https://sputniknews.com.tr/20221103/peskov-turkiyenin-tahil-anlasmasindaki-dahli-rusya-icin-bir-guven-faktoru-1063024935.html

Peskov: Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki dahli, Rusya için bir güven faktörü

Peskov: Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki dahli, Rusya için bir güven faktörü

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Türkiye'nin tahıl anlaşmasındaki dahlinin Kiev'in son üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmesi konusunda da olmak üzere Rusya... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T13:11+0300

2022-11-03T13:11+0300

2022-11-03T14:10+0300

dmitriy peskov

ukrayna krizi

rusya

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tahıl

anlaşma

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Günlük basın toplantısında Peskov'a Kiev'in Minsk anlaşmalarındaki tutumu ortadayken Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmeyi neden kabul ettiği soruldu.Kiev'in tahıl anlaşmasıyla ilgili garantiler sunması için Ankara tarafından yapılan çalışmanın yüksek takdiri hak ettiğini belirten Peskov, "Mevcut durumda garantiler Türk tarafına sunuldu, anlaşılır gerekçelerden dolayı doğrudan bize sunulamadı. Bu durumda Moskova ve Ankara, bu garantilerin verildiği taraflar oluyor. Anlaşmanın önemi vurgulanıyor ve elbette Ankara ve bizzat Türk askeri yetkililer, diplomatlar ve Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan tarafından yürütülen çalışma yüksek takdiri hak ediyor. Tabii ki şu da var, Türkiye'nin bu anlaşmada yer alması ana güven faktörü" yanıtını verdi.'Tahıl anlaşmasına dönmemiz, anlaşmayı uzatmaya hazır olduğumuz anlamına gelmiyor'Bu arada Peskov, Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönmesinin Moskova'nın bu anlaşmayı uzatmaya hazır olduğu anlamına gelmediğini ifade etti.Anlaşmayı uzatma konusunun resmi olarak görüşülmesi gerektiğini, anlaşmanın süresinin henüz dolmadığını kaydeden Peskov, "19 Kasım'a kadar, uzatma konusunda karar almadan önce elbette anlaşmanın uygulanmasının etkinliğine dair genel değerlendirme yapılması, mutabakatların nasıl uygulandığının etraflıca değerlendirilmesi ve ancak ondan sonra bir karara varılması gerekecek" dedi.'Ukrayna'nın garantileri, Rus ürünlerinin ihracatıyla ilgili değil'Peskov, bir başka soru üzerine de, Ukrayna'nın verdiği garantilerin ticari gemilerin geçeceği insani koridorların askeri amaçlarla kullanılmamasını öngördüğünü söyledi.Kremlin Sözcüsü, Rus tahıl ürünleri ve gübresinin ihracatı önündeki engellerin kaldırılmasıyla ilgili anlaşmanın ikinci bölümünün bu alanlarda yaptırım uygulayan Batılı ülkelerle bağlantılı olduğunun altını çizdi.Tahıl anlaşması Twitter'ın gündemine yerleştiÖte yandan Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönüşü Türkiye'deki sosyal medya kullanıcılarının gündemine yerleşti.Tahıl anlaşması, trendlerde ikinci sırada yer aldı.

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dmitriy peskov, rusya, ukrayna, tahıl, anlaşma