan alanlara indirildi. Ayrıca belirlenen noktalara atılacak yapay resifler ile su altı dünyasının çeşitlenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanması hedefleniyor. Binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlaması beklenen su altı galerisi ile Balıkesir, dalış meraklıları için bir cazibe merkezi haline gelecek.
© DHASu altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan 'Gömeç Su Altı Heykel Galerisi', Balıkesir'de dalış turizmini geliştirme ve sportif balıkçılığı destekleme noktasında da önemli bir adım olacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, kurum müdürleri Edremit ve Burhaniye Ticaret Odası temsilcileri katıldı.
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçisi Şahika Ercümen oldu - Sputnik Türkiye
2/5
© DHA
Su altı dünyasının flora, fauna ve arkeolojik kültür varlıklarını görmek, filme almak ve fotoğraflamak amaçlı olarak gerçekleştirilen tanıtım, sportif ve eğitim amaçlı dalışlar ile kıyıda verilen konaklama ve ağırlama hizmetlerini içine alan 'Gömeç Su Altı Heykel Galerisi', Balıkesir'de dalış turizmini geliştirme ve sportif balıkçılığı destekleme noktasında da önemli bir adım olacak. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Gömeç Belediyesi, Marmara Adalar Belediyesi, Burhaniye Belediyesi, Güney Marmara Kalkınma Ajansı, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ve Burhaniye Ticaret Odası iş birliğinde gerçekleştirilen etkinliğe; Balıkesir Valisi Hasan Şıldak, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Dünya Serbest Dalış Rekortmeni Şahika Ercümen, Marmara Belediye Başkanı Süleyman Aksoy, Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam, kurum müdürleri Edremit ve Burhaniye Ticaret Odası temsilcileri katıldı.
© DHADalış tutkunlarını denizin altında zenginlikleri görmeye davet eden Yılmaz, "Biz denizimizi önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da dünyaca ünlü kırmızı mercanlarımızı yine iş birliği ile koruması için yeni projemizi hayata geçirdik. Dalış tutkunları da kısa bir sürede yontularak denizin dibine indirilen mitolojik ve bugünün kahramanlarını yansıtan heykellerimizi görebilecekler. Burada farklı bir turizm olacak. Bu galerimiz Gömeç'imize çok şey katacak. 115 kilometrelik alanda da yapay resiflerimizi atarak su altı dünyasının çeşitlenmesini ve bu sayede insanların istedikleri noktalarda dalmalarını ve denizimizin zenginliklerini görmelerini istiyoruz" dedi.
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçisi Şahika Ercümen oldu - Sputnik Türkiye
3/5
© DHA
Dalış tutkunlarını denizin altında zenginlikleri görmeye davet eden Yılmaz, "Biz denizimizi önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda da dünyaca ünlü kırmızı mercanlarımızı yine iş birliği ile koruması için yeni projemizi hayata geçirdik. Dalış tutkunları da kısa bir sürede yontularak denizin dibine indirilen mitolojik ve bugünün kahramanlarını yansıtan heykellerimizi görebilecekler. Burada farklı bir turizm olacak. Bu galerimiz Gömeç'imize çok şey katacak. 115 kilometrelik alanda da yapay resiflerimizi atarak su altı dünyasının çeşitlenmesini ve bu sayede insanların istedikleri noktalarda dalmalarını ve denizimizin zenginliklerini görmelerini istiyoruz" dedi.
© İHADalış tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde bir de sürpriz bir dalış gerçekleştirildi. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'ne de dalarak etkinliğe destek verdi. Şahika Ercümen, "Açıkçası ben burasını görünce çok etkilendim. Balıkesir'in değerleri ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. İDA'dan Roma'ya diyoruz. Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor" dedi.
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçisi Şahika Ercümen oldu - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Dalış tutkunlarının gözdesi olacak Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'nde bir de sürpriz bir dalış gerçekleştirildi. 28 Ekim 2019 tarihinde Mersin Gilindire Mağarası'nda yaptığı dalışta, paletsiz kategoride tek nefeste 100 metreye dalarak, 90 metre sınırındaki dünya rekorunu kıran Şahika Ercümen, Gömeç Su Altı Heykel Galerisi'ne de dalarak etkinliğe destek verdi. Şahika Ercümen, "Açıkçası ben burasını görünce çok etkilendim. Balıkesir'in değerleri ve mitolojik karakterler çok güzel olmuş. İDA'dan Roma'ya diyoruz. Heykeller suyun altında çok daha cazibeli görünüyor" dedi.
© DHABugün çok farklı bir ortamda çok farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise "Dünya rekortmeni Şahika Ercümen hanımın etkinliğe katılması etkinliğimizi daha da güzelleştirdi. En kuzeyden en güneye kadar farklı paydaşların bir araya gelerek böyle bir işi ortaya çıkarması çok güzel bir olay. Balıkesir'de biz bu işi en iyisini yaparak markalaştırabiliriz. Buradan da dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz. Tüm paydaşlar örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçisi Şahika Ercümen oldu - Sputnik Türkiye
5/5
© DHA
Bugün çok farklı bir ortamda çok farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise "Dünya rekortmeni Şahika Ercümen hanımın etkinliğe katılması etkinliğimizi daha da güzelleştirdi. En kuzeyden en güneye kadar farklı paydaşların bir araya gelerek böyle bir işi ortaya çıkarması çok güzel bir olay. Balıkesir'de biz bu işi en iyisini yaparak markalaştırabiliriz. Buradan da dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz. Tüm paydaşlar örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала