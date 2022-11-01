https://sputniknews.com.tr/20221101/muskin-satin-aldigi-twitterda-mavi-tik-ucreti-belli-oldu-1062954763.html
Musk'ın satın aldığı Twitter'da 'mavi tik' ücreti belli oldu
Musk'ın satın aldığı Twitter'da 'mavi tik' ücreti belli oldu
Twitter'ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, 'mavi tik' için aylık 8 dolar ücret alınacağını sosyal medya hesabından paylaştı. 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T21:16+0300
2022-11-01T21:16+0300
2022-11-01T21:16+0300
yaşam
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Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma sürecini tamamlamasının ardından platforma yenilikler getirmeyi sürdürüyor. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Musk, mavi tik için ayda 8 dolar ödeneceğini söyledi. Musk söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını belirtti.Musk aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanının da olacağını aktardı.
https://sputniknews.com.tr/20221101/musk-mavi-tik-icin-20-dolar-alma-planina-kufreden-unlu-yazara-8-dolara-ne-dersin-diye-sordu--1062941192.html
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elon musk, twitter
Musk'ın satın aldığı Twitter'da 'mavi tik' ücreti belli oldu
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Twitter'ı satın alan ABD’li milyarder Elon Musk, 'mavi tik' için aylık 8 dolar ücret alınacağını sosyal medya hesabından paylaştı.
Dünyanın en zengin kişisi konumundaki Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, 44 milyar dolara Twitter'ı satın alma sürecini tamamlamasının ardından platforma yenilikler getirmeyi sürdürüyor.
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Musk, mavi tik için ayda 8 dolar ödeneceğini söyledi. Musk söz konusu fiyatın ülkelerin satın alma güçlerine göre ayarlanacağını belirtti.
Musk aylık 8 dolarlık ücretle yanıt, bahsetme ve aramada öncelik, daha uzun video ya da ses dosyası paylaşma imkanının da olacağını aktardı.