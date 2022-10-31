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ABD ve Güney Kore'den ortak hava tatbikatı
ABD ve Güney Kore'den ortak hava tatbikatı
ABD ve Güney Kore’nin Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı açıklandı. 31.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-31T12:31+0300
2022-10-31T12:31+0300
savunma
abd
güney kore
tatbikat
kuzey kore
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Güney Kore’nin F-35A, F-15K ve KF-16’nın aralarında bulunduğu 140 uçakla katıldığı tatbikata ABD, F-35B ve EA-18 dahil 100 uçakla destek veriyor.Yonhap’ın haberine göre tatbikatta savaş uçaklarının yanı sıra KC-135 tankerlerinin ve U-2 yüksek irtifa keşif uçaklarının da yer alacağı belirtildi.Tatbikata Avustralya Hava Kuvvetleri de katılıyor.ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.Pyongyang, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.
https://sputniknews.com.tr/20221031/abd-avustralyaya-nukleer-kapasiteli-b-52-bombardiman-ucaklari-konuslandiracak-1062886058.html
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abd, güney kore, tatbikat, kuzey kore
abd, güney kore, tatbikat, kuzey kore

ABD ve Güney Kore'den ortak hava tatbikatı

12:31 31.10.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JEGüney Kore Hava Kuvvetleri
Güney Kore Hava Kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
© AFP 2022 / JUNG YEON-JE
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ABD ve Güney Kore’nin Kuzey Kore’nin füze denemeleri sonrası gerilimin arttığı Kore Yarımadası’nda geniş çaplı ortak hava tatbikatlarına başladığı açıklandı.
Güney Kore’nin F-35A, F-15K ve KF-16’nın aralarında bulunduğu 140 uçakla katıldığı tatbikata ABD, F-35B ve EA-18 dahil 100 uçakla destek veriyor.
Yonhap’ın haberine göre tatbikatta savaş uçaklarının yanı sıra KC-135 tankerlerinin ve U-2 yüksek irtifa keşif uçaklarının da yer alacağı belirtildi.
Tatbikata Avustralya Hava Kuvvetleri de katılıyor.
ABD ve Güney Kore, ortak tatbikatlarının ilkini 2015'te düzenlemişti. Tatbikatlar, 2018'de eski Güney Kore Devlet Başkanı Moon Jae-in’in Kuzey Kore ile uzlaşma politikalarının bir parçası olarak askıya alınmıştı.
Son aylarda yaptığı füze denemeleri ile tepkileri üzerine çeken Kuzey Kore, en son 28 Ekim’de Doğu Denizi (Japon Denizi) yönüne iki balistik füze fırlatmıştı.
Pyongyang, 2022 başından beri Birleşmiş Milletler (BM) kararlarını ihlal ederek 28. denemesini gerçekleştirmişti.
B-52 - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2022
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