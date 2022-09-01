https://sputniknews.com.tr/20220901/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-rusya-abnin-petrol-ambargosuna-hazirlaniyor-1060691912.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya, AB’nin petrol ambargosuna hazırlanıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya, AB’nin petrol ambargosuna hazırlanıyor
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolcülerin Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulamasına hazırlık yaptığını ve tüm planların... 01.09.2022, Sputnik Türkiye
2022-09-01T20:26+0300
2022-09-01T20:26+0300
2022-09-01T20:26+0300
ukrayna krizi
aleksandr novak
rusya
batı
petrol
ambargo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054392575_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_4fc2e7939a3f354d68b6c1508911553d.jpg
Novak, bugünkü basın toplantısında, AB’nin aralıkta Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlanması bağlamında, Rusya’daki petrol üretiminde düşüşün yaşama olasılığıyla ilgili soru üzerine, “Şirketlerimiz aralık konusunda bilgi sahibi ve buna hazırlanıyor. Şirketlerimiz kesinlikle aralığı dikkate alacak ve bu yüzden tüm planlarımız mevcut üretim seviyelerini korumak için yapıldı” dedi.‘Fiyat limitine uyacaklara petrol satmayacağız’G7 ülkelerinin Rus petrolünün fiyatını sınırlandırma planını değerlendiren Novak, “Bence bu tamamen saçmalık. Bu ayrıca petrol gibi çok önemli sektördeki piyasa mekanizmalarına müdahale. Petrol sektörü, tüm dünyanın enerji güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli. Bu tür girişimler sadece petrol sektöründe ve petrol piyasasında istikrarsızlığa yol açar” ifadesini kullandı.Başbakan Yardımcısı, “Bunun bedelini ilk önce Avrupalı, Amerikalı tüketiciler ödeyecek. Zaten artık bugün, kabul ettikleri istikrarsızlaştırıcı faktörler yüzünden yüksek bedel ödüyorlar. Bu faktörlerin başında yaptırımlar geliyor” diye kaydetti.G7 ülkelerinin fiyat tavanı uygulaması durumunda, Rusya’nın bu uygulamayı yerine getiren şirket ve ülkelere petrol ve petrol ürünlerini satmayacağını kaydeden Novak, “Çünkü piyasa dışı koşullarda çalışmayacağız” diye vurguladı.“Üretebildiğimiz ve satabildiğimiz kadar üretiyoruz” diyen Novak, “Küçük bir artış var, gördüğünüz gibi durum iyileşiyor. Durum istikrar kazanmaya ve şirketlerimiz emin şekilde alıcı bulmaya devam ederse sanırım üretim de artacak” diye ekledi.
rusya
batı
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/03/1054392575_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_d8684751cd87d2d5cf2c31afdc1dfbee.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
aleksandr novak, rusya, batı, petrol, ambargo
aleksandr novak, rusya, batı, petrol, ambargo
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Rusya, AB’nin petrol ambargosuna hazırlanıyor
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolcülerin Avrupa Birliği’nin (AB) Rus petrolüne ambargo uygulamasına hazırlık yaptığını ve tüm planların üretimi korumaya yönelik olduğunu belirtti.
Novak, bugünkü basın toplantısında, AB’nin aralıkta Rus petrolüne ambargo uygulamaya hazırlanması bağlamında, Rusya’daki petrol üretiminde düşüşün yaşama olasılığıyla ilgili soru üzerine, “Şirketlerimiz aralık konusunda bilgi sahibi ve buna hazırlanıyor. Şirketlerimiz kesinlikle aralığı dikkate alacak ve bu yüzden tüm planlarımız mevcut üretim seviyelerini korumak için yapıldı” dedi.
‘Fiyat limitine uyacaklara petrol satmayacağız’
G7 ülkelerinin Rus petrolünün fiyatını sınırlandırma planını değerlendiren Novak, “Bence bu tamamen saçmalık. Bu ayrıca petrol gibi çok önemli sektördeki piyasa mekanizmalarına müdahale. Petrol sektörü, tüm dünyanın enerji güvenliğinin sağlanması açısından son derece önemli. Bu tür girişimler sadece petrol sektöründe ve petrol piyasasında istikrarsızlığa yol açar” ifadesini kullandı.
Başbakan Yardımcısı, “Bunun bedelini ilk önce Avrupalı, Amerikalı tüketiciler ödeyecek. Zaten artık bugün, kabul ettikleri istikrarsızlaştırıcı faktörler yüzünden yüksek bedel ödüyorlar. Bu faktörlerin başında yaptırımlar geliyor” diye kaydetti.
G7 ülkelerinin fiyat tavanı uygulaması durumunda, Rusya’nın bu uygulamayı yerine getiren şirket ve ülkelere petrol ve petrol ürünlerini satmayacağını kaydeden Novak, “Çünkü piyasa dışı koşullarda çalışmayacağız” diye vurguladı.
“Üretebildiğimiz ve satabildiğimiz kadar üretiyoruz” diyen Novak, “Küçük bir artış var, gördüğünüz gibi durum iyileşiyor. Durum istikrar kazanmaya ve şirketlerimiz emin şekilde alıcı bulmaya devam ederse sanırım üretim de artacak” diye ekledi.