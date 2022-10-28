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https://sputniknews.com.tr/20221028/iklim-aktivistleri-bu-kez-inci-kupeli-kizi-hedef-aldi-3-gozalti-1062793342.html
İklim aktivistleri bu kez 'İnci Küpeli Kız'ı hedef aldı: 3 gözaltı
İklim aktivistleri bu kez 'İnci Küpeli Kız'ı hedef aldı: 3 gözaltı
Just Stop Oil destekçileri, Hollanda’daki Mauritshuis Müzesi’nde bulunan Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldırdı... 28.10.2022, Sputnik Türkiye
2022-10-28T09:37+0300
2022-10-28T09:44+0300
dünya
inci küpeli kız
çevreciler
tablo
hollanda
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Çevreci gruplar, sanat eserlerini hedef almaya devam ediyor. Hollanda’nın Lahey’deki Mauritshuis Müzesi’nde bulunan Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtı olan 'İnci Küpeli Kız' tablosu, iki Just Stop Oil destekçisinin saldırısına uğradı. Just Stop Oil yazılı tişört giyen aktivistlerden biri tablonun bulunduğu duvara elini, diğeri ise kafasını tabloya yapıştırdı. Kafasını tabloya yapıştıran aktivist ayrıca, bir kutu konserve domatesi başından aşağıya döktü. Tablonun saldırıdan zarar görüp görmediği henüz belli olmazken, polis, olayın ardından 'mala zarar verme' suçundan 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırının ardından tablonun bulunduğu oda ziyarete kapatıldı. Mauritshuis Müzesi tarafından yapılan açıklamada, “Sanat savunmasızdır ve hangi nedenle olursa olsun ona zarar vermeye yönelik tüm girişimleri kınıyoruz. Bu eylemi onurlandırmak istemediğimiz için daha fazla yorum yapmayacağız” dedi. İklim aktivistleri geçen mayıs ayında Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde Mona Lisa tablosunun bulunduğu cam bölmeyi kırmaya çalışmış ve ardından pasta kreması sürmüştü. İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim’de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı. Almanya’da ise bir başka çevreci grup, 23 Ekim’de 110 milyon dolarlık Claude Monet'in Les Meules (Tahıl Yığını) tablosuna patates püresi fırlatarak saldırı düzenlemişti. Just Stop Oil aktivistleri, 24 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesi’nde bulunan İngiltere Kralı 3. Charles'ın bal mumu heykelini çikolatalı pasta fırlatmıştı.
https://sputniknews.com.tr/20221014/iklim-aktivistleri-van-goghun-unlu-tablosuna-domates-corbasi-firlatti--1062314272.html
https://sputniknews.com.tr/20221024/aktivistler-king-charlesin-balmumu-heykeline-cikolatali-pasta-yapistirdi-1062646110.html
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inci küpeli kız, çevreciler, tablo, hollanda
inci küpeli kız, çevreciler, tablo, hollanda

İklim aktivistleri bu kez 'İnci Küpeli Kız'ı hedef aldı: 3 gözaltı

09:37 28.10.2022 (güncellendi: 09:44 28.10.2022)
© İHA / Bart Maatİnci Küpeli Kız
İnci Küpeli Kız - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2022
© İHA / Bart Maat
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Just Stop Oil destekçileri, Hollanda’daki Mauritshuis Müzesi’nde bulunan Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in 'İnci Küpeli Kız' tablosuna saldırdı. Aktivistlerden biri tablonun bulunduğu duvara elini, diğeri ise kafasını tabloya yapıştırdı.
Çevreci gruplar, sanat eserlerini hedef almaya devam ediyor. Hollanda’nın Lahey’deki Mauritshuis Müzesi’nde bulunan Hollandalı ressam Johannes Vermeer'in başyapıtı olan 'İnci Küpeli Kız' tablosu, iki Just Stop Oil destekçisinin saldırısına uğradı.
Just Stop Oil yazılı tişört giyen aktivistlerden biri tablonun bulunduğu duvara elini, diğeri ise kafasını tabloya yapıştırdı. Kafasını tabloya yapıştıran aktivist ayrıca, bir kutu konserve domatesi başından aşağıya döktü.
Tablonun saldırıdan zarar görüp görmediği henüz belli olmazken, polis, olayın ardından 'mala zarar verme' suçundan 3 kişiyi gözaltına aldı. Saldırının ardından tablonun bulunduğu oda ziyarete kapatıldı.
Mauritshuis Müzesi tarafından yapılan açıklamada, “Sanat savunmasızdır ve hangi nedenle olursa olsun ona zarar vermeye yönelik tüm girişimleri kınıyoruz. Bu eylemi onurlandırmak istemediğimiz için daha fazla yorum yapmayacağız” dedi.
İklim aktivistleri geçen mayıs ayında Fransa’nın başkenti Paris’teki Louvre Müzesi’nde Mona Lisa tablosunun bulunduğu cam bölmeyi kırmaya çalışmış ve ardından pasta kreması sürmüştü.
İngiltere’nin başkenti Londra’da bulunan Ulusal Galeri'ye gelen 2 iklim aktivisti, 14 Ekim’de dünyaca ünlü Vincent Van Gogh'un 'Ayçiçekleri' tablosuna domates çorbası fırlatmış, daha sonra ellerini duvara yapıştırmıştı.
Ayçiçekleri - Sputnik Türkiye, 1920, 14.10.2022
YAŞAM
İklim aktivistleri Van Gogh'un ünlü tablosuna domates çorbası fırlattı
14 Ekim, 17:03
Almanya’da ise bir başka çevreci grup, 23 Ekim’de 110 milyon dolarlık Claude Monet'in Les Meules (Tahıl Yığını) tablosuna patates püresi fırlatarak saldırı düzenlemişti.
Just Stop Oil aktivistleri, 24 Ekim’de İngiltere’nin başkenti Londra'daki Madame Tussauds Müzesi’nde bulunan İngiltere Kralı 3. Charles'ın bal mumu heykelini çikolatalı pasta fırlatmıştı.
İngiltere'de Just Stop Oil (Sadece Petrolü Durdurun) adlı gruba bağlı aktivistler, Kral Charles'ın bal mumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırarak protesto gerçekleştirdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2022
DÜNYA
Aktivistler Kral Charles'ın balmumu heykeline çikolatalı pasta yapıştırdı
24 Ekim, 13:56
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