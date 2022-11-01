https://sputniknews.com.tr/20221101/perukla-geri-donup-2-kadin-belediye-personelini-asitle-yaraladi-1062920087.html

Perukla geri dönüp 2 kadın belediye personelini asitle yaraladı

Perukla geri dönüp 2 kadın belediye personelini asitle yaraladı

Denizli’de tartışma yaşadığı belediye binasına peruk takarak dönen kadın, yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı iki belediye personelinin üzerine döktü. Olay... 01.11.2022, Sputnik Türkiye

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türkiye

denizli

peruk

kadın

asit

pamukkale

saldırı

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Olay, Denizli'nin Pamukkale ilçesine bağlı Atalar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Denizli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı Yapı Kontrol Şube Müdürlüğü'ne gelen Dilek Y. isimli kadın, görevli personellerle tartışma yaşadığı binadan ayrıldıktan sonra, tanınmamak için peruk takarak kısa süre sonra geri geldi. Dilek Y. sonrasında yanında getirdiği asit içerikli sıvıyı, kadın belediye personeli Özlem Ç.'ye doğru fırlattı. Asit içerikli olduğu tespit edilen sıvı Özlem Ç. ve yanında bulunan mesai arkadaşı Aslı Y.'ye isabet etti.Bağrışmalar üzerine Dilek Y. arkasına bakmadan binadan kaçtı. İhbar sonrası olay yerine itfaiye, sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden sağlık görevlileri yüzünden yaralanan Özlem Ç. ve elinden yaralanan Aslı Y.'yi Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.Olay yeri inceleme ekipleri binada çalışma gerçekleştirilirken, şüpheli kadın ise kısa süre sonra yakalanarak karakola götürüldü. Olaya şahit olan yaralıların iş arkadaşları ise kısa süreli şok geçirdi. Yaralı kadınların hastanede tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.Öte yandan saldırıyı gerçekleştiren Dilek Y.'nin Özlem Ç. ile okul arkadaşı olduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

https://sputniknews.com.tr/20220723/mersindeki-ozgecan-aslan-agacina-asit-enjektesinde-daire-baskani-gorevinden-uzaklastirildi-1059046246.html

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