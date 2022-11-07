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Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den özür mesajı: Şirketi çok hızlı büyüttüm
Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den özür mesajı: Şirketi çok hızlı büyüttüm
Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, platformun Elon Musk'a satılmasının ardından küçülmeye gittiği için şirketi çok hızlı büyüttüğünü dile getirdi ve bunun için... 07.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-07T01:21+0300
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yaşam
jack dorsey
musk
twitter
ceo
özür
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Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Twitter'ın eski ve şimdiki çalışanları güçlü ve dirençli. Ne kadar zorlukla karşılaşsalar da her zaman bir yolunu bulurlar. Pek çoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Bu durumda olmalarının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim” diye yazdı.Dorsey, “Twitter'da çalışmış olan herkese minnettarım ve onları seviyorum. Bunun şu anda ya da hiçbir zaman karşılıklı olmasını beklemiyorum ve anlıyorum” ifadelerini kullandı.Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 28 Ekim'de Twitter'ın sahipliğini aldıktan sonra şirkette iş gücünde büyük bir azaltmaya gitti.
https://sputniknews.com.tr/20221106/twitterda-ucretli-donem-resmen-basladi-1063123355.html
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jack dorsey, musk, twitter , ceo, özür
jack dorsey, musk, twitter , ceo, özür

Twitter'ın kurucusu Jack Dorsey'den özür mesajı: Şirketi çok hızlı büyüttüm

01:21 07.11.2022
© AP Photo / Jose Luis MaganaJack Dorsey
Jack Dorsey - Sputnik Türkiye, 1920, 07.11.2022
© AP Photo / Jose Luis Magana
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Twitter’ın kurucusu Jack Dorsey, platformun Elon Musk'a satılmasının ardından küçülmeye gittiği için şirketi çok hızlı büyüttüğünü dile getirdi ve bunun için özür diledi.
Jack Dorsey, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “Twitter'ın eski ve şimdiki çalışanları güçlü ve dirençli. Ne kadar zorlukla karşılaşsalar da her zaman bir yolunu bulurlar. Pek çoğunun bana kızgın olduğunun farkındayım. Bu durumda olmalarının sorumluluğu bana ait. Şirketi çok hızlı büyüttüm. Bunun için özür dilerim” diye yazdı.
Dorsey, “Twitter'da çalışmış olan herkese minnettarım ve onları seviyorum. Bunun şu anda ya da hiçbir zaman karşılıklı olmasını beklemiyorum ve anlıyorum” ifadelerini kullandı.
Dünyanın en zengin insanı Elon Musk, 28 Ekim'de Twitter'ın sahipliğini aldıktan sonra şirkette iş gücünde büyük bir azaltmaya gitti.
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 06.11.2022
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