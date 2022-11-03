https://sputniknews.com.tr/20221103/ria-ukraynadan-ayrilan-tahil-gemilerini-istanbulda-denetleyen-personelin-sayisi-artirilacak-1063021075.html
RİA: Ukrayna’dan ayrılan tahıl gemilerini istanbul’da denetleyen personelin sayısı artırılacak
RİA: Ukrayna’dan ayrılan tahıl gemilerini istanbul’da denetleyen personelin sayısı artırılacak
RİA Novosti haber ajansı, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren anlaşma kapsamında gemilerin yüklerinin denetimini İstanbul’da... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T11:54+0300
2022-11-03T11:54+0300
2022-11-03T11:55+0300
ukrayna krizi
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tahıl
tahıl ihracatı
anlaşma
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Konuyla ilgili bilgisi olan ve İstanbul’dan bilgi ileten bir kaynak, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan çıkan gemilerin gerçekten gıda ürünü taşıyıp taşımadıklarının denetimini gerçekleştiren koordinasyon merkezinin denetim potansiyelinin artırılacağını belirtti. Kaynak, bunu, ‘denetim sırasında İstanbul Boğazı’nda gemilerin birikmemesi, her bir geminin iyice denetlenmesi için yeterince zaman ayrılabilmesi ve bu mekanizmanın saat gibi işlemesi için’ yapmak istediklerini kaydetti.RİA Novosti ayrıca, Türkiye ve Rusya’nın, Rus tahılına gereksinimi olan ülkelerin listesini yapmak üstünde çalıştıklarını yazdı. Konuyla ilgili bilgisi olan başka bir kaynak ise demecinde, “Şu anda Rusya tarafı ile beraber Rus tahılı ve gübresinin gideceği ülkeleri listesi belirleniyor. İki lider, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) gerçekleştirdikleri son telefon görüşmelerinde bu konuyu ele aldılar, ülkelerin listesi ve rotaların netleştirilmesi konusu ile de Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda ilgili kurumlar ilgileniyorlar. Bununla beraber Rus tahılı ve gübresinin ihracı önündeki engellerin kaldırılması için de çalışılıyor” dedi.Kaynak, Rus tahılının hangi ülkelere tedarikinin planlandığı sorusu karşısındaysa, söz konusu ürünlerin hepsinden önce Afrika ülkeleri ve gıda ürünlerine gereksinimi bulunan diğer ülkelere gönderileceğini kaydetti.Rusya, geçen haftasonu güvenlik endişeleri sebebiyle tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. Ukrayna’dan Türkiye ve Birleşmiş Milletler aracılığı ile alınan yazılı garantilerin ardındansa Rusya dün anlaşmaya geri dönme kararını aldı. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için ülkeden güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşma, Rusya’nın tahıl ürünleri ve gübresinin ihracatı önündeki dolaylı engellerin de kaldırılması şartını içeriyor. İstanbul’da temmuz ayında yapılan anlaşmanın süresi 19 Kasım’da dolacak. Bu zaman kadar da tarafların anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda karar almaları gerekiyor.
https://sputniknews.com.tr/20221103/bakan-akar-tahil-inisiyatifinin-yeniden-baslamasinin-ardindan-6-gemi-ukrayna-limanlarindan-ayrildi-1063017547.html
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rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, anlaşma
rusya, ukrayna, tahıl, tahıl ihracatı, anlaşma
RİA: Ukrayna’dan ayrılan tahıl gemilerini istanbul’da denetleyen personelin sayısı artırılacak
11:54 03.11.2022 (güncellendi: 11:55 03.11.2022) Abone ol
RİA Novosti haber ajansı, Ukrayna’daki tahılın ülkenin limanlarından çıkarılmasını içeren anlaşma kapsamında gemilerin yüklerinin denetimini İstanbul’da gerçekleştiren müfettişlerin sayısının artırılacağını duyurdu.
Konuyla ilgili bilgisi olan ve İstanbul’dan bilgi ileten bir kaynak, RİA Novosti’ye yaptığı açıklamada, Ukrayna’dan çıkan gemilerin gerçekten gıda ürünü taşıyıp taşımadıklarının denetimini gerçekleştiren koordinasyon merkezinin denetim potansiyelinin artırılacağını belirtti. Kaynak, bunu, ‘denetim sırasında İstanbul Boğazı’nda gemilerin birikmemesi, her bir geminin iyice denetlenmesi için yeterince zaman ayrılabilmesi ve bu mekanizmanın saat gibi işlemesi için’ yapmak istediklerini kaydetti.
RİA Novosti ayrıca, Türkiye ve Rusya’nın, Rus tahılına gereksinimi olan ülkelerin listesini yapmak üstünde çalıştıklarını yazdı. Konuyla ilgili bilgisi olan başka bir kaynak ise demecinde, “Şu anda Rusya tarafı ile beraber Rus tahılı ve gübresinin gideceği ülkeleri listesi belirleniyor. İki lider, (Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan) gerçekleştirdikleri son telefon görüşmelerinde bu konuyu ele aldılar, ülkelerin listesi ve rotaların netleştirilmesi konusu ile de Türkiye ve Birleşmiş Milletler’in koordinasyonunda ilgili kurumlar ilgileniyorlar. Bununla beraber Rus tahılı ve gübresinin ihracı önündeki engellerin kaldırılması için de çalışılıyor” dedi.
Kaynak, Rus tahılının hangi ülkelere tedarikinin planlandığı sorusu karşısındaysa, söz konusu ürünlerin hepsinden önce Afrika ülkeleri ve gıda ürünlerine gereksinimi bulunan diğer ülkelere gönderileceğini kaydetti.
Rusya, geçen haftasonu güvenlik endişeleri sebebiyle tahıl koridoru anlaşmasından çekilmişti. Ukrayna’dan Türkiye ve Birleşmiş Milletler aracılığı ile alınan yazılı garantilerin ardındansa Rusya dün anlaşmaya geri dönme kararını aldı. Ukrayna tahılının dünya pazarlarına ulaştırılması için ülkeden güvenli bir biçimde çıkarılmasını içeren anlaşma, Rusya’nın tahıl ürünleri ve gübresinin ihracatı önündeki dolaylı engellerin de kaldırılması şartını içeriyor. İstanbul’da temmuz ayında yapılan anlaşmanın süresi 19 Kasım’da dolacak. Bu zaman kadar da tarafların anlaşmanın uzatılıp uzatılmayacağı konusunda karar almaları gerekiyor.