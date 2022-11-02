Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://sputniknews.com.tr/20221102/musk-acikladi-yasakli-twitter-hesaplarinin-geri-donmesi-icin-en-az-birkac-hafta-daha-gerekecek-1062989974.html
Musk açıkladı: Yasaklı Twitter hesaplarının geri dönmesi için 'en az birkaç hafta daha' gerekecek
Musk açıkladı: Yasaklı Twitter hesaplarının geri dönmesi için 'en az birkaç hafta daha' gerekecek
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, daha önce yasaklanan hesapların siteye geri dönebilmeleri için 'en az birkaç hafta daha' gerektiğini açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-02T17:08+0300
2022-11-02T17:08+0300
dünya
twitter
elon musk
kısıtlama
abd ara seçimleri
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062771372_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f08628c090689016dd02f0b9bf658d20.jpg
Elon Musk, Twitter'ın ABD ara seçimlerinden önce 'seçim politikalarını belirlediği' gerekçesiyle yasaklı hesapların 'en az birkaç hafta daha' dönemeyeceğini söyledi. Musk, "Twitter, en az birkaç hafta daha sürecek bir sürecin sonuna kadar Twitter kurallarını ihlal eden hiç kimsenin platforma geri dönmesine izin vermeyecek" dedi. Twitter'ın yönetim kurulunu kovan ve kendisini tek yönetici yapan Musk, artık şirket üzerinde tam kontrole sahip ve platform hakkında yönetim kurulu onayı olmadan kararlar alabiliyor.Musk'ın açıklaması, hesabı yasaklanan eski ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yasaklı hesapların 8 Kasım'daki ara seçimlerden önce platforma geri dönmeyeceğini işaret ediyor.Musk ayrıca, İftira ve İnkârla Mücadele Birliğ, Free Press ve Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP)'teki yöneticiler de dahil olmak üzere sivil toplum liderleriyle 'Twitter'ın nefret ve tacizle mücadele etmeye ve seçim bütünlüğü politikalarını uygulamaya nasıl devam edeceği hakkında' konuştuğunu aktardı ve düzenlediği içerik denetleme konseyinin 'sivil haklar ve nefret kaynaklı şiddetle karşı karşıya kalan grupları içerecek çok farklı görüşlere sahip temsilcilerden oluşacağını' söyledi.Öte yandan Musk, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşine düzenlenen saldırıyla ilgili güvenilmez bir kaynağı referans göstererek bir paylaşım yapıp daha sonra silmişti. Ancak paylaşım, Musk'ın Twitter'ın politikalarını kalıcı olarak değiştirmesiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0a/1b/1062771372_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_36029466e3da21f58918629b76569b3f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
twitter , elon musk, kısıtlama, abd ara seçimleri
twitter , elon musk, kısıtlama, abd ara seçimleri

Musk açıkladı: Yasaklı Twitter hesaplarının geri dönmesi için 'en az birkaç hafta daha' gerekecek

17:08 02.11.2022
© AP Photo / Mary AltafferElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2022
© AP Photo / Mary Altaffer
Abone olTelegram
Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, daha önce yasaklanan hesapların siteye geri dönebilmeleri için 'en az birkaç hafta daha' gerektiğini açıkladı.
Elon Musk, Twitter'ın ABD ara seçimlerinden önce 'seçim politikalarını belirlediği' gerekçesiyle yasaklı hesapların 'en az birkaç hafta daha' dönemeyeceğini söyledi.
Musk, "Twitter, en az birkaç hafta daha sürecek bir sürecin sonuna kadar Twitter kurallarını ihlal eden hiç kimsenin platforma geri dönmesine izin vermeyecek" dedi.
Twitter'ın yönetim kurulunu kovan ve kendisini tek yönetici yapan Musk, artık şirket üzerinde tam kontrole sahip ve platform hakkında yönetim kurulu onayı olmadan kararlar alabiliyor.
Musk'ın açıklaması, hesabı yasaklanan eski ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yasaklı hesapların 8 Kasım'daki ara seçimlerden önce platforma geri dönmeyeceğini işaret ediyor.
Musk ayrıca, İftira ve İnkârla Mücadele Birliğ, Free Press ve Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP)'teki yöneticiler de dahil olmak üzere sivil toplum liderleriyle 'Twitter'ın nefret ve tacizle mücadele etmeye ve seçim bütünlüğü politikalarını uygulamaya nasıl devam edeceği hakkında' konuştuğunu aktardı ve düzenlediği içerik denetleme konseyinin 'sivil haklar ve nefret kaynaklı şiddetle karşı karşıya kalan grupları içerecek çok farklı görüşlere sahip temsilcilerden oluşacağını' söyledi.
Öte yandan Musk, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşine düzenlenen saldırıyla ilgili güvenilmez bir kaynağı referans göstererek bir paylaşım yapıp daha sonra silmişti. Ancak paylaşım, Musk'ın Twitter'ın politikalarını kalıcı olarak değiştirmesiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала