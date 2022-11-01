https://sputniknews.com.tr/20221101/bbp-genel-baskani-destici-asla-parlamenter-sisteme-donusu-savunmuyoruz-1062955307.html

BBP Genel Başkanı Destici: Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz

BBP Genel Başkanı Destici: Asla parlamenter sisteme dönüşü savunmuyoruz

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Cumhurbaşkanının partili olmasıyla ilgili değerlendirmelerinin çarpıtıldığını belirterek, "Biz Cumhur İttifakı olarak... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T21:38+0300

2022-11-01T21:38+0300

2022-11-01T21:38+0300

dünya

mustafa destici

chp

cumhuriyet halk partisi (chp)

parlamento

parlamenter

parlamenter sistem

kemal kılıçdaroğlu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/19/1056681233_0:54:1024:630_1920x0_80_0_0_6a09a50941922fe3f9f4259fbcdb324d.jpg

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı, 'Türkiye Yüzyılı' toplantısına katıldığını hatırlatan Destici, "Cumhur İttifakı ile ülkemizi yeni yüzyıla güçlü, güvenli ve kararlı adımlarla taşıyacağımızı bir kere daha müşahede etmiş olduk. Birlikte bir yola çıktık. Hedeflerimiz için, ülkemizin ve milletimizin geleceği için, gelecek nesillerin vatanımızda hür bağımsız bir hayat sürmesi için üzerimize düşen tüm sorumlulukları BBP'liler ve Alperenler olarak yerine getireceğiz" diye konuştu.'Bu kez aynı üzücü hatıraların bir benzerini yaşamayacağız'Yerli otomobil Togg'un seri üretiminin yapılacağı Gemlik Kampüsü'nün açılış törenine de katıldığını anımsatan Destici, projeyi ve projenin hayata geçmesini kıymetli bulduğunu belirtti.Türkiye'deki her yatırım ve gelişmenin kendilerine mutluluk verdiğini, ülkenin menfaatini isteyen herkese de mutluk vermesi gerektiğini söyleyen Destici, "1960'lı yıllarda kendi otomobilimizi ürettik. Maalesef bugün Togg'a karşı benzerlerini gördüğümüz küçümsemelerle dünya ile rekabet etmemizi istemeyenlerin, başka ülkelerin içerideki iş birlikçilerinin gayretleriyle çok sayıda hamlemiz akamete uğratıldı. Bu kez aynı üzücü hatıraların bir benzerini yaşamayacağız, çünkü bugün Cumhur İttifakı var. Cumhur İttifakı geçmişte yaşanan bu olumsuzlukları bir kez daha yaşatmaya çalışanlara asla fırsat vermeyecektir" değerlendirmesinde bulundu.'Kasıtlı ve fitne amaçlı'Mustafa Destici, 2017 referandumu öncesinde söylediği "Yeni bir anayasa değişikliği teklifi gelirse burada Cumhurbaşkanı olanın parti genel başkanlığından ayrılması yönünde BBP'nin görüşü var" sözlerinin çarpıtıldığını ifade etti.Cumhurbaşkanının mensup olduğu ve seçildiği partiden ayrılmasının bir anlamının da gerçekliğinin de olmadığının geçmişte görüldüğünü dile getiren Destici, sözlerini şöyle sürdürdü:'Bunlar devlet adamlığı ciddiyetiyle edilmiş sözler değil'Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, sosyal medya hesabından, uyuşturucu ticareti ve uyuşturucuyla mücadele konusundaki iddialarının hatırlatılması üzerine, siyasetçilerin fikirlerini söylerken devleti, devlet makamlarını, o makamları temsil eden kişileri itibarsızlaştırmaya çalışmaması gerektiğini vurguladı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, göreve gelmesinden bu yana terörle ve uyuşturucu ile mücadelede başarılı çalışmalar yürüttüğüne dikkati çeken Destici, şöyle devam etti:

https://sputniknews.com.tr/20221031/kilicdaroglu-turkiyede-bir-metamfetamin-salgini-var-1062915265.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

mustafa destici, chp, cumhuriyet halk partisi (chp), parlamento, parlamenter, parlamenter sistem, kemal kılıçdaroğlu