https://sputniknews.com.tr/20221104/g7-rus-petrolune-tavan-fiyat-uygulanmasi-calismalari-yakinda-tamamlanacak-1063079082.html
G7: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması çalışmaları yakında tamamlanacak
G7: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması çalışmaları yakında tamamlanacak
Almanya’da bir araya gelen G7 dışişleri bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını duyurdu. 04.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-04T17:17+0300
2022-11-04T17:17+0300
2022-11-04T17:17+0300
ekonomi
g7
rusya
petrol
tavan fiyat
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G7 dışişleri bakanları, yayınladıkları ortak açıklamada, G7 ülkelerinin önümüzdeki haftalarda Rus petrol fiyatlarına kısıtlamalar getirme adımlarını tamamlamayı planladıklarını belirtti.Açıklamada, “Önümüzdeki haftalarda deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yönelik çalışmaları tamamlayacağız” denildi.Açıklamada ayrıca, G7 Dışişleri Bakanlarının, petrol üreticisi ülkeleri petrol üretimini artırmaya teşvik etmeye devam ettikleri kaydedildi.
https://sputniknews.com.tr/20221013/abd-rus-petrolune-60-dolarlik-tavan-fiyat-moskovanin-enerji-gelirlerini-azaltmak-icin-yeterli-1062255957.html
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g7, rusya, petrol, tavan fiyat
g7, rusya, petrol, tavan fiyat
G7: Rus petrolüne tavan fiyat uygulanması çalışmaları yakında tamamlanacak
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Almanya’da bir araya gelen G7 dışişleri bakanları, Rus petrolüne tavan fiyat uygulanmasına yönelik çalışmaların önümüzdeki haftalarda tamamlanacağını duyurdu.
G7 dışişleri bakanları, yayınladıkları ortak açıklamada, G7 ülkelerinin önümüzdeki haftalarda Rus petrol fiyatlarına kısıtlamalar getirme adımlarını tamamlamayı planladıklarını belirtti.
Açıklamada, “Önümüzdeki haftalarda deniz yoluyla taşınan Rus petrolüne tavan fiyat uygulamasına yönelik çalışmaları tamamlayacağız” denildi.
Açıklamada ayrıca, G7 Dışişleri Bakanlarının, petrol üreticisi ülkeleri petrol üretimini artırmaya teşvik etmeye devam ettikleri kaydedildi.