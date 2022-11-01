https://sputniknews.com.tr/20221101/emniyet-genel-mudurlugunden-chp-lideri-kilicdaroglu-hakkinda-suc-duyurusu-1062920453.html

EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu | Bakan Soylu: Yakanı bırakmayacağız

EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu | Bakan Soylu: Yakanı bırakmayacağız

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı İçişleri... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T00:03+0300

2022-11-01T00:03+0300

2022-11-01T00:51+0300

emniyet genel müdürlüğü (egm)

kemal kılıçdaroğlu

son dakika

türkiye

metamfetamin

jandarma genel komutanlığı

süleyman soylu

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Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındığını bildirdi.EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar ifade edildi:Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ise şu bilgilendirme yapıldı:Bakan Soylu: Yakanı bırakmayacağızİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan Kılıçdaroğlu ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" ifadelerine yer verdi.

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emniyet genel müdürlüğü (egm), kemal kılıçdaroğlu, son dakika, metamfetamin, jandarma genel komutanlığı, süleyman soylu