Mitolojik kahramanlar Su Altı Heykel Galerisi'nde: İlk ziyaretçi Şahika Ercümen oldu

© DHA Bugün çok farklı bir ortamda çok farklı bir etkinlik gerçekleştirdiklerini belirten Balıkesir Valisi Hasan Şıldak ise "Dünya rekortmeni Şahika Ercümen hanımın etkinliğe katılması etkinliğimizi daha da güzelleştirdi. En kuzeyden en güneye kadar farklı paydaşların bir araya gelerek böyle bir işi ortaya çıkarması çok güzel bir olay. Balıkesir'de biz bu işi en iyisini yaparak markalaştırabiliriz. Buradan da dünyaya çok güzel bir mesaj veriyoruz. Tüm paydaşlar örnek bir çalışma gerçekleştirdi. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.