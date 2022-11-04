https://sputniknews.com.tr/20221104/twitterda-isten-cikarmalar-basliyor-calisanlara-e-posta-gonderildi-1063055538.html
Twitter'da işten çıkarmalar başlıyor: Çalışanlara e-posta gönderildi
Twitter'da işten çıkarmalar başlıyor: Çalışanlara e-posta gönderildi
Sosyal medya şirketi Twitter'ın cuma günü işten çıkarmalara başlamayı planladığı bildirildi. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T07:06+0300
2022-11-04T07:06+0300
2022-11-04T07:06+0300
dünya
twitter
elon musk
e-posta
işten çıkarma
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/1043545935_0:0:1000:563_1920x0_80_0_0_a418a06f77d3f55d42ba1d59245f8822.jpg
ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi.Söz konusu e-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler daha önce basında yer almıştı.Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.
https://sputniknews.com.tr/20221103/bloomberg-elon-musk-twitter-calisanlarinin-yarisini-isten-cikaracak-1063014454.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/09/1043545935_11:0:899:666_1920x0_80_0_0_a7f6741913a1733250a323a616dbd5e5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
twitter , elon musk, e-posta, işten çıkarma
twitter , elon musk, e-posta, işten çıkarma
Twitter'da işten çıkarmalar başlıyor: Çalışanlara e-posta gönderildi
Abone ol
Sosyal medya şirketi Twitter'ın cuma günü işten çıkarmalara başlamayı planladığı bildirildi.
ABD basınında yer alan haberlere göre, Twitter yönetimi konuya ilişkin çalışanlara bir e-posta gönderdi.
Söz konusu e-postada cuma sabahından başlayarak çalışanların istihdam durumları hakkında bilgilendirileceği aktarıldı.
Bu eylemin şirketin başarısının devamı için gerekli olduğu belirtilen e-postada, "Twitter'ı sağlıklı bir yola sokma çabasıyla, cuma günü küresel iş gücümüzü azaltmak için zorlu bir süreçten geçeceğiz." ifadesi kullanıldı.
Tesla ve SpaceX'in Üst Yöneticisi Elon Musk'ın Twitter'ı 44 milyar dolara satın alması sonrası şirketin 7 bin 500 çalışanının işten çıkarılacağına dair haberler daha önce basında yer almıştı.
Musk, satın alma sürecinin tamamlanmasının ardından ilk olarak Twitter Üst Yöneticisi (CEO) Parag Agrawal, Mali İşler Direktörü (CFO) Ned Segal, üst düzey hukuk ve politika yöneticisi Vijaya Gadde ile genel danışman Sean Edgett'in görevine son vermişti.