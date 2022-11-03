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SON DAKİKA | Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
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https://sputniknews.com.tr/20221103/kuzey-koreden-bir-fuze-denemesi-daha-1063011703.html
Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Japonya, Kuzey Kore'nin fırlattığı bir füzenin Japon toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurdu. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T02:50+0300
2022-11-03T02:50+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kuzey kore
kuzey kore

Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha

02:50 03.11.2022
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Ayrıntılar geliyor
Japonya, Kuzey Kore'nin fırlattığı bir füzenin Japon toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurdu.
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