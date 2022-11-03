https://sputniknews.com.tr/20221103/olmayan-listenbourg-ulkesi-twitterda-viral-oldu-1063017105.html

Olmayan 'Listenbourg' ülkesi Twitter'da viral oldu

Olmayan 'Listenbourg' ülkesi Twitter'da viral oldu

Twitter’da başlayan “Avrupa’da yeni bir ülke doğdu” iddiası, internette fenomen haline geldi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T10:12+0300

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Her şey 30 Ekim’de Gaspardo adlı Fransız bir Twitter hesabının İspanya ve Portekiz sınırında Listenburg adlı bir ülke olduğunu iddia etmesiyle başladı.İlk etapta amaç ABD’deki düşük olduğu iddia edilen coğrafya bilgisi düzeyini karikatürize etmek olarak belirtilse de bu ‘şaka’ sadece 2 günde binlerce Fransız internet kullanıcısı arasında hızla yayıldı.Listenbourg etiketi Twitter’da ilk 5 trend arasına girdi ve 'yeni kurulan ülkenin' kendi sahte Vikipedi sayfası bile oluşturuldu.'Yeni ülke' ABD'li sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmedi. Bunun üzerine Listenbourg için bir milli marş bestelendi, kentler yaratıldı ve Listenbourg hükümetinin farklı bakanlıkları için resmi hesaplar açıldı. 'Ülkenin' konumu, İspanya ve Portekiz'in bitişiğinde yer alıyor.Ayrıca paylaşımlarda 'ülke liderinin Listenbourg'un yurt dışındaki imajını düzeltme' söz verdiğini ilan ederken, ülkenin sözde İçişleri Bakanlığı, kimlik belgeleri ve vizelerle ilgili türlü soruyu yanıtlayabileceğini açıkladı.Konu, bir dizi ünlü markanın da ilgisini çekti.Amazon Prime yayın platformu, 'Listenbourg'da uygulanacak bir özelliği paylaştı. Fransız telekomünikasyon şirketi Free de söz konusu ülkede yeni bir internet ve telefon hizmeti sunduğunu bildirdi.Bununla birlikte Fransa'nın La Clusaz kenti de Listenbourg'un 'Osatri' kentini 'kardeş şehir' ilan etti.2024 Paris Olimpiyatları Komitesi ise "Listenbourg'un gelişiyle birlikte olimpiyat heyetlerinin sayısı 206'dan 207'ye yükseldi. Hoş geldin ekip" paylaşımını yaptı.Şaka neden Fransa ve Avrupa'da bu kadar büyüdü?Diğer birçok Avrupa ülkesi gibi Fransa da ABD merkezli yayın kuruluşlarının coğrafi açıdan kötü değerlendirmelerinin kurbanı olmuştu.2005'te CNN televizyonu, yanlışlıkla Toulouse ve Strasbourg'u İsviçre ve Almanya sınırlarına dahil etmişti. CNN ayrıca 2014'te de Ukrayna'nın Donbass bölgesini Pakistan sınırlarına dahil etmişti.Bunun yanı sıra Slovakya ve Slovenya birbirleriyle çok sık ​​karıştırılıyor. Slovenya, 2004 yılında bayrağını karışıklıkları önlemek için yeniden tasarlamayı düşündü.Ve 2013 Boston Maratonu saldırısı şüphelilerinin Çeçenistan kökenli oldukları tespit edildikten sonra Çeçenya'yı Çek Cumhuriyeti ile karıştıranların olması, Çekya'nın ABD Büyükelçisi'ni ikisinin farklı yerler olduklarını açıklamak zorunda bıraktı.Diğer ünlü sahte ülkelerMolvania, dünyanın daha az bilinen bölgeleri hakkında farkındalık yaratmak için uydurulan ülkeler arasında en iyi örnek.Absürdistan ülkesi de Sovyet muhalifleri tarafından SSCB ve müttefik ülkelerini, ayrıca eski Devlet Başkanı Vaclav Havel dönemi Çekya'sını tanımlamak için kullanılmıştı.Her ikisi de Tenten'in Maceraları çizgi romanında geçen kurgu Balkan ülkeleri olan Bordurya ve Syldavia, kıtanın güneydoğu bölgeleriyle ilgili klişeleri vurgulamak için türetilen yerler arasında.Ayrıca Yugoslavya'nın dağılmasından sonra Çek politikacı ve aktivist Vít Jedlička tarafından kurulan Özgür Liberland Cumhuriyeti bulunuyor. Hırvatistan ve Sırbistan arasındaki Tuna Nehri üzerinde bir arazide yer aldığı söylenen Liberland'ın kendi bayrağı, marşı ve anayasası varken, Jedlička 2015'ten beri ülkeye vatandaş kabul ediyor ve pasaport dağıtıyor.

https://sputniknews.com.tr/20221102/musk-acikladi-yasakli-twitter-hesaplarinin-geri-donmesi-icin-en-az-birkac-hafta-daha-gerekecek-1062989974.html

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