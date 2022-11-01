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https://sputniknews.com.tr/20221101/perukla-geri-donup-2-kadin-belediye-personelini-asitle-yaraladi-1062920087.html
Perukla geri dönüp 2 kadın belediye personelini asitle yaraladı
Perukla geri dönüp 2 kadın belediye personelini asitle yaraladı
Denizli’de tartışma yaşadığı belediye binasına peruk takarak dönen kadın, yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı iki belediye personelinin üzerine döktü. Olay... 01.11.2022, Sputnik Türkiye
2022-11-01T00:00+0300
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türkiye
denizli
peruk
kadın
asit
pamukkale
saldırı
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Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'ne gelen Dilek Y. isimli kadın, görevli personellerle tartışma yaşadığı binadan ayrıldıktan sonra, tanınmamak için peruk takarak kısa süre sonra geri geldi. Dilek Y. sonrasında yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı, kadın belediye personeli Özlem Ç.'ye doğru fırlattı. Asit içerikli olduğu tespit edilen sıvı Özlem Ç. ve yanında bulunan mesai arkadaşı Aslı Y.'ye isabet etti.Bağrışmalar üzerine Dilek Y. arkasına bakmadan binadan kaçtı. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yüzünden yaralanan Özlem Ç. ve elinden yaralanan Aslı Y.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma gerçekleştirilirken, şüpheli kadın ise kısa süre sonra yakalanarak karakola götürüldü. Olaya şahit olan yaralıların iş arkadaşları ise kısa süreli şok geçirdi. Yaralı kadınların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.'nin Özlem Ç. ile okul arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
https://sputniknews.com.tr/20220723/mersindeki-ozgecan-aslan-agacina-asit-enjektesinde-daire-baskani-gorevinden-uzaklastirildi-1059046246.html
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denizli, peruk, kadın, asit, pamukkale, saldırı
denizli, peruk, kadın, asit, pamukkale, saldırı

Perukla geri dönüp 2 kadın belediye personelini asitle yaraladı

00:00 01.11.2022
© İHADenizli Belediye Binası
Denizli Belediye Binası - Sputnik Türkiye, 1920, 01.11.2022
© İHA
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Denizli’de tartışma yaşadığı belediye binasına peruk takarak dönen kadın, yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı iki belediye personelinin üzerine döktü. Olay yerinden kaçan kadın, kısa sürede yakalanırken, kadın memurlar yüz ve elinden yaralandı.
Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'ne gelen Dilek Y. isimli kadın, görevli personellerle tartışma yaşadığı binadan ayrıldıktan sonra, tanınmamak için peruk takarak kısa süre sonra geri geldi.
Dilek Y. sonrasında yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı, kadın belediye personeli Özlem Ç.'ye doğru fırlattı. Asit içerikli olduğu tespit edilen sıvı Özlem Ç. ve yanında bulunan mesai arkadaşı Aslı Y.'ye isabet etti.
Bağrışmalar üzerine Dilek Y. arkasına bakmadan binadan kaçtı. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yüzünden yaralanan Özlem Ç. ve elinden yaralanan Aslı Y.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
Olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma gerçekleştirilirken, şüpheli kadın ise kısa süre sonra yakalanarak karakola götürüldü. Olaya şahit olan yaralıların iş arkadaşları ise kısa süreli şok geçirdi. Yaralı kadınların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.
Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.'nin Özlem Ç. ile okul arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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