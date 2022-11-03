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https://sputniknews.com.tr/20221103/hollandada-inci-kupeli-kiz-tablosuna-saldiran-iklim-aktivistlerine-hapis-cezasi-1063029828.html
Hollanda'da 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldıran iklim aktivistlerine hapis cezası
Hollanda'da 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldıran iklim aktivistlerine hapis cezası
Hollanda'da iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldıran iklim aktivistlerine 2 ay... 03.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-03T14:46+0300
2022-11-03T14:47+0300
dünya
hollanda
inci küpeli kız
saldırı
aktivist
hapis cezası
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Hollanda Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup üyesi üç aktivistten ikisine 2 aylık hapis cezası verildiği, üçüncü aktivistin yargılamasının devam ettiği bildirildi.Açıklamada, Savcılığın her bir aktivist için 4 aylık hapis cezası istediği ve bu yolla topluma "Tablolar, müzelerde eğlence için sergilenir, aktivist amaçlarla zarar vermek için değil" mesajının verilmek istendiği kaydedildi.Aktivistlerin tabloya zarar vererek gösteri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına işaret edilen açıklamada, iki aktivistin rızasıyla hızlı yargılama usulünün uygulandığı dava neticesinde hakimlerin 2 ay hapis cezasına hükmettiği belirtildi.Savcılık açıklamasında, sanat eserlerinin iklim aktivistlerince hedef alınması yönündeki uluslararası eğilimin önüne geçmek için davanın 6 günde karara bağlanmasının önemli olduğu vurgulandı.Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'nde yer alan tabloda, herhangi bir hasar meydana gelmediği, olayın müzeye 2 bin avroya mal olduğu ifade edildi.Aktivistler, tabloya kafasını ve elini yapıştırmıştıTwitter'daki görüntülerde, üzerindeki kıyafette 'Just Stop Oil' yazan çevreci grup üyesi üç aktivistten birinin elini yapışkanla tablonun yanındaki duvara, diğerinin ise kafasını tablonun önündeki koruyucu cama yapıştırdığı, aktivistlerin aynı zamanda üzerlerine domates sosu döktüğü görülmüştü.Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'ndeki tabloya saldıran aktivistler, "Nasıl hissediyorsunuz? Paha biçilemeyecek kadar değerli böyle bir şeyin gözünüzün önünde tahrip edilmesini izlemek nasıl hissettiriyor?" ve "Gözlerinizin önünde dünyanın mahvolmasını izlemek nasıl hissettiriyor?" diye seslenmişti.Avrupa'da çeşitli müzelerde eylemler gerçekleştiren Just Stop Oil adlı çevreci grubun iki üyesi, 14 Ekim'de Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.Almanya'da 24 Ekim'de 'Letzte Generation' (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Fransız ressam Claude Monet'in 'Les Mueles' (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine patates püresi atmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221028/iklim-aktivistleri-bu-kez-inci-kupeli-kizi-hedef-aldi-3-gozalti-1062793342.html
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hollanda, inci küpeli kız, saldırı, aktivist, hapis cezası
hollanda, inci küpeli kız, saldırı, aktivist, hapis cezası

Hollanda'da 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldıran iklim aktivistlerine hapis cezası

14:46 03.11.2022 (güncellendi: 14:47 03.11.2022)
© AFP 2022 / LEX VAN LIESHOUTJohannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosu
Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.11.2022
© AFP 2022 / LEX VAN LIESHOUT
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Hollanda'da iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldıran iklim aktivistlerine 2 ay hapis cezası verildi.
Hollanda Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup üyesi üç aktivistten ikisine 2 aylık hapis cezası verildiği, üçüncü aktivistin yargılamasının devam ettiği bildirildi.
Açıklamada, Savcılığın her bir aktivist için 4 aylık hapis cezası istediği ve bu yolla topluma "Tablolar, müzelerde eğlence için sergilenir, aktivist amaçlarla zarar vermek için değil" mesajının verilmek istendiği kaydedildi.
Aktivistlerin tabloya zarar vererek gösteri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına işaret edilen açıklamada, iki aktivistin rızasıyla hızlı yargılama usulünün uygulandığı dava neticesinde hakimlerin 2 ay hapis cezasına hükmettiği belirtildi.
Savcılık açıklamasında, sanat eserlerinin iklim aktivistlerince hedef alınması yönündeki uluslararası eğilimin önüne geçmek için davanın 6 günde karara bağlanmasının önemli olduğu vurgulandı.
Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'nde yer alan tabloda, herhangi bir hasar meydana gelmediği, olayın müzeye 2 bin avroya mal olduğu ifade edildi.

Aktivistler, tabloya kafasını ve elini yapıştırmıştı

Twitter'daki görüntülerde, üzerindeki kıyafette 'Just Stop Oil' yazan çevreci grup üyesi üç aktivistten birinin elini yapışkanla tablonun yanındaki duvara, diğerinin ise kafasını tablonun önündeki koruyucu cama yapıştırdığı, aktivistlerin aynı zamanda üzerlerine domates sosu döktüğü görülmüştü.
Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'ndeki tabloya saldıran aktivistler, "Nasıl hissediyorsunuz? Paha biçilemeyecek kadar değerli böyle bir şeyin gözünüzün önünde tahrip edilmesini izlemek nasıl hissettiriyor?" ve "Gözlerinizin önünde dünyanın mahvolmasını izlemek nasıl hissettiriyor?" diye seslenmişti.
Avrupa'da çeşitli müzelerde eylemler gerçekleştiren Just Stop Oil adlı çevreci grubun iki üyesi, 14 Ekim'de Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.
Almanya'da 24 Ekim'de 'Letzte Generation' (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Fransız ressam Claude Monet'in 'Les Mueles' (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine patates püresi atmıştı.
İnci Küpeli Kız - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
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İklim aktivistleri bu kez 'İnci Küpeli Kız'ı hedef aldı: 3 gözaltı
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