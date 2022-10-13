https://sputniknews.com.tr/20221013/abd-rus-petrolune-60-dolarlik-tavan-fiyat-moskovanin-enerji-gelirlerini-azaltmak-icin-yeterli-1062255957.html
ABD: Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli
ABD: Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T10:36+0300
2022-10-13T10:36+0300
2022-10-13T10:36+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
petrol
fiyat
varil
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205473_0:17:1800:1030_1920x0_80_0_0_6343251735191cdff898ae214c33ac75.jpg
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna ihtilafı ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendirdi.Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yellen, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rus ham petrolüne tavan fiyat mekanizmasının hangi seviyede belirleyeceklerini hala tartıştıklarını söyledi.Yellen, Rusya'nın petrol ihracatında varil başına 60 dolar seviyesindeki bir üst fiyat sınırının, karlı üretime izin verirken Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını söyledi.Rusya'nın son 5 ila 7 yılda 60 dolar aralığında petrol üretmeye ve satmaya istekli olduğunu kaydeden Yellen, Rusya'nın üretim maliyetinin 'düşük' olduğunu da sözlerine ekledi.Bakan, ayrıca tavan fiyat konusunda amacın 'dünyayı petrol fiyatlarındaki küresel artışın sonuçlarından korumak' olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rusya-abnin-petrol-ambargosuna-hazirlaniyor-1060691912.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0a/1045205473_173:0:1773:1200_1920x0_80_0_0_7715fc969eb0f1aeb12b86b4d90db149.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, abd, petrol, fiyat, varil
rusya, abd, petrol, fiyat, varil
ABD: Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli
Abone ol
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını iddia etti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna ihtilafı ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendirdi.
Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yellen, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rus ham petrolüne tavan fiyat mekanizmasının hangi seviyede belirleyeceklerini hala tartıştıklarını söyledi.
Yellen, Rusya'nın petrol ihracatında varil başına 60 dolar seviyesindeki bir üst fiyat sınırının, karlı üretime izin verirken Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını söyledi.
Rusya'nın son 5 ila 7 yılda 60 dolar aralığında petrol üretmeye ve satmaya istekli olduğunu kaydeden Yellen, Rusya'nın üretim maliyetinin 'düşük' olduğunu da sözlerine ekledi.
Bakan, ayrıca tavan fiyat konusunda amacın 'dünyayı petrol fiyatlarındaki küresel artışın sonuçlarından korumak' olduğunu öne sürdü.