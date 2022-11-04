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https://sputniknews.com.tr/20221104/rusyanin-nazizmin-yuceltilmesiyle-mucadele-ile-ilgili--tasarisi-bm-genel-kurulunda-kabul-edildi-1063082208.html
Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele ile ilgili tasarısı, BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele ile ilgili tasarısı, BM Genel Kurulu'nda kabul edildi
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili Rusya’nın sunduğu tasarıyı kabul etti. Tasarıya 51 ülke karşı oy... 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T19:36+0300
2022-11-04T19:36+0300
dünya
nazi
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rusya
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Rusya tarafından sunulan 'Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele' başlıklı tasarıya BM Genel Kurulu'nda 106 ülke 'evet' oyu verirken 15 ülke çekimser kaldı, 51 ülke karşı oy kullandı.Tasarıda, 2. Dünya Savaşı tarihi ve sonuçlarının gözden geçirilmesini ve bu savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının reddini önlemek amacıyla ülkelere yasama, eğitim, uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak insan hakları alanında uygun somut önlemleri almaları tavsiye ediliyor.Nazizmin yüceltilmesi ve propagandasıyla ilgili olaylar, özellikle de 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarını hedef alan grafiti ve çizimlerin şiddetle kınandığı tasarıda, her türlü ırk ayrımcılığını yasama da dahil tüm uygun yollarla ortadan kaldırma çağrısı yapılıyor.Ayrıca tasarıda ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı şiddeti teşvik eden eğitim materyallerinin ve söylemin kullanılması kınanıyor.
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nazi, bm, rusya
nazi, bm, rusya

Rusya'nın Nazizmin yüceltilmesiyle mücadele ile ilgili tasarısı, BM Genel Kurulu'nda kabul edildi

19:36 04.11.2022
© AFP 2022Swastika - gamalı haç - neo-Nazi
Swastika - gamalı haç - neo-Nazi - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
© AFP 2022
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Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu, Nazizmin yüceltilmesine karşı mücadeleyle ilgili Rusya’nın sunduğu tasarıyı kabul etti. Tasarıya 51 ülke karşı oy kullandı.
Rusya tarafından sunulan 'Nazizmin yüceltilmesi, neo-Nazizm ve günümüzdeki ırkçılık, yabancı düşmanlığı ve bununla ilgili hoşgörüsüzlüğün diğer biçimlerine karşı mücadele' başlıklı tasarıya BM Genel Kurulu'nda 106 ülke 'evet' oyu verirken 15 ülke çekimser kaldı, 51 ülke karşı oy kullandı.
Tasarıda, 2. Dünya Savaşı tarihi ve sonuçlarının gözden geçirilmesini ve bu savaş sırasında işlenen insanlığa karşı suçların ve savaş suçlarının reddini önlemek amacıyla ülkelere yasama, eğitim, uluslararası yükümlülüklerine uygun olarak insan hakları alanında uygun somut önlemleri almaları tavsiye ediliyor.
Nazizmin yüceltilmesi ve propagandasıyla ilgili olaylar, özellikle de 2. Dünya Savaşı kurbanlarının anıtlarını hedef alan grafiti ve çizimlerin şiddetle kınandığı tasarıda, her türlü ırk ayrımcılığını yasama da dahil tüm uygun yollarla ortadan kaldırma çağrısı yapılıyor.
Ayrıca tasarıda ırkçılığı, ayrımcılığı, nefreti ve etnik köken, milliyet, din veya inanca dayalı şiddeti teşvik eden eğitim materyallerinin ve söylemin kullanılması kınanıyor.
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