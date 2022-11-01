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EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu | Bakan Soylu: Yakanı bırakmayacağız
EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu | Bakan Soylu: Yakanı bırakmayacağız
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı İçişleri... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T00:03+0300
2022-11-01T00:51+0300
emniyet genel müdürlüğü (egm)
kemal kılıçdaroğlu
son dakika
türkiye
metamfetamin
jandarma genel komutanlığı
süleyman soylu
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Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındığını bildirdi.EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar ifade edildi:Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ise şu bilgilendirme yapıldı:Bakan Soylu: Yakanı bırakmayacağızİçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan Kılıçdaroğlu ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" ifadelerine yer verdi.
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emniyet genel müdürlüğü (egm), kemal kılıçdaroğlu, son dakika, metamfetamin, jandarma genel komutanlığı, süleyman soylu
emniyet genel müdürlüğü (egm), kemal kılıçdaroğlu, son dakika, metamfetamin, jandarma genel komutanlığı, süleyman soylu

EGM ve Jandarma'dan Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusu | Bakan Soylu: Yakanı bırakmayacağız

00:03 01.11.2022 (güncellendi: 00:51 01.11.2022)
© İHA / HATİCE YETMENCHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA / HATİCE YETMEN
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Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını açıkladı İçişleri Bakanı Soylu ise Kılıçdaroğlu'na "Yakanı bırakmayacağız. Yalanlarını yanına bırakmayacağız. İftiralarını yanına bırakmayacağız" sözleriyle seslendi.
Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte Jandarma Genel Komutanlığı CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunma kararı alındığını bildirdi.
EGM'nin sosyal medya hesabından paylaşılan açıklamada şunlar ifade edildi:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 177 yıllık Emniyet Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ise şu bilgilendirme yapıldı:
"CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 183 yıllık Jandarma Teşkilatımızı “Cari açığı kapatmak için uyuşturucu ticareti yapmak”la suçlamaktadır. Bu iftira sahibi hakkında suç duyurusunda bulunuyoruz."

Bakan Soylu: Yakanı bırakmayacağız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da sosyal medyadan Kılıçdaroğlu ile ilgili videolu bir paylaşımda bulundu. Bakan Soylu, "Kılıçdaroğlu'nun Amerika’da hamburgercide aldığı siparişler yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Yakanı bırakmayacağız! Yalanlarını yanına bırakmayacağız! İftiralarını yanına bırakmayacağız!" ifadelerine yer verdi.
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