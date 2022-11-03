https://sputniknews.com.tr/20221103/bakan-akar-tahil-inisiyatifinin-yeniden-baslamasinin-ardindan-6-gemi-ukrayna-limanlarindan-ayrildi-1063017547.html

Bakan Akar: Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı

Bakan Akar: Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı

Milli Savunma Bakanı Akar "Tahıl inisiyatifinin yeniden başlamasının ardından 6 gemi Ukrayna limanlarından ayrıldı" dedi. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T10:34+0300

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türkiye

tahıl

rusya

ukrayna

milli savunma bakanlığı (msb)

hulusi akar

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Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yeniden başlayan tahıl sevkiyatı ve terörle mücadele operasyonları ile ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.Bakan Akar, tahıl sevkiyatının yeniden başlamasının ardından 6 geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını söyledi.Akar ''Böylece limanlardan ayrılan gemi sayısı 426, taşınan tahıl miktarı 9.7 milyon tonu geçti'' diye konuştu.

https://sputniknews.com.tr/20221103/mehmet-barlas-erdogan-olmaz-denileni-oldurdu-ve-tahil-koridorunu-yeniden-devreye-soktu-1063015882.html

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tahıl, rusya, ukrayna, milli savunma bakanlığı (msb), hulusi akar