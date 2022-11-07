https://sputniknews.com.tr/20221107/musktan-twitter-icin-yeni-adim-parodi-oldugunu-belirtmeyen-taklitci-hesaplar-askiya-alinacak-1063143187.html
Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak
Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak
Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk, platformun en doğru bilgi kaynağı haline gelmesi gerektiğini söyleyerek parodi... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T09:43+0300
2022-11-07T09:43+0300
2022-11-07T09:51+0300
dünya
elon musk
twitter
parodi
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Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, platformun en doğru bilgi kaynağı haline gelmesi gerektiğini söyleyerek, parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını açıkladı.Musk, Twitter'ın daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınladığını, ancak yaygın doğrulamayı başlattığı için 'istisnalar' dışında hiçbir uyarı olmayacağını söyledi."Bu, Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacak" ifadelerini kullanan Musk, herhangi bir isim değişikliği yapmanın doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacağını da sözlerine ekledi.Tepki olarak adını 'Elon Musk' yapan hesaplar askıya alındıÖte yandan Elon Musk'ın aldığı karara tepki gösteren bir dizi kullanıcı, adını 'Elon Musk' olarak değiştirdi.Bu yola gidenler arasında ABD'li komedyen Kathy Griffin ve Avustralyalı kara mizah sitesi Chaser da yer aldı ve hesapları çok geçmeden askıya alındı.ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk'ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221107/twitterin-kurucusu-jack-dorseyden-ozur-mesaji-sirketi-cok-hizli-buyuttum--1063136848.html
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elon musk, twitter , parodi
elon musk, twitter , parodi
Musk'tan Twitter için yeni adım: Parodi olduğunu belirtmeyen taklitçi hesaplar askıya alınacak
09:43 07.11.2022 (güncellendi: 09:51 07.11.2022) Abone ol
Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan Amerikalı milyarder Elon Musk, platformun en doğru bilgi kaynağı haline gelmesi gerektiğini söyleyerek parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını duyurdu.
Twitter'ın yeni CEO'su Elon Musk, platformun en doğru bilgi kaynağı haline gelmesi gerektiğini söyleyerek, parodi olduğunu açıkça belirtmeyen taklitçi hesapların kalıcı olarak askıya alınacağını açıkladı.
Musk, Twitter'ın daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınladığını, ancak yaygın doğrulamayı başlattığı için 'istisnalar' dışında hiçbir uyarı olmayacağını söyledi.
"Bu, Twitter Blue'ya kaydolmak için bir koşul olarak açıkça tanımlanacak" ifadelerini kullanan Musk, herhangi bir isim değişikliği yapmanın doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacağını da sözlerine ekledi.
Tepki olarak adını 'Elon Musk' yapan hesaplar askıya alındı
Öte yandan Elon Musk'ın aldığı karara tepki gösteren bir dizi kullanıcı, adını 'Elon Musk' olarak değiştirdi.
Bu yola gidenler arasında ABD'li komedyen Kathy Griffin ve Avustralyalı kara mizah sitesi Chaser da yer aldı ve hesapları çok geçmeden askıya alındı.
ABD basınında geçen günlerde yer alan haberlerde, Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın almasının ardından bazı markaların Twitter'daki reklam harcamalarına ara vermeyi planladığı bildirilmişti.
General Motors, General Mills, Audi, IPG, Mondelez International, Pfizer ve Volkswagen gibi firmaların Musk'ın şirketi satın almasının ardından Twitter harcamalarına ara veren şirketler arasında yer aldığı kaydedilmişti.
Söz konusu haberlerde, bazı reklam verenlerin Musk'ın içerik denetimini azaltabileceğinden endişe duyduğu ve bunun platformda sakıncalı içeriğin artmasına yol açacağından endişelendiği aktarılmıştı.