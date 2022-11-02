https://sputniknews.com.tr/20221102/musk-acikladi-yasakli-twitter-hesaplarinin-geri-donmesi-icin-en-az-birkac-hafta-daha-gerekecek-1062989974.html

Musk açıkladı: Yasaklı Twitter hesaplarının geri dönmesi için 'en az birkaç hafta daha' gerekecek

Musk açıkladı: Yasaklı Twitter hesaplarının geri dönmesi için 'en az birkaç hafta daha' gerekecek

Twitter'ın yeni sahibi Elon Musk, daha önce yasaklanan hesapların siteye geri dönebilmeleri için 'en az birkaç hafta daha' gerektiğini açıkladı. 02.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-02T17:08+0300

2022-11-02T17:08+0300

2022-11-02T17:08+0300

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twitter

elon musk

kısıtlama

abd ara seçimleri

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Elon Musk, Twitter'ın ABD ara seçimlerinden önce 'seçim politikalarını belirlediği' gerekçesiyle yasaklı hesapların 'en az birkaç hafta daha' dönemeyeceğini söyledi. Musk, "Twitter, en az birkaç hafta daha sürecek bir sürecin sonuna kadar Twitter kurallarını ihlal eden hiç kimsenin platforma geri dönmesine izin vermeyecek" dedi. Twitter'ın yönetim kurulunu kovan ve kendisini tek yönetici yapan Musk, artık şirket üzerinde tam kontrole sahip ve platform hakkında yönetim kurulu onayı olmadan kararlar alabiliyor.Musk'ın açıklaması, hesabı yasaklanan eski ABD Başkanı Donald Trump ve diğer yasaklı hesapların 8 Kasım'daki ara seçimlerden önce platforma geri dönmeyeceğini işaret ediyor.Musk ayrıca, İftira ve İnkârla Mücadele Birliğ, Free Press ve Siyahi İnsanların Gelişmesi İçin Ulusal Birlik (NAACP)'teki yöneticiler de dahil olmak üzere sivil toplum liderleriyle 'Twitter'ın nefret ve tacizle mücadele etmeye ve seçim bütünlüğü politikalarını uygulamaya nasıl devam edeceği hakkında' konuştuğunu aktardı ve düzenlediği içerik denetleme konseyinin 'sivil haklar ve nefret kaynaklı şiddetle karşı karşıya kalan grupları içerecek çok farklı görüşlere sahip temsilcilerden oluşacağını' söyledi.Öte yandan Musk, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi’nin eşine düzenlenen saldırıyla ilgili güvenilmez bir kaynağı referans göstererek bir paylaşım yapıp daha sonra silmişti. Ancak paylaşım, Musk'ın Twitter'ın politikalarını kalıcı olarak değiştirmesiyle ilgili endişeleri yeniden gündeme getirdi.

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twitter , elon musk, kısıtlama, abd ara seçimleri