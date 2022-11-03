https://sputniknews.com.tr/20221103/japonya-kuzey-kore-en-az-4-fuze-saldirisi-gerceklestirdi-1063032819.html
Japonya: Kuzey Kore en az 4 füze atışı gerçekleştirdi
Japonya: Kuzey Kore en az 4 füze atışı gerçekleştirdi
Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne bugün içerisinde en az 4 füze atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T16:03+0300
2022-11-03T16:03+0300
2022-11-03T16:14+0300
japonya
kuzey kore
dünya
füze
japon denizi
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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin gün içerisinde Japon Denizi'ne yeni bir dizi füze atışı gerçekleştirdiğini kaydetti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni saldırılarla birlikte bugün içinde toplamda 4 atış yapıldığı belirtildi.Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Japon Denizi'ne karadan karaya 4 füze ateşlemişti.ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/abd-ve-guney-koreden-ortak-hava-tatbikati-1062891629.html
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japonya, kuzey kore, füze, japon denizi
japonya, kuzey kore, füze, japon denizi
Japonya: Kuzey Kore en az 4 füze atışı gerçekleştirdi
16:03 03.11.2022 (güncellendi: 16:14 03.11.2022) Abone ol
Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne bugün içerisinde en az 4 füze atışı gerçekleştirdiğini duyurdu.
Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin gün içerisinde Japon Denizi'ne yeni bir dizi füze atışı gerçekleştirdiğini kaydetti.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni saldırılarla birlikte bugün içinde toplamda 4 atış yapıldığı belirtildi.
Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.
ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Japon Denizi'ne karadan karaya 4 füze ateşlemişti.
ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.