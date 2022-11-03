https://sputniknews.com.tr/20221103/kuzey-koreden-bir-fuze-denemesi-daha-1063011703.html
Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
Japonya, Kuzey Kore'nin fırlattığı bir füzenin Japon toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurdu. 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T02:50+0300
2022-11-03T02:50+0300
2022-11-03T02:50+0300
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MIA „Rosiya Segodnya“
kuzey kore
Kuzey Kore'den bir füze denemesi daha
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Ayrıntılar geliyor
Japonya, Kuzey Kore'nin fırlattığı bir füzenin Japon toprakları üzerinden geçerek Pasifik Okyanusu'na düştüğünü duyurdu.