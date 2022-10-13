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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://sputniknews.com.tr/20221013/abd-rus-petrolune-60-dolarlik-tavan-fiyat-moskovanin-enerji-gelirlerini-azaltmak-icin-yeterli-1062255957.html
ABD: Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli
ABD: Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını... 13.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-13T10:36+0300
2022-10-13T10:36+0300
ukrayna krizi
rusya
abd
petrol
fiyat
varil
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna ihtilafı ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendirdi.Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yellen, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rus ham petrolüne tavan fiyat mekanizmasının hangi seviyede belirleyeceklerini hala tartıştıklarını söyledi.Yellen, Rusya'nın petrol ihracatında varil başına 60 dolar seviyesindeki bir üst fiyat sınırının, karlı üretime izin verirken Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını söyledi.Rusya'nın son 5 ila 7 yılda 60 dolar aralığında petrol üretmeye ve satmaya istekli olduğunu kaydeden Yellen, Rusya'nın üretim maliyetinin 'düşük' olduğunu da sözlerine ekledi.Bakan, ayrıca tavan fiyat konusunda amacın 'dünyayı petrol fiyatlarındaki küresel artışın sonuçlarından korumak' olduğunu öne sürdü.
https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rusya-abnin-petrol-ambargosuna-hazirlaniyor-1060691912.html
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rusya, abd, petrol, fiyat, varil
rusya, abd, petrol, fiyat, varil

ABD: Rus petrolüne 60 dolarlık tavan fiyat Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli

10:36 13.10.2022
© REUTERS / Greg NashJanet Yellen
Janet Yellen - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2022
© REUTERS / Greg Nash
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ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Rus petrolüne uygulanan varil başına 60 dolarlık tavan fiyatın Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını iddia etti.
ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, Ukrayna ihtilafı ve G7 ülkelerinin Rus petrolüne tavan fiyat uygulama kararını değerlendirdi.
Washington'da Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantılarında düzenlenen bir etkinlikte konuşan Yellen, ABD ve Batılı müttefiklerinin Rus ham petrolüne tavan fiyat mekanizmasının hangi seviyede belirleyeceklerini hala tartıştıklarını söyledi.
Yellen, Rusya'nın petrol ihracatında varil başına 60 dolar seviyesindeki bir üst fiyat sınırının, karlı üretime izin verirken Moskova'nın enerji gelirlerini azaltmak için yeterli olacağını söyledi.
Rusya'nın son 5 ila 7 yılda 60 dolar aralığında petrol üretmeye ve satmaya istekli olduğunu kaydeden Yellen, Rusya'nın üretim maliyetinin 'düşük' olduğunu da sözlerine ekledi.
Bakan, ayrıca tavan fiyat konusunda amacın 'dünyayı petrol fiyatlarındaki küresel artışın sonuçlarından korumak' olduğunu öne sürdü.
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