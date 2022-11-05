Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221105/pakistan-basbakanindan-imran-hana-yonelik-saldirida-dahli-oldugu-iddialarina-ret-1063113845.html
Pakistan Başbakanı'ndan İmran Han'a yönelik saldırıda dahli olduğu iddialarına ret
Pakistan Başbakanı'ndan İmran Han'a yönelik saldırıda dahli olduğu iddialarına ret
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Başbakan İmran Han'a yönelik silahlı saldırıda dahli olduğu iddialarını reddetti. 05.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-05T22:40+0300
2022-11-05T22:40+0300
dünya
pakistan
imran han
şahbaz şerif
suikast
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055648239_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_10070696a798b719623242766bd3af42.jpg
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lahor’da basın toplantısı düzenledi. Şerif, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial’a çağrıda bulunarak Han’a yönelik saldırının soruşturulması için mahkeme komisyonu kurulmasını istedi.'Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim'Bu komisyonun ülke ve halk için faydalı olacağını belirten Şerif, "İmran Han beni, İçişleri Bakanı'nı ve bir askeri yetkiliyi suçladı. Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim" dedi.Şerif, kendisinin, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'ın ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in olaya dahli olduğuna dair Han'dan kanıt sunmasını isteyerek "Eğer İmran Han saldırının arkasında benim olduğuma dair kanıt gösterirse bu koltukta oturmaya devam etme hakkım yok" diye konuştu.Han’ın yanlış ve ucuz komplolarla ülkeye zarar verdiğini ifade eden Şerif, PTI liderinin devlet kurumlarına karşı da negatif anlatı inşa ettiğini dile getirdi.Pencap eyaletine suçlamaPencap'ta hükümetin İmran Han’ın partisinde olduğunu ifade eden Şerif, saldırı meselesinin de Pencap hükümetine sorulması gerektiğini belirtti.Şerif, saldırının 3 Kasım’da yapılmasına rağmen polisin FIR (İlk Bilgi Raporu) oluşturmadığıyla ilgili ise yine Pencap yönetimini işaret etti.Pakistan'da bir suçun işlendiğine dair mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından hazırlanan yazılı belge, FIR olarak isimlendiriliyor.İmran Han hükümeti nisanda düşmüştüPakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.Han, saldırıya uğramıştıHan, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.Han, 3 ismi suçlamıştıPTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faysal Nasir'in planı olduğunu öğrendim" diye konuşmuştu.
https://sputniknews.com.tr/20221105/silahli-saldiriya-ugrayan-imran-han-iyilesince-protestolara-baslayacagim-1063089033.html
https://sputniknews.com.tr/20221104/pakistanda-imran-hanin-partisinden-ulke-genelinde-protesto-karari-1063061998.html
pakistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/12/1055648239_154:0:2885:2048_1920x0_80_0_0_bf5ff75ecd79cf27cf066a8e8ce708b8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
pakistan, imran han, şahbaz şerif, suikast
pakistan, imran han, şahbaz şerif, suikast

Pakistan Başbakanı'ndan İmran Han'a yönelik saldırıda dahli olduğu iddialarına ret

22:40 05.11.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHIŞahbaz Şerif
Şahbaz Şerif - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
© AFP 2022 / AAMIR QURESHI
Abone olTelegram
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, eski Başbakan İmran Han'a yönelik silahlı saldırıda dahli olduğu iddialarını reddetti.
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Lahor’da basın toplantısı düzenledi. Şerif, Anayasa Mahkemesi Başkanı Ömer Ata Bandial’a çağrıda bulunarak Han’a yönelik saldırının soruşturulması için mahkeme komisyonu kurulmasını istedi.

'Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim'

Bu komisyonun ülke ve halk için faydalı olacağını belirten Şerif, "İmran Han beni, İçişleri Bakanı'nı ve bir askeri yetkiliyi suçladı. Bu komplonun bir parçası olduğum kanıtlanırsa istifa edeceğim" dedi.
Şerif, kendisinin, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah'ın ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faisal Nasir'in olaya dahli olduğuna dair Han'dan kanıt sunmasını isteyerek "Eğer İmran Han saldırının arkasında benim olduğuma dair kanıt gösterirse bu koltukta oturmaya devam etme hakkım yok" diye konuştu.
Han’ın yanlış ve ucuz komplolarla ülkeye zarar verdiğini ifade eden Şerif, PTI liderinin devlet kurumlarına karşı da negatif anlatı inşa ettiğini dile getirdi.

Pencap eyaletine suçlama

Pencap'ta hükümetin İmran Han’ın partisinde olduğunu ifade eden Şerif, saldırı meselesinin de Pencap hükümetine sorulması gerektiğini belirtti.
Şerif, saldırının 3 Kasım’da yapılmasına rağmen polisin FIR (İlk Bilgi Raporu) oluşturmadığıyla ilgili ise yine Pencap yönetimini işaret etti.
Pakistan'da bir suçun işlendiğine dair mağdurun şikayeti üzerine polis tarafından hazırlanan yazılı belge, FIR olarak isimlendiriliyor.
Pakistan'da silahlı saldırıda yaralanan eski Başbakan İmran Han, sağlığına kavuşur kavuşmaz protesto gösterilerine başlayacağını açıkladı. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.11.2022
DÜNYA
Silahlı saldırıya uğrayan İmran Han: İyileşince protestolara başlayacağım
00:52

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da, parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 'hayır' oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.
Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, saldırıya uğramıştı

Han, koalisyon hükümetinin erken seçim ilan etmemesi gerekçesiyle 28 Ekim'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı.
Vezirabad'da 3 Kasım'da konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Silahlı saldırıda Han'ın ayağına 4 kurşun isabet etmişti. Saldırıda 1 kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.

Han, 3 ismi suçlamıştı

PTI lideri Han, dün Lahor'da tedavi altında olduğu hastanede basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Vezirabad'a yola çıkmadan bir gün önce kendisine yönelik bir suikast planı olduğuna dair bilgi aldığını ifade ederek "Başbakan Şahbaz Şerif, İçişleri Bakanı Rana Sanaullah ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkan Yardımcısı Tümgeneral Faysal Nasir'in planı olduğunu öğrendim" diye konuşmuştu.
Pakistan'da eski Başbakan İmran Han taraftarı protesto - Sputnik Türkiye, 1920, 04.11.2022
DÜNYA
Pakistan'da İmran Han'ın partisinden ülke genelinde protesto kararı
Dün, 12:02
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала