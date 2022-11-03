https://sputniknews.com.tr/20221103/japonya-kuzey-kore-en-az-4-fuze-saldirisi-gerceklestirdi-1063032819.html

Japonya: Kuzey Kore en az 4 füze atışı gerçekleştirdi

Japonya: Kuzey Kore en az 4 füze atışı gerçekleştirdi

Japonya, Kuzey Kore'nin Japon Denizi'ne bugün içerisinde en az 4 füze atışı gerçekleştirdiğini duyurdu. 03.11.2022, Sputnik Türkiye

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japonya

kuzey kore

dünya

füze

japon denizi

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Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin gün içerisinde Japon Denizi'ne yeni bir dizi füze atışı gerçekleştirdiğini kaydetti.Bakanlıktan yapılan açıklamada, yeni saldırılarla birlikte bugün içinde toplamda 4 atış yapıldığı belirtildi.Kuzey Kore'nin 4 Ekim'de fırlattığı balistik füze, 2017'den sonra ilk kez Japonya'nın kuzeydoğusundan geçerek Pasifik Okyanusu'na düşmüştü.ABD ve Güney Kore, Kuzey Kore'nin balistik füze fırlatmasına yanıt olarak ortak tatbikatlarda, Japon Denizi'ne karadan karaya 4 füze ateşlemişti.ABD, Güney Kore ve Japonya, son 5 yıldır ilk kez 30 Eylül'de Doğu Denizi bitişiğindeki uluslararası sularda anti-denizaltı tatbikatı düzenlemişti.

https://sputniknews.com.tr/20221031/abd-ve-guney-koreden-ortak-hava-tatbikati-1062891629.html

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