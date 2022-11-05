https://sputniknews.com.tr/20221105/zaharova-nazizmin-yuceltilmesine-karsi-mucadeleyle-ilgili-tasariya-karsi-oy-verenler-iki-yuzlu-1063099178.html
Zaharova: Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili tasarıya ‘karşı oy’ verenler iki yüzlü
Zaharova: Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili tasarıya ‘karşı oy’ verenler iki yüzlü
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Batılı ülkelerin Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili... 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T14:45+0300
2022-11-05T14:45+0300
2022-11-05T15:00+0300
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bm
mariya zaharova
nazi
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Zaharova, “Tasarının özü, sadece ahlak yoksunu figürler tarafından sorgulanabilir” ifadesini kullandı.Zaharova, geçen yıl BM Genel Kurulu'na sunulan ‘Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadele’ konulu tasarının bu yılkiyle aynı olan metnine Batılı ülkelerin ‘çekimser’ yönde, bu yıl ise karşı oy kullandıklarını hatırlatarak, “Hem 20. yüzyılda faşizmi destekleyenler ve hem de ondan zarar görenler neredeyse ortadan kayboldu. Bu siyasi ikiyüzlülüktür” değerlendirmesinde bulundu.Rusya tarafından dün BM Genel Kurulu'na sunulan 'Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele' başlıklı tasarıya 105 ülke 'evet', 15 ülke çekimser, 52 ülke de karşı oy kullanmıştı.Tasarıya ‘hayır’ oyu veren ülkeler arasında ABD ve Ukrayna’nın yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya, Gürcistan, Baltık ülkeleri ve Macaristan da yer aldı.
https://sputniknews.com.tr/20221104/rusyanin-nazizmin-yuceltilmesiyle-mucadele-ile-ilgili--tasarisi-bm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1063082208.html
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bm, mariya zaharova, nazi
Zaharova: Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili tasarıya ‘karşı oy’ verenler iki yüzlü
14:45 05.11.2022 (güncellendi: 15:00 05.11.2022) Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Telegram kanalından yaptığı paylaşımda, Batılı ülkelerin Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili Rusya’nın BM Genel Kurulu’na sunduğu tasarıya karşı yönde oy kullanmalarını ahlak yoksunluğu ve siyasi ikiyüzlülük olarak nitelendirdi.
Zaharova, “Tasarının özü, sadece ahlak yoksunu figürler tarafından sorgulanabilir” ifadesini kullandı.
Zaharova, geçen yıl BM Genel Kurulu'na sunulan ‘Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadele’ konulu tasarının bu yılkiyle aynı olan metnine Batılı ülkelerin ‘çekimser’ yönde, bu yıl ise karşı oy kullandıklarını hatırlatarak, “Hem 20. yüzyılda faşizmi destekleyenler ve hem de ondan zarar görenler neredeyse ortadan kayboldu. Bu siyasi ikiyüzlülüktür” değerlendirmesinde bulundu.
Rusya tarafından dün BM Genel Kurulu'na sunulan 'Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele' başlıklı tasarıya 105 ülke 'evet', 15 ülke çekimser, 52 ülke de karşı oy kullanmıştı.
Tasarıya ‘hayır’ oyu veren ülkeler arasında ABD ve Ukrayna’nın yanı sıra Almanya, İngiltere, Fransa, Japonya, İtalya, Gürcistan, Baltık ülkeleri ve Macaristan da yer aldı.