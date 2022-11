https://sputniknews.com.tr/20221103/hollandada-inci-kupeli-kiz-tablosuna-saldiran-iklim-aktivistlerine-hapis-cezasi-1063029828.html

Hollanda'da 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldıran iklim aktivistlerine hapis cezası

Hollanda'da 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldıran iklim aktivistlerine hapis cezası

Hollanda'da iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldıran iklim aktivistlerine 2 ay... 03.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-03T14:46+0300

2022-11-03T14:46+0300

2022-11-03T14:47+0300

dünya

hollanda

inci küpeli kız

saldırı

aktivist

hapis cezası

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/0b/03/1063029491_0:31:1200:706_1920x0_80_0_0_def3f228a750ff5f4dc516f901fd66c9.jpg

Hollanda Savcılığı'ndan yapılan açıklamada, Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı çevreci grup üyesi üç aktivistten ikisine 2 aylık hapis cezası verildiği, üçüncü aktivistin yargılamasının devam ettiği bildirildi.Açıklamada, Savcılığın her bir aktivist için 4 aylık hapis cezası istediği ve bu yolla topluma "Tablolar, müzelerde eğlence için sergilenir, aktivist amaçlarla zarar vermek için değil" mesajının verilmek istendiği kaydedildi.Aktivistlerin tabloya zarar vererek gösteri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığına işaret edilen açıklamada, iki aktivistin rızasıyla hızlı yargılama usulünün uygulandığı dava neticesinde hakimlerin 2 ay hapis cezasına hükmettiği belirtildi.Savcılık açıklamasında, sanat eserlerinin iklim aktivistlerince hedef alınması yönündeki uluslararası eğilimin önüne geçmek için davanın 6 günde karara bağlanmasının önemli olduğu vurgulandı.Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'nde yer alan tabloda, herhangi bir hasar meydana gelmediği, olayın müzeye 2 bin avroya mal olduğu ifade edildi.Aktivistler, tabloya kafasını ve elini yapıştırmıştıTwitter'daki görüntülerde, üzerindeki kıyafette 'Just Stop Oil' yazan çevreci grup üyesi üç aktivistten birinin elini yapışkanla tablonun yanındaki duvara, diğerinin ise kafasını tablonun önündeki koruyucu cama yapıştırdığı, aktivistlerin aynı zamanda üzerlerine domates sosu döktüğü görülmüştü.Lahey'deki Mauritshuis Müzesi'ndeki tabloya saldıran aktivistler, "Nasıl hissediyorsunuz? Paha biçilemeyecek kadar değerli böyle bir şeyin gözünüzün önünde tahrip edilmesini izlemek nasıl hissettiriyor?" ve "Gözlerinizin önünde dünyanın mahvolmasını izlemek nasıl hissettiriyor?" diye seslenmişti.Avrupa'da çeşitli müzelerde eylemler gerçekleştiren Just Stop Oil adlı çevreci grubun iki üyesi, 14 Ekim'de Londra'daki National Gallery'de sergilenen Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmıştı.Almanya'da 24 Ekim'de 'Letzte Generation' (Son Kuşak) adlı çevreci grup üyesi iki aktivist, iklim değişikliğine dikkati çekmek amacıyla Fransız ressam Claude Monet'in 'Les Mueles' (Saman Yığınları) serisinde yer alan bir eserine patates püresi atmıştı.

https://sputniknews.com.tr/20221028/iklim-aktivistleri-bu-kez-inci-kupeli-kizi-hedef-aldi-3-gozalti-1062793342.html

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hollanda, inci küpeli kız, saldırı, aktivist, hapis cezası