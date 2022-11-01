https://sputniknews.com.tr/20221101/2-kadin-belediye-personeline-asitle-saldiran-sahis-tutuklandi-1062955516.html

2 kadın belediye personeline asitle saldıran şahıs tutuklandı

2 kadın belediye personeline asitle saldıran şahıs tutuklandı

Denizli'de, Büyükşehir Belediyesi’nin Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü’nde memur olarak çalışan iki kadına asitli saldırı düzenleyen 30 yaşındaki Dilek Yürek... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

2022-11-01T22:00+0300

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türkiye

kadın

asit

saldırı

denizli

belediye

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Olay, dün saat 17.00 sıralarında Denizli'nin Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'ndeki İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı'nın Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü binasında yaşandı. Şube Müdürlüğü'ne gelen Dilek Yürek isimli kadın, memur olarak çalışan 32 yaşındaki Özlem Çiftçi’ye yanında getirdiği asidi attı. Bu sırada sıçrayan asitten yakında bulunan 28 yaşındaki Aslı Yılmaz da yaralandı. Kadınların çığlıkları üzerine diğer çalışanlar yardıma koştu. Çiftçi ve Yılmaz'ın ambulansla kaldırıldıkları Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavileri sürerken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Asitli saldırıyı gerçekleştirdikten sonra kaçan Dilek Yürek ise polis tarafından yakalanıp, gözaltına alındı.Saldırıyı gerçekleştiren Dilek Yürek’in Özlem Çiftçi ile üniversiteden arkadaş olduğu ve psikolojik rahatsızlığı bulunduğu öğrenildi. Yürek, polise verdiği ifadesinde, aralarında çıkan tartışma sonrası asitli saldırıyı diğer kadınların yaptığını iddia etti. Hastanede tedavisi süren Özlem Çiftçi’nin ise iş yerine gelen Yürek’in “Siz memur oldunuz, ben olmadım” diyerek elinde bulundurduğu kutudaki sıvıyı kendi üzerlerine doğru atıp kaçtığını söylediği öğrenildi. Bugün emniyetteki işlemlerinin ardından Adliyeye sevk edilen Dilek Yürek, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

https://sputniknews.com.tr/20221101/perukla-geri-donup-2-kadin-belediye-personelini-asitle-yaraladi-1062920087.html

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