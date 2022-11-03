https://sputniknews.com.tr/20221103/bakan-akar-tahil-inisiyatifinin-yeniden-baslamasinin-ardindan-6-gemi-ukrayna-limanlarindan-ayrildi-1063017547.html
Bakan Akar: Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı
Bakan Akar: Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı
Milli Savunma Bakanı Akar "Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı" dedi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T10:34+0300
2022-11-03T10:34+0300
2022-11-03T10:59+0300
türkiye
tahıl
rusya
ukrayna
milli savunma bakanlığı (msb)
hulusi akar
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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeniden başlayan tahıl sevkiyatı ve terörle mücadele operasyonları ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.Bakan Akar, tahıl sevkiyatının yeniden başlamasının ardından 6 geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını söyledi.Akar ''Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9.7 milyon tonu geçti'' diye konuştu.
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tahıl, rusya, ukrayna, milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar
tahıl, rusya, ukrayna, milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar
Bakan Akar: Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı
10:34 03.11.2022 (güncellendi: 10:59 03.11.2022) Abone ol
Milli Savunma Bakanı Akar "Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı" dedi.
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeniden başlayan tahıl sevkiyatı ve terörle mücadele operasyonları ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.
Bakan Akar, tahıl sevkiyatının yeniden başlamasının ardından 6 geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını söyledi.
Akar ''Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9.7 milyon tonu geçti'' diye konuştu.