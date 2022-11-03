https://sputniknews.com.tr/20221103/vergi-harc-ve-cezalarda-yeniden-degerleme-oranlari-belli-oldu-1063017905.html

Vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranları belli oldu

Vergi, harç ve cezalarda yeniden değerleme oranları belli oldu

Ekim ayı enflasyonuyla birlikte yeniden değerleme oranı da belli oldu. Buna göre, yeni bir karar alınmazsa vergi ve harçlar aksi karar alınmazsa yüzde 122.93... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T10:41+0300

2022-11-03T10:41+0300

2022-11-03T10:54+0300

ekonomi

vergi

harç

tüik

türkiye istatistik kurumu (tüik)

trafik cezası

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Vergi, harç ve cezaların artışında belirleyici olan yeniden değerleme oranı belli oldu.TÜİK'in verilerine göre enflasyon ekim ayında aylık bazda yüzde 3,54, yıllık bazda yüzde 85,51 olarak açıklandı.Verilere on iki aylık ortalamalara göre yurt içi ÜFE ekimde yüzde 122.93 olarak belirlendi. Bu rakam yeniden değerleme oranı olarak kabul ediliyor.Vergi Usul Kanunu uyarınca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranını yüzde 50 azaltma ve yüzde 50 artırma yetkisi bulunuyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nde ise Cumhurbaşkanının artırma yetkisi yüzde 50 olmakla birlikte, indirme yetkisi yüzde 80 düzeyinde. Cezalarda ise ilan edilen yeniden değerleme oranları değiştirilemiyor.Yeniden değerleme oranında değişiklik olmaması durumunda yeni yılda Motorlu Taşıtlar Vergisi, ehliyet-pasaport harçları ve trafik cezaları bu oranda artış gösterecek.

https://sputniknews.com.tr/20221103/tuik-ekim-ayi-enflasyon-rakamlarini-acikladi-1063016279.html

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vergi, harç, tüik, türkiye istatistik kurumu (tüik), trafik cezası